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Можем ли мы управлять погодой? Георгий Тымнетагин [Достояния планеты]

23:59. 9 февраля 2018 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

pog

Как происходит управление климатом?.. Почему у каждого посыла окружающему миру должно быть разумное объяснение? Зачем происходят те или иные природные процессы? Почему важно понимать природные законы, по которым мы живём? Как работают биоинформационные структуры в нашем мире? Писатель и путешественник Георгий Тымнетагин рассказывает, как быстро и радикально изменить погоду без ритуалов и жертвоприношений. Подробнее: http://konzeptual.ru , Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

* Дополнительная информация:
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