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Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 февраля 2018

11:08. 9 февраля 2018 Просмотров - 1,001 Нет комментариев Опубликовал:

Про российский мост в Дейр-эз-Зоре



Коротко про мост под Дейр-эз-Зором.

1. На завершающих этапах кампании по освобождению Дейр-эз-Зора и прилегающих территорий, российские военные возвели понтонный мост через Евфрат, по которому на другой берег реки переправлялись части сирийской армии для зачистки прилегающих районов. Предварительно, ВКС РФ в течении длительного времени уничтожали различные лодки и катера по течению реки, которые могли быть использованы для организации атак смертников против моста. После наведения моста, по нему переправлялась как пехота, так и различная бронетехника, включая танки и ББМ. Свою роль в наступлении мост сыграл и далее использовался САА для снабжения войск на другом берегу реки, так как все довоенные мосты к этому моменту были уже разрушены.
2. После завершения операции, российская группировка действовавшая в районе Дейр-эз-Зора (можно вспомнить кадры с генералом Асаповым в районе переправы) передала контроль над мостом сирийской армии и он продолжал использоваться сирийскими военными вплоть до недавнего времени наравне с другими переправочными средствами.
3. Некоторое время назад американцы и подконтрольные им отряды SDF спустили воду на плотине Табка вверх по реке, в результате чего уровень воды поднялся и мост был разрушен. Стоит отметить, что схожим образом плотина уже использовалась. В ходе штурма Ракки отряды SDF спустили на ней воду, в результате чего затопило часть жилых кварталов Ракки (вода поднималась более чем на метр), где в боях с ИГИЛ застопорилось продвижение SDF. Официально это США отрицалось – было заявлено, что это ИГИЛ сам себя затопил. Так что в операциях на Евфрате надо учитывать наличие у американцев такого специфического инструмента. Само собой, это мелкая подлянка со стороны американцев, но никто и не обещал, что игра будет честной.
4. Сам мост в среднесрочной перспективе будет восстановлен с учетом коррекции уровня воды в Евфрате. Недавнее нападение американцев на САА в районе нефтяных полей предвещает дальнейшее обострение борьбы за освобождение северо-восточной Сирии от иностранной оккупации. Мост через Евфрат является важным элементом логистики для предстоящих операций.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

ВКС РФ и «Тигры» зачистили 80% котла с остатками ИГИЛ на оси Хама–Идлиб (ВИДЕО, КАРТА)

ВКС РФ и «Тигры» зачистили 80% котла с остатками ИГИЛ на оси Хама–Идлиб (ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна

За последние 100 часов боевых действий против ИГИЛ ВКС России и Сирийская Армия взяли под контроль более восьмидесяти процентов территории, которую удерживала террористическая группировка на северо-западе Сирии.

Элитные подразделения САА и ополченцы («Тигры», подразделения Республиканской гвардии, силы «Щита Каламуна» и отряды военной разведки) участвуют в операции против «игиловцев» на стыке провинций Идлиб, Хама и Алеппо, где сбежавшие из Акербатского котла террористы создали свой небольшой анклав.

Оказалось, что боевики не способны обеспечить эффективную оборону оккупированных территорий на северо-западе Сирии из-за огромного количества авиаударов российских ВКС, а также большого количества атак со стороны проправительственных сил.

Медиа-крыло ливанской «Хезболлы» опубликовало видео, на котором демонстрируются некоторые города и деревни, недавно отбитые Сирийской армией и её союзниками, а также искореженные остатки транспортных средств, ранее используемых террористами.

Боевики терпят поражение за поражением, поскольку Сирийская Арабская Армия продолжает свое широкомасштабное продвижение в этом сельском регионе.

Вскоре после того, как «Тигры» перекрыли северный и южный фланги банд ИГИЛ* на северо-востоке Хамы, 7 февраля им удалось освободить еще 20 деревень и посёлков:

Джубб Аль-Суккар, Джунайна, Аль-Ханин, Аль-Хатабиях, Дждейдех, Абу-Махалах, Джубб Аль-Хинтах, Аль-Кинатар, Абу-Хабайя, Марами Бани Халал, Умм Захимак, Аль-Буйдах, Аль-Файдах, Матосиях, Аклах, Мушайрифа, Муксар Аль-Шарки, Абу Аль-Канат, Абу-Савайя и Каалат-Хуэйес.

За 6-е и 7-е февраля Сирийская Арабская Армия освободила почти 70 населённых пунктов и вершин холмов в северо-восточной сельской местности Хамы.

Теперь большой джихадистский анклав на северо-востоке Хамы уменьшился до маленькой территории на границе с Идлибом.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

ВКС РФ и «Тигры» зачистили 80% котла с остатками ИГИЛ на оси Хама–Идлиб (ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Пентагон заявил, что заранее предупредил Россию об ударе по сирийским ополченцам

Пентагон заявил, что заранее предупредил Россию об ударе по сирийским ополченцам | Русская весна

Международная коалиция во главе с США якобы заранее сообщила российским военным об ударе по сирийским ополченцам.

Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

По её словам, в течение недели коалиция наблюдала медленное наращивание сил, поддерживающих Асада.

«Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою задачу», — сказала Уайт, отметив, что связь с российской стороной поддерживалась как во время, так и после атаки.

Уайт выразила уверенность, что канал связи по предотвращению конфликтов в Сирии работает успешно, о чём свидетельствует тот факт, что Россия не атаковала силы коалиции в ответ на удар США.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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