Можем ли мы управлять погодой? Георгий Тымнетагин [Достояния планеты]

Как происходит управление климатом?.. Почему у каждого посыла окружающему миру должно быть разумное объяснение? Зачем происходят те или иные природные процессы? Почему важно понимать природные законы, по которым мы живём? Как работают биоинформационные структуры в нашем мире? Писатель и путешественник Георгий Тымнетагин рассказывает, как быстро и радикально изменить погоду без ритуалов и жертвоприношений. Подробнее: http://konzeptual.ru , Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

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