“Стучат ножками, бьются в истерике”

В МИД России приструнили США после очередных обвинений.Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал недовольство Вашингтона укрепляющимися отношениями России и стран Латинской Америки "истериками капризного ребенка".

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал поведение США "истериками капризного ребенка". Таким образом Рябков прокомментировал критику Вашингтона в связи с укреплением отношений России и Латинской Америки.

О "беспокойстве руководства страны" ранее говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Рябков полагает, что "истерики по любому поводу" стали привычным состоянием современного Вашингтона. И это совершенно несерьезный подход.

Когда что-то не по нему - сразу хочется представить себе такого enfant terrible, который падает на пол, начинает стучать ножками, биться в истерике по любому поводу, - говорит дипломат.

По всей видимости, в США через "фундаментальный сдвиг" стали воспринимать санкции единственным политическим инструментом во внешней политике, продолжает Рябков. Помимо санкций в Вашингтоне понимают лишь один ход - военные силы.