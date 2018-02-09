Дисграфия: определение, причины, симптомы и лечение

«Тишина царит в дремущем лесу,

Тёрны тущи затья нули сонсе,

Птитцы хлопщут целы день.

Рутцей мельте рецки» «Что это за слова такие интересные?» – спросите вы, и будете правы, ведь в нашем языке таких слов нет. Между тем, это вполне себе русский язык, пусть и странный. А пишут такие слова в своих тетрадках и прописях дети (чаще всего – младшие школьники, но об этом позже), страдающие особым расстройством, которое называется «дисграфия». Далее мы расскажем о том, что это за отклонение, как оно проявляется и диагностируется и как его лечить.

Что такое дисграфия



Дисграфией называется патологическое состояние, при котором наблюдается расстройство процесса письма. С этим недугом не понаслышке знакомы около 50% младших школьников и примерно 35% учащихся средней школы. Также эта патология может развиваться и у взрослых (10% всех случаев), у которых вследствие каких-либо причин была нарушена работа высших психических функций. Кроме того, данное расстройство тесно связано с дислексией – отклонением в процессе чтения, ведь и чтение, и письмо – это два компонента одного психического процесса.



В последние годы наблюдается стремительный рост количества детей с дисграфическими и дислексическими нарушениями. В настоящее время в начальной школе до 50% школьников испытывают специфйические трудности в овладении письмом и чтением. Причем у большинства из них данные нарушения сохраняются и в более старших классах.



История дисграфии



В качестве самостоятельной патологии нарушения письма и чтения впервые выделил немецкий терапевт Адольф Куссмауль в 1877 году. После этого появилось множество работ, где описывались разные нарушения письма и чтения у детей. Однако рассматривались они как одно расстройство письменной речи, а некоторые ученые указывали на то, что оно вообще является признаком слабоумия и свойственно только отсталым детям.





Но уже в 1896 году терапевт В. Прингл Морган описал случай с мальчиком 14 лет, у которого был вполне нормальный интеллект, но присутствовали нарушения письма и чтения (речь шла о дислексии). После этого и другие исследовали стали изучать нарушение письма и чтения в качестве самостоятельной патологии, никак не связанной с умственной отсталостью. Чуть позже (в начале 1900-х годов) ученый Д. Гиншельвуд ввел термины «алексия» и «аграфия», обозначавшие тяжелую и легкую формы расстройства.



Время шло, и понимание природы отклонения письма и чтения изменялось. Его уже не определяли как однородное оптическое нарушение; стали использовать разные понятия: «алексия» и «дислексия», «аграфия» и «дисграфия»; начали выделять разные формы и классификации дисграфии (и, конечно, дислексии).



Впоследствии расстройства в процессе письма и чтения начали изучаться все большим количеством специалистов, в том числе и отечественных. Наиболее значимыми были работы невропатологов Самуила Семеновича Мнухина и Романа Александровича Ткачева. По мнению Ткачева, основу нарушений составляют мнестические нарушения (нарушения памяти), а согласно идеям Мнухина, их общая психопатологическая основа кроется в нарушении структурообразования.



В конце концов, в 30-е годы 20 века дисграфию (и дислексию) начинают изучать дефектологи, педагоги и психологи, такие как Р. Е Левин, Р. М. Боскис, М. Е. Хватцев, Ф. А. Рау и другие. Если же говорить о современных ученых и более конкретно о дисграфии, то в ее изучение значительный вклад внесли Л. Г. Неволина, А. Н. Корнев, С. С. Ляпидевский, С. Н. Шаховская и другие. Основываясь на результатах их исследований, мы и продолжим нашу статью.



Причины дисграфии



Несмотря на углубленное изучение, причины дисграфии со стопроцентной точностью не выяснены даже сегодня. Но определенные данные все же имеются. Например, вышеназванные ученые говорят о том, что расстройство письменной речи могут вызывать:





Биологические причины: наследственность, поражение или недоразвитие головного мозга на разных периодах развития ребенка, патологии беременности, травмы плода, асