Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 февраля 2018

За последние 100 часов боевых действий против ИГИЛ ВКС России и Сирийская Армия взяли под контроль более восьмидесяти процентов территории, которую удерживала террористическая группировка на северо-западе Сирии.

Элитные подразделения САА и ополченцы («Тигры», подразделения Республиканской гвардии, силы «Щита Каламуна» и отряды военной разведки) участвуют в операции против «игиловцев» на стыке провинций Идлиб, Хама и Алеппо, где сбежавшие из Акербатского котла террористы создали свой небольшой анклав.

Оказалось, что боевики не способны обеспечить эффективную оборону оккупированных территорий на северо-западе Сирии из-за огромного количества авиаударов российских ВКС, а также большого количества атак со стороны проправительственных сил.

Медиа-крыло ливанской «Хезболлы» опубликовало видео, на котором демонстрируются некоторые города и деревни, недавно отбитые Сирийской армией и её союзниками, а также искореженные остатки транспортных средств, ранее используемых террористами.

Боевики терпят поражение за поражением, поскольку Сирийская Арабская Армия продолжает свое широкомасштабное продвижение в этом сельском регионе.

Вскоре после того, как «Тигры» перекрыли северный и южный фланги банд ИГИЛ* на северо-востоке Хамы, 7 февраля им удалось освободить еще 20 деревень и посёлков:

Джубб Аль-Суккар, Джунайна, Аль-Ханин, Аль-Хатабиях, Дждейдех, Абу-Махалах, Джубб Аль-Хинтах, Аль-Кинатар, Абу-Хабайя, Марами Бани Халал, Умм Захимак, Аль-Буйдах, Аль-Файдах, Матосиях, Аклах, Мушайрифа, Муксар Аль-Шарки, Абу Аль-Канат, Абу-Савайя и Каалат-Хуэйес.

За 6-е и 7-е февраля Сирийская Арабская Армия освободила почти 70 населённых пунктов и вершин холмов в северо-восточной сельской местности Хамы.

Теперь большой джихадистский анклав на северо-востоке Хамы уменьшился до маленькой территории на границе с Идлибом.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.