Эпоха сталинизма. Артели
15:20. 9 февраля 2018 Просмотров - 288 2 коммент. Опубликовал: brahman
Кому достаётся национальный доход?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Хрущевщина нанесла огромный ущерб стране.
Оппортунисты и недобитые троцкисты в КПСС во главе Хрущева взяли реванш
после смерти Сталина. Из-за ликвидации артелей очень многие инвалиды войны
остались без работы. В связи с кукурузной эпопеей, пострадало и сельское
хозяйство, были отменены машинно-тракторные станции, а выкупить сельхозтехнику
колхозы не могли из-за отсутствия средств.
Привилегии партийных и государственных органов загубили сталинские почины,
в стране появилась прослойка и функционеры, которые, используя лозунги, пропаганду и пустозвонство, жировали за счет народа и набивали свои карманы.
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