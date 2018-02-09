Как создавать желаемое будущее сегодня. На примере аудиосказки «Кузнечик Кузя на планете Туами»
Людям, никогда не читавшим сказок, – говорил профессор, – труднее справляться с жизнью, чем тем, кто читал. У них нет того опыта странствий по дремучим лесам, встреч с незнакомцами, которые отвечают на доброту добротой, нет знаний, которые приобретаются в обществе Ослиной Шкуры, Кота в сапогах и Стойкого оловянного солдатика. Я говорю не о прямом нравоучении, а о более тонких уроках – о тех, что просачиваются в подсознание и создают нравственный облик и человеческую структуру; – тех, что учат побеждать и доверять. А может быть, даже любить.
Чарльз Де Линт «Волчья тень».
Недетский смысл в детских аудиосказках
Первым серьезным проектом формирования будущего человечества были социально-философские научно-фантастические романы Ивана Антоновича Ефремова «Туманность Андроме́ды» (1957) и «Час Быка́» (1970). Эти произведения затрагивали социальные, экономические, политические, философские и другие вопросы. При этом, в них содержится нравственная оценка различным социальным явлениям, не потерявшим значимости и по сей день.
Не менее серьезные вопросы затрагивает советский поэт-песенник, драматург Михаил Спартакович Пляцковский в музыкальной аудиосказке «Кузнечик Кузя на планете Туами» – четвёртой по счёту и последней из цикла «Приключения кузнечика Кузи». Цикл аудиосказок был выпущен в СССР с 1983 по 1989 годы, роли озвучивали известные артисты театра и кино.
Краткое изложение идеи сказки «Кузнечик Кузя на планете Туами». Космические пираты под предводительством Бимбулы собираются уничтожить планету Туами. За счёт одетых на них очков и шлемов, они видят всё окружающее[1] в чёрном цвете и не видят красоты Жизни. Поэтому возражения обитателей Туами «как вы можете хотеть уничтожить такую красоту» их не останавливают. Тогда на помощь своим друзьям прилетает кузнечик Кузя. Его план – согласиться со всеми требованиями пиратов, но при одном условии: сказать, какого цвета сам кузнечик. Кузя – маленький по сравнению с пиратами, поэтому они, привыкшие всё измерять силой, не видят в нём никакой угрозы для себя, да и условие им кажется пустяковым. Тогда главарь пиратов Бимбула самоуверенно и вальяжно снимает очки и шлем, и в этот самый момент в нём происходит перемена: он поражается увиденной красоте и краскам окружающего его мира. После этого он решает стать на защиту Красоты и отменяет задумку по уничтожению, приказывая своей шайке снять шлемы и очки, чтобы та, ошарашенная поведением вожака, сама узрела непередаваемую словами красоту. Конфликт разрешён мирно, а Красота приобрела новых сторонников.
Таким образом, кузнечик Кузя, маленький, наивный и простодушный как ребёнок, умудрился вписать шайку пиратов в свою концепцию в русле Добра, и тем самым оказался концептуально властным, продемонстрировав, что маленький и один – в поле воин. Думаем, за свою наивность и простодушие он полюбится многим детям дошкольного возраста и сыграет в их жизни положительный пример (не без помощи взрослых, способных раскрыть смыслы этой сказки). Ведь тормоз к действию – это стереотипы «я – человек маленький» и «надо обладать сверхспособностями, чтобы мир изменить к лучшему».
Помимо этого, сказка музыкальная и наполнена песнями. Обратимся к их содержанию. О Красоте и её значимости можно понять следующее:
«Живет повсюду красота»
Живёт повсюду красота:
Живёт ни где-нибудь, а рядом,
Всегда открыта нашим взглядам,
Всегда доступна и чиста.
Живёт повсюду красота:
В любом цветке, в любой травинке
И даже в маленькой росинке,
Что дремлет в складочке листа.
Живёт повсюду красота:
Живёт в закатах и рассветах,
В лугах, туманами одетых,
В звезде, манящей как мечта.
