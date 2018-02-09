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“Стучат ножками, бьются в истерике”

15:12. 9 февраля 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

Стучат ножками, бьются в истерике - в МИД России приструнили США после очередных обвинений

В МИД России приструнили США после очередных обвинений.Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал недовольство Вашингтона укрепляющимися отношениями России и стран Латинской Америки "истериками капризного ребенка". 

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал поведение США "истериками капризного ребенка". Таким образом Рябков прокомментировал критику Вашингтона в связи с укреплением отношений России и Латинской Америки. 

О "беспокойстве руководства страны" ранее говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Рябков полагает, что "истерики по любому поводу" стали привычным состоянием современного Вашингтона. И это совершенно несерьезный подход.

Когда что-то не по нему - сразу хочется представить себе такого enfant terrible, который падает на пол, начинает стучать ножками, биться в истерике по любому поводу, - говорит дипломат. 

По всей видимости, в США через "фундаментальный сдвиг" стали воспринимать санкции единственным политическим инструментом во внешней политике, продолжает Рябков. Помимо санкций в Вашингтоне понимают лишь один ход - военные силы. 

Такая стратегия не только вызывает нарастающее отторжение в мире, но и мешает искать приемлемые формы решения тех или иных проблем, - резюмирует Сергей Рябков. 

 

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