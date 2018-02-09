Факты о потопе. Часть 17

Следы водной эрозии по течению НилаАнды с самолета. Это засушливые территории. Откуда такие следы водной эрозии?Nevada-Arizona-UtahГранд Каньон. Может быть это разлом в земной коре, а не гигантская промоина? А если промоина, то большим потоком.Начало Гранд каньонаНамибия. Кратер Share Brukkaros. Возможный источник воды, газов и глины при потопе.Возле основной трассы, ведущей из Виндхука, находится «псевдо-вулкан» Бруккарос. «Псевдо» – потому что на самом деле извержения лавы, как таковой, не было и весь горный массив имеет сложную геологическую историю возникновения, которая по сей день точно не определена. Бруккарос имеет огромные размеры и точную форму вулкана. Его высота около 1600 метров, диаметр 4 км, кальдера – около 2 км в ширину, внешний край наклона вулкана – около 10 км.Т.е. кратер якобы вулкана есть, а следов (лавы и пепла) от него нет. Так может быть, это грязевой вулкан?***Раскопки в Костёнках. Воронежская область.Археологи считают, что это была стоянка древнего человека. Они якобы питались мамонтами и образовалась такая куча костей.В построенном музее на месте раскопок. Перемолотые селевым потоком мамонтыЗдесь отмечены места раскопок.3D-модель. Глиняные холмыПочему археологи решили, что это стоянка древних людей? Там же находят эти находки:На территории около 10 км² открыто свыше 60 стоянок древнего человека. Вернее мест, где встречаются находки.Пожалуй, это одно из немногих мест где археологи копают на метры вглубь глиняных слоев (скорее всего это супесь)Про Костенки. Официальный взгляд***В Китае раскопали одну из древнейших в мире ирригационных системАрхеологи опубликовали отчёт о раскопках одной из древнейших в мире систем дамб, плотин и каналов. Она находится в дельте Янцзы в современном Китае. Сооружения датируются третьим–четвёртым тысячелетием до нашей эры.Как видно, все под толстыми слоями глины. Объект находится в дельте Янцзы. Возможно, это и локальные наносы во время паводков. А может быть, уходящие селевые потоки по руслу реки. Здесь сложно сказать.***Образование слоистости и складчатости на основе явления турбидитов:После просмотра подумалось. Вода – это среда, где распространяются массы взвешенных частиц глины. Пылевые бури в воздухе – похожий процесс. Только плотность воздуха гораздо ниже плотности воды, в нем держится меньший объем грунта. И скорость потока взвеси ниже. Но сами процессы похожи:Я это привел к тому, что во времена летающих и гигантских динозавров (а может и совсем недавно), когда давление и плотность воздуха были выше – пылевые бури могли иметь в атмосфере совсем другую картину, гораздо больше похожую на турбидиты в воде.******Датировка потопов. Мнение

Источник: sibved.livejournal.com