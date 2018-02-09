От человека-скотины к человеку-Богу

Сказитель – Сергей Дёмин.

Ведущий программы – Алексей Орлов.



В передаче, наставник по Казачьему Спасу, Сергей Дёмин раскроет следующие вопросы:



1.Природа человека. Три начала. Скотское (животное), человеческое, Божественное.



2. Разговор о содержании трех начал.



3. Основные особенности каждого из начал: Скотское – Зверь – личность, человеческое – Душа, божественное Ангел – Дух.



4. Преобразование скотского начала в Божественное.



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Источник: www.youtube.com