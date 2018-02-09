Факты о потопе. Часть 17
10:56. 9 февраля 2018 Просмотров - 381 Один комментарий Опубликовал: brahman
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Следы водной эрозии по течению Нила
Анды с самолета. Это засушливые территории. Откуда такие следы водной эрозии?
Nevada-Arizona-Utah
Гранд Каньон. Может быть это разлом в земной коре, а не гигантская промоина? А если промоина, то большим потоком.
Начало Гранд каньона
Намибия. Кратер Share Brukkaros. Возможный источник воды, газов и глины при потопе.
Возле основной трассы, ведущей из Виндхука, находится «псевдо-вулкан» Бруккарос. «Псевдо» – потому что на самом деле извержения лавы, как таковой, не было и весь горный массив имеет сложную геологическую историю возникновения, которая по сей день точно не определена. Бруккарос имеет огромные размеры и точную форму вулкана. Его высота около 1600 метров, диаметр 4 км, кальдера – около 2 км в ширину, внешний край наклона вулкана – около 10 км.
Источник
Т.е. кратер якобы вулкана есть, а следов (лавы и пепла) от него нет. Так может быть, это грязевой вулкан?
***
Раскопки в Костёнках. Воронежская область.
Археологи считают, что это была стоянка древнего человека. Они якобы питались мамонтами и образовалась такая куча костей.
В построенном музее на месте раскопок. Перемолотые селевым потоком мамонты
Здесь отмечены места раскопок.
3D-модель. Глиняные холмы
Почему археологи решили, что это стоянка древних людей? Там же находят эти находки:
На территории около 10 км² открыто свыше 60 стоянок древнего человека. Вернее мест, где встречаются находки.
Пожалуй, это одно из немногих мест где археологи копают на метры вглубь глиняных слоев (скорее всего это супесь)
Про Костенки. Официальный взгляд
***
В Китае раскопали одну из древнейших в мире ирригационных систем
Археологи опубликовали отчёт о раскопках одной из древнейших в мире систем дамб, плотин и каналов. Она находится в дельте Янцзы в современном Китае. Сооружения датируются третьим–четвёртым тысячелетием до нашей эры.
Как видно, все под толстыми слоями глины. Объект находится в дельте Янцзы. Возможно, это и локальные наносы во время паводков. А может быть, уходящие селевые потоки по руслу реки. Здесь сложно сказать.
Источник
***
Образование слоистости и складчатости на основе явления турбидитов:
После просмотра подумалось. Вода – это среда, где распространяются массы взвешенных частиц глины. Пылевые бури в воздухе – похожий процесс. Только плотность воздуха гораздо ниже плотности воды, в нем держится меньший объем грунта. И скорость потока взвеси ниже. Но сами процессы похожи:
Я это привел к тому, что во времена летающих и гигантских динозавров (а может и совсем недавно), когда давление и плотность воздуха были выше – пылевые бури могли иметь в атмосфере совсем другую картину, гораздо больше похожую на турбидиты в воде.
***
***
Датировка потопов. Мнение
roevik: Считаю, что потопы периодичны, регулярны. По моей версии, они прошли 1495, 1671, 1847, годы.
Имеющиеся в свободном доступе карты, рисуют две границы в отображении Земли. Самое начало 16века, и, конец 17 века. Из чего следует, что катаклизм был не один, что и подтверждается массой различных фактов и следов. Сведя в таблицы имеющиеся карты, получил размытые границы, с нахлёстом близлежащих дат. Получился интервал в 175-185 лет. Не было привязки к конкретной дате. Года 3 назад, познакомился случайно с математиком из Владивостока Сергеем Симоненко. Побеседовали на разные темы околопотопные. Через какое то время, присылает письмо электронное, где среди прочего была фраза, -”…ортодоксальная наука в моём лице, располагает цифрой периодичности катастроф в 176 лет. Пр публикаци своих статей, можешь ссылаться на меня…” Прислал свои публикации в разных научных журналах. А поскольку они на английском, и с кучей формул расчётов, я в них не вникал никак. Просто принял к сведению 176 лет. Тем более, она попадает в диапазон 175-185 лет. Но, по прежнему не было привязки к дате одного из событий. Привязку дал конгресс историков в Риме в 1903г, где была названа дата которая скорее всего и есть привязка к последнему Потопу, 1847г. К тому же Невельской, сообщил что Сахалин -остров. До этого значит он им не был? Не был. И Невельской, и Лаперуз до него плавали там -никакого пролива в тех местах не было. А после Потопа 1847г, при подъёме уровня моря метров на 30-50, пролив появился, и был назван Татарский. Так и стало возможным привязать все даты. Потому и не получается срастить массу фактов с конкретной датой, что факты принадлежат к трём разным событиям за последние 500 с небольшим лет. То, что называют катаклизмом 18-19 веков, есть катаклизмы конца 17 и середины 19 веков. Все Потопы сопровождались терраформированием, ещё были те, кто на это был способен. Может и сейчас тут. Подождём до 2023г.
roevik: Работы Сергея Симоненко есть на английском: Связывает все расчёты с космическими ритмами. Я, тоже предполагаю, что каждый раз потоп вызывает падение массивного тела на Землю. Масса разная – разные и последствия. Один вызывает небольшие изменения, другой – катастрофические.
Не знаю, – откуда берётся вода, но, каждый раз повышается уровень океана. 1495 – на 250-300м. 1671 – не могу сказать. 1847 – на 30-50м. Могу конечно ошибаться в цифрах. Но, шельф -притоплен, острова появляются, города затоплены в прибрежной ныне зоне.
Следы водной эрозии по течению Нила
Анды с самолета. Это засушливые территории. Откуда такие следы водной эрозии?
