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Эпоха сталинизма. Артели

15:20. 9 февраля 2018 Просмотров - 288 2 коммент. Опубликовал:

Кому достаётся национальный доход?

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Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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Валерий Бухарин

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

  • 4673 4043
    Руса 9 февраля 2018 в 17:28 Ссылка Пометить
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    Хрущевщина нанесла огромный ущерб стране.
    Оппортунисты и недобитые троцкисты в КПСС во главе Хрущева взяли реванш
    после смерти Сталина. Из-за ликвидации артелей очень многие инвалиды войны
    остались без работы. В связи с кукурузной эпопеей, пострадало и сельское
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    в стране появилась прослойка и функционеры, которые, используя лозунги, пропаганду и пустозвонство, жировали за счет народа и набивали свои карманы.

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  • 17558 11169
    Ликвидатор 9 февраля 2018 в 18:23 Ссылка Пометить
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    Крупный подлог секретных документов в госархивах
    https://www.youtube.com/watch?v=jRJzkIAKarQ

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