Живёт повсюду красота,
Сердца нам радуя и грея,
И всех нас делает добрее
Она наверно неспроста.
И действительно, если подумать, то Красота – это красота чего?
– Божьего Промысла (закономерностей природы – атеистический вариант). Красота – это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия (соразмерности) и сочетания как бы противоречивых элементов во всякой вещи, всяком явлении. Восприятие красоты генетически обусловлено: его можно развить и сделать утончённым и чутким, а можно и подавить (что и делает субкультура городской жизни). Каждая красивая линия, форма, сочетание – это целесообразное решение, выработанное природой за миллионы лет естественного отбора или найденное человеком в его поисках прекрасного, то есть наиболее правильного для данной вещи. Красота и есть та выравнивающая хаос общая закономерность, великая середина в целесообразной универсальности, всесторонне привлекательная, как статуя.
Смысл песни перекликается со смыслом коранического стиха «Ты не увидишь в творении Милосердного никакой несоразмерности. Обрати свой взор: видишь ли ты расстройство? Потом обрати свой взор дважды: вернется взор к тебе с унижением и утомленный» (Коран: 67:3-4).
Красота устремляет на созидание, безобразие – на разрушение. Разрушить всегда легче, чем созидать, но разрушение не может быть красивым[2], как может показаться людям, надевшим на себя шлем стереотипов. О лёгкости и пагубности разрушения сказано в песне «Как легко взорвать планету…».
Как легко взорвать планету,
Стоит кнопку лишь нажать,
Вот была она – и нету,
Если злобу не сдержать.
В понедельник или в среду
Погрузится все во тьму,
Только праздновать победу
Не придется никому.
Припев:
Пусть вечным будет мир и ясноглазым,
Чтоб не настал его последний час,
Надежда вся на добрый, светлый разум,
Который от войны удержит нас.
Как легко взорвать планету
И предать ее костру,
Вот была она – и нету,
Черный пепел на ветру,
Можно жизни оболочку
Уничтожить без следа,
И всему поставить точку,
Сразу раз и навсегда.
Припев.
Но затем ли мы на свете,
Для того ли рождены,
Чтоб вовек не знали дети,
Как прекрасен цвет весны?
Осторожно, осторожно,
Мы к беде на полпути,
Время есть еще,
И можно мир от гибели спасти!
Эта песня о ценности планеты Земля, на которой мы живём и аналогов которой в нашей солнечной системе нет. Не о дне сегодняшнем ли её смысл? Сегодня мир стоит на грани ядерной войны, и к этому моменту подвели создатели оружия, которое способно уничтожить планету нажатием одной кнопки.
Но мы рождены не для ядерного глобального разрушения и других его способов. И время пока есть, чтобы спасти мир. Но для этого надо снять с разума «шлем и очки», и подчинить его совести, всегда мотивирующей в русле Добра (добрый, светлый разум). А спасти его, должны понимающие проблематику воспитания детей в русле созидания, творения, бережливости и жизни по совести в ладу с биосферой и окружающими нас биоценозами. Один из шагов по спасению будет – послушать вместе с детьми эту сказку и побеседовать в свободной душевной манере о её содержании.
Другой важный шаг – принять заботу о природе – отражён в песне «Не рвите цветы, не рвите …»
Как светла Земля на заре
И распахнута вся для сказок,
В жемчугах она, в серебре,
В изумрудах она, в алмазах.
Припев:
Не рвите цветы, не рвите,
Пусть будет нарядной Земля,
А вместо букетов дарите
Васильковые, незабудковые
И ромашковые поля.
Птиц разбуженных голоса
Завораживают и манят,
Может, прячутся чудеса,
Как табун лошадей в тумане?
Припев:
Не рвите цветы, не рвите,
Пусть будет нарядной Земля,
А вместо букетов дарите
Васильковые, незабудковые
И ромашковые поля.
