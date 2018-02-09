Как создавать желаемое будущее сегодня. На примере аудиосказки «Кузнечик Кузя на планете Туами»

Людям, никогда не читавшим сказок, – говорил профессор, – труднее справляться с жизнью, чем тем, кто читал. У них нет того опыта странствий по дремучим лесам, встреч с незнакомцами, которые отвечают на доброту добротой, нет знаний, которые приобретаются в обществе Ослиной Шкуры, Кота в сапогах и Стойкого оловянного солдатика. Я говорю не о прямом нравоучении, а о более тонких уроках – о тех, что просачиваются в подсознание и создают нравственный облик и человеческую структуру; – тех, что учат побеждать и доверять. А может быть, даже любить. Чарльз Де Линт «Волчья тень».

Недетский смысл в детских аудиосказках

Первым серьезным проектом формирования будущего человечества были социально-философские научно-фантастические романы Ивана Антоновича Ефремова «Туманность Андроме́ды» (1957) и «Час Быка́» (1970). Эти произведения затрагивали социальные, экономические, политические, философские и другие вопросы. При этом, в них содержится нравственная оценка различным социальным явлениям, не потерявшим значимости и по сей день.

Не менее серьезные вопросы затрагивает советский поэт-песенник, драматург Михаил Спартакович Пляцковский в музыкальной аудиосказке «Кузнечик Кузя на планете Туами» – четвёртой по счёту и последней из цикла «Приключения кузнечика Кузи». Цикл аудиосказок был выпущен в СССР с 1983 по 1989 годы, роли озвучивали известные артисты театра и кино.

Краткое изложение идеи сказки «Кузнечик Кузя на планете Туами». Космические пираты под предводительством Бимбулы собираются уничтожить планету Туами. За счёт одетых на них очков и шлемов, они видят всё окружающее[1] в чёрном цвете и не видят красоты Жизни. Поэтому возражения обитателей Туами «как вы можете хотеть уничтожить такую красоту» их не останавливают. Тогда на помощь своим друзьям прилетает кузнечик Кузя. Его план – согласиться со всеми требованиями пиратов, но при одном условии: сказать, какого цвета сам кузнечик. Кузя – маленький по сравнению с пиратами, поэтому они, привыкшие всё измерять силой, не видят в нём никакой угрозы для себя, да и условие им кажется пустяковым. Тогда главарь пиратов Бимбула самоуверенно и вальяжно снимает очки и шлем, и в этот самый момент в нём происходит перемена: он поражается увиденной красоте и краскам окружающего его мира. После этого он решает стать на защиту Красоты и отменяет задумку по уничтожению, приказывая своей шайке снять шлемы и очки, чтобы та, ошарашенная поведением вожака, сама узрела непередаваемую словами красоту. Конфликт разрешён мирно, а Красота приобрела новых сторонников.

Таким образом, кузнечик Кузя, маленький, наивный и простодушный как ребёнок, умудрился вписать шайку пиратов в свою концепцию в русле Добра, и тем самым оказался концептуально властным, продемонстрировав, что маленький и один – в поле воин. Думаем, за свою наивность и простодушие он полюбится многим детям дошкольного возраста и сыграет в их жизни положительный пример (не без помощи взрослых, способных раскрыть смыслы этой сказки). Ведь тормоз к действию – это стереотипы «я – человек маленький» и «надо обладать сверхспособностями, чтобы мир изменить к лучшему».

Помимо этого, сказка музыкальная и наполнена песнями. Обратимся к их содержанию. О Красоте и её значимости можно понять следующее:

«Живет повсюду красота» Живёт повсюду красота:

Живёт ни где-нибудь, а рядом,

Всегда открыта нашим взглядам,

Всегда доступна и чиста.

Живёт повсюду красота:

В любом цветке, в любой травинке

И даже в маленькой росинке,

Что дремлет в складочке листа. Живёт повсюду красота:

Живёт в закатах и рассветах,

В лугах, туманами одетых,

В звезде, манящей как мечта.

Живёт повсюду красота,

Сердца нам радуя и грея,

И всех нас делает добрее

Она наверно неспроста.

И действительно, если подумать, то Красота – это красота чего?

– Божьего Промысла (закономерностей природы – атеистический вариант). Красота – это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия (соразмерности) и сочетания как бы противоречивых элементов во всякой вещи, всяком явлении. Восприятие красоты генетически обусловлено: его можно развить и сделать утончённым и чутким, а можно и подавить (что и делает субкультура городской жизни). Каждая красивая линия, форма, сочетание – это целесообразное решение, выработанное природой за миллионы лет естественного отбора или найденное человеком в его поисках прекрасного, то есть наиболее правильного для данной вещи. Красота и есть та выравнивающая хаос общая закономерность, великая середина в целесообразной универсальности, всесторонне привлекательная, как статуя.

Смысл песни перекликается со смыслом коранического стиха «Ты не увидишь в творении Милосердного никакой несоразмерности. Обрати свой взор: видишь ли ты расстройство? Потом обрати свой взор дважды: вернется взор к тебе с унижением и утомленный» (Коран: 67:3-4).

Красота устремляет на созидание, безобразие – на разрушение. Разрушить всегда легче, чем созидать, но разрушение не может быть красивым[2], как может показаться людям, надевшим на себя шлем стереотипов. О лёгкости и пагубности разрушения сказано в песне «Как легко взорвать планету…».

Как легко взорвать планету,

Стоит кнопку лишь нажать,

Вот была она – и нету,

Если злобу не сдержать.