Nevada-Arizona-Utah
Гранд Каньон. Может быть это разлом в земной коре, а не гигантская промоина? А если промоина, то большим потоком.
Начало Гранд каньона
Намибия. Кратер Share Brukkaros. Возможный источник воды, газов и глины при потопе.
Возле основной трассы, ведущей из Виндхука, находится «псевдо-вулкан» Бруккарос. «Псевдо» – потому что на самом деле извержения лавы, как таковой, не было и весь горный массив имеет сложную геологическую историю возникновения, которая по сей день точно не определена. Бруккарос имеет огромные размеры и точную форму вулкана. Его высота около 1600 метров, диаметр 4 км, кальдера – около 2 км в ширину, внешний край наклона вулкана – около 10 км.
Источник
Т.е. кратер якобы вулкана есть, а следов (лавы и пепла) от него нет. Так может быть, это грязевой вулкан?
***
Раскопки в Костёнках. Воронежская область.
Археологи считают, что это была стоянка древнего человека. Они якобы питались мамонтами и образовалась такая куча костей.
В построенном музее на месте раскопок. Перемолотые селевым потоком мамонты
Здесь отмечены места раскопок.
3D-модель. Глиняные холмы
Почему археологи решили, что это стоянка древних людей? Там же находят эти находки:
На территории около 10 км² открыто свыше 60 стоянок древнего человека. Вернее мест, где встречаются находки.
Пожалуй, это одно из немногих мест где археологи копают на метры вглубь глиняных слоев (скорее всего это супесь)
Про Костенки. Официальный взгляд
***
В Китае раскопали одну из древнейших в мире ирригационных систем
Археологи опубликовали отчёт о раскопках одной из древнейших в мире систем дамб, плотин и каналов. Она находится в дельте Янцзы в современном Китае. Сооружения датируются третьим–четвёртым тысячелетием до нашей эры.
Как видно, все под толстыми слоями глины. Объект находится в дельте Янцзы. Возможно, это и локальные наносы во время паводков. А может быть, уходящие селевые потоки по руслу реки. Здесь сложно сказать.
Источник
***
Образование слоистости и складчатости на основе явления турбидитов:
После просмотра подумалось. Вода – это среда, где распространяются массы взвешенных частиц глины. Пылевые бури в воздухе – похожий процесс. Только плотность воздуха гораздо ниже плотности воды, в нем держится меньший объем грунта. И скорость потока взвеси ниже. Но сами процессы похожи:
Я это привел к тому, что во времена летающих и гигантских динозавров (а может и совсем недавно), когда давление и плотность воздуха были выше – пылевые бури могли иметь в атмосфере совсем другую картину, гораздо больше похожую на турбидиты в воде.
***
***
Датировка потопов. Мнение
roevik: Считаю, что потопы периодичны, регулярны. По моей версии, они прошли 1495, 1671, 1847, годы.
Имеющиеся в свободном доступе карты, рисуют две границы в отображении Земли. Самое начало 16века, и, конец 17 века. Из чего следует, что катаклизм был не один, что и подтверждается массой различных фактов и следов. Сведя в таблицы имеющиеся карты, получил размытые границы, с нахлёстом близлежащих дат. Получился интервал в 175-185 лет. Не было привязки к конкретной дате. Года 3 назад, познакомился случайно с математиком из Владивостока Сергеем Симоненко. Побеседовали на разные темы околопотопные. Через какое то время, присылает письмо электронное, где среди прочего была фраза, -”…ортодоксальная наука в моём лице, располагает цифрой периодичности катастроф в 176 лет. Пр публикаци своих статей, можешь ссылаться на меня…” Прислал свои публикации в разных научных журналах. А поскольку они на английском, и с кучей формул расчётов, я в них не вникал никак. Просто принял к сведению 176 лет. Тем более, она попадает в диапазон 175-185 лет. Но, по прежнему не было привязки к дате одного из событий. Привязку дал конгресс историков в Риме в 1903г, где была названа дата которая скорее всего и есть привязка к последнему Потопу, 1847г. К тому же Невельской, сообщил что Сахалин -остров. До этого значит он им не был? Не был. И Невельской, и Лаперуз до него плавали там -никакого пролива в тех местах не было. А после Потопа 1847г, при подъёме уровня моря метров на 30-50, пролив появился, и был назван Татарский. Так и стало возможным привязать все даты. Потому и не получается срастить массу фактов с конкретной датой, что факты принадлежат к трём разным событиям за последние 500 с небольшим лет. То, что называют катаклизмом 18-19 веков, есть катаклизмы конца 17 и середины 19 веков. Все Потопы сопровождались терраформированием, ещё были те, кто на это был способен. Может и сейчас тут. Подождём до 2023г.
roevik: Работы Сергея Симоненко есть на английском: Связывает все расчёты с космическими ритмами. Я, тоже предполагаю, что каждый раз потоп вызывает падение массивного тела на Землю. Масса разная – разные и последствия. Один вызывает небольшие изменения, другой – катастрофические.
Не знаю, – откуда берётся вода, но, каждый раз повышается уровень океана. 1495 – на 250-300м. 1671 – не могу сказать. 1847 – на 30-50м. Могу конечно ошибаться в цифрах. Но, шельф -притоплен, острова появляются, города затоплены в прибрежной ныне зоне.
Источник: sibved.livejournal.com
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Вот, господа, о чем надо думать, а не о политике.
Вся политика всегда заканчивается с потопом.
А люди остаются жить дальше: живут и умирают, влюбляются и создают семьи, рожают детей, строят дома, путешествуют и открывают новые земли.
И опять найдется какой нибудь хрен с бугра, который, пользуясь случайно попавшими в его распоряжение старыми знаниями о старом мире, будет претендовать на личную исключительность и все существующие в этом мире блага.