Расколдована тишина
С самым первым лучом рассвета,
Значит, кончилось время сна,
Все цветы ждут слова привета.
Припев:
Не рвите цветы, не рвите,
Пусть будет нарядной Земля,
А вместо букетов дарите
Васильковые, незабудковые
И ромашковые поля.
Не рвите цветы, не рвите,
Пусть будет нарядной Земля,
А вместо букетов дарите
Васильковые, незабудковые
И ромашковые поля.
Проигрыш
Не рвите цветы, не рвите,
Пусть будет нарядной Земля,
А вместо букетов дарите
Васильковые, незабудковые
И ромашковые поля.
Не рвите цветы, не рвите,
Пусть будет нарядной Земля,
А вместо букетов дарите
Васильковые, незабудковые
И ромашковые поля.
Эту песню можно понимать в двух взаимодополняющих смыслах
Прямой смысл: рвать и дарить цветы, которые просто погибают и не приносят более ничего хорошего и красивого в этот мир, бессмысленно. И в самом деле, если задуматься по совести и справедливости, то человек рвёт цветы, желая подарить их кому-либо, – рвёт по прихоти своей, эгоистично: видите ли, ему (человеку) ХОЧЕТСЯ, а о последствиях он не думает.
Хотя и дело, казалось бы, пустяковое: подумаешь, сорвал несколько цветков, их вон миллионы; и оранжереи сейчас есть, где искусственно выращивают цветы, чтобы люди дарили их друг другу. Но в данном случае важен не масштаб поступка, а его нравственно психологическая подоплёка. Это приводит к пониманию песни в переносном смысле, который является более масштабным:
Цветы – это выражение природы, а рвать их под диктатом слепой к последствиям прихоти – значит губить природу, невзирая ни на что. То есть песня призывает прекратить уничтожение природы ради прихоти и сиюминутного услаждения. Есть там и альтернатива на созидание: а вместо букетов дарите васильковые, незабудковые и ромашковые поля.
Как понимать её:
- Не ограничивайтесь несколькими цветками, а срывайте целыми полями и лесами, опустошайте всё? Но эта версия не укладывается в контекст аудиосказки.
- Либо высадите поле, взрастите лес – совершите иную созидательную работу по сбережению и приумножению природы и посвятите результат своего благого дела нужному вам адресату (индивиду персонально, социальной группе, человечеству). Только подарок уже будет символическим. Речь не о том, чтоб одарённый результатом ваших благих дел в законодательном порядке присвоил себе поле цветов, лес и прочее. Речь о том, что этот подарок будет принадлежать ему символически, находясь в его сердце.
- Биосфера – это подарок человечеству (Земля-матушка), и прежде чем от неё взять блага, надо сделать что-то благоносное и благотворное. Под диктатом прихоти люди не склонны этого делать («дай», «хочу», «мне надо» и т.д. – не взирая на обстоятельства). Поэтому рвать цветы стоит лишь тогда, когда эти действия упреждены созиданием.
И так, чему учит аудиосказка «Кузнечик Кузя на планете Туами:
– доброте и восприятию окружающей красоты, подаренной природой;
– человеческим взаимоотношениям людей и других обитателей космоса;
– сохранению мира на планете Земля;
– сохранению природы.
Покров Коломин. 2018 год
[1] Если окружающее окрашено в чёрные тона, то и внутренний мир индивида также тёмен. Давно подмечено, что человек носит в своей душе, то и видит вокруг, на то и обращает своё внимание.
[2] Здесь хорошо выражена нравственная обусловленность красивости. Иначе: что считать красивым и чем восторгаться и завораживаться, зависит от нрава субъекта восторгания.
Источник: feedproxy.google.com
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На этой сказке выросли мои дети, хорошая сказка.
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мы в школе слушали (с пластинки) всем классом на уроке музыки.честно говоря уже и забыл про что,но название и картинка сразу напомнило. похоже так всё детское воспитание работает-где то в подсознании суть остаётся .всё таки образование в СССР было продуманным.