В понедельник или в среду

Погрузится все во тьму,

Только праздновать победу

Не придется никому. Припев: Пусть вечным будет мир и ясноглазым,

Чтоб не настал его последний час,

Надежда вся на добрый, светлый разум,

Который от войны удержит нас. Как легко взорвать планету

И предать ее костру,

Вот была она – и нету,

Черный пепел на ветру,

Можно жизни оболочку

Уничтожить без следа,

И всему поставить точку,

Сразу раз и навсегда. Припев. Но затем ли мы на свете,

Для того ли рождены,

Чтоб вовек не знали дети,

Как прекрасен цвет весны?

Осторожно, осторожно,

Мы к беде на полпути,

Время есть еще,

И можно мир от гибели спасти!

Эта песня о ценности планеты Земля, на которой мы живём и аналогов которой в нашей солнечной системе нет. Не о дне сегодняшнем ли её смысл? Сегодня мир стоит на грани ядерной войны, и к этому моменту подвели создатели оружия, которое способно уничтожить планету нажатием одной кнопки.

Но мы рождены не для ядерного глобального разрушения и других его способов. И время пока есть, чтобы спасти мир. Но для этого надо снять с разума «шлем и очки», и подчинить его совести, всегда мотивирующей в русле Добра (добрый, светлый разум). А спасти его, должны понимающие проблематику воспитания детей в русле созидания, творения, бережливости и жизни по совести в ладу с биосферой и окружающими нас биоценозами. Один из шагов по спасению будет – послушать вместе с детьми эту сказку и побеседовать в свободной душевной манере о её содержании.

Другой важный шаг – принять заботу о природе – отражён в песне «Не рвите цветы, не рвите …»

Как светла Земля на заре

И распахнута вся для сказок,

В жемчугах она, в серебре,

В изумрудах она, в алмазах. Припев: Не рвите цветы, не рвите,

Пусть будет нарядной Земля,

А вместо букетов дарите

Васильковые, незабудковые

И ромашковые поля. Птиц разбуженных голоса

Завораживают и манят,

Может, прячутся чудеса,

Как табун лошадей в тумане? Припев: Не рвите цветы, не рвите,

Пусть будет нарядной Земля,

А вместо букетов дарите

Васильковые, незабудковые

И ромашковые поля. Расколдована тишина

С самым первым лучом рассвета,

Значит, кончилось время сна,

Все цветы ждут слова привета. Припев: Не рвите цветы, не рвите,

Пусть будет нарядной Земля,

А вместо букетов дарите

Васильковые, незабудковые

И ромашковые поля. Не рвите цветы, не рвите,

Пусть будет нарядной Земля,

А вместо букетов дарите

Васильковые, незабудковые

И ромашковые поля. Проигрыш Не рвите цветы, не рвите,

Пусть будет нарядной Земля,

А вместо букетов дарите

Васильковые, незабудковые

И ромашковые поля. Не рвите цветы, не рвите,

Пусть будет нарядной Земля,

А вместо букетов дарите

Васильковые, незабудковые

И ромашковые поля.

Эту песню можно понимать в двух взаимодополняющих смыслах

Прямой смысл: рвать и дарить цветы, которые просто погибают и не приносят более ничего хорошего и красивого в этот мир, бессмысленно. И в самом деле, если задуматься по совести и справедливости, то человек рвёт цветы, желая подарить их кому-либо, – рвёт по прихоти своей, эгоистично: видите ли, ему (человеку) ХОЧЕТСЯ, а о последствиях он не думает.

Хотя и дело, казалось бы, пустяковое: подумаешь, сорвал несколько цветков, их вон миллионы; и оранжереи сейчас есть, где искусственно выращивают цветы, чтобы люди дарили их друг другу. Но в данном случае важен не масштаб поступка, а его нравственно психологическая подоплёка. Это приводит к пониманию песни в переносном смысле, который является более масштабным:

Цветы – это выражение природы, а рвать их под диктатом слепой к последствиям прихоти – значит губить природу, невзирая ни на что. То есть песня призывает прекратить уничтожение природы ради прихоти и сиюминутного услаждения. Есть там и альтернатива на созидание: а вместо букетов дарите васильковые, незабудковые и ромашковые поля.

Как понимать её:

Не ограничивайтесь несколькими цветками, а срывайте целыми полями и лесами, опустошайте всё? Но эта версия не укладывается в контекст аудиосказки.

Либо высадите поле, взрастите лес – совершите иную созидательную работу по сбережению и приумножению природы и посвятите результат своего благого дела нужному вам адресату (индивиду персонально, социальной группе, человечеству). Только подарок уже будет символическим. Речь не о том, чтоб одарённый результатом ваших благих дел в законодательном порядке присвоил себе поле цветов, лес и прочее. Речь о том, что этот подарок будет принадлежать ему символически, находясь в его сердце.

Биосфера – это подарок человечеству (Земля-матушка), и прежде чем от неё взять блага, надо сделать что-то благоносное и благотворное. Под диктатом прихоти люди не склонны этого делать («дай», «хочу», «мне надо» и т.д. – не взирая на обстоятельства). Поэтому рвать цветы стоит лишь тогда, когда эти действия упреждены созиданием.

И так, чему учит аудиосказка «Кузнечик Кузя на планете Туами:

– доброте и восприятию окружающей красоты, подаренной природой;

– человеческим взаимоотношениям людей и других обитателей космоса;

– сохранению мира на планете Земля;

– сохранению природы.

Покров Коломин. 2018 год

[1] Если окружающее окрашено в чёрные тона, то и внутренний мир индивида также тёмен. Давно подмечено, что человек носит в своей душе, то и видит вокруг, на то и обращает своё внимание.

[2] Здесь хорошо выражена нравственная обусловленность красивости. Иначе: что считать красивым и чем восторгаться и завораживаться, зависит от нрава субъекта восторгания.

Источник: feedproxy.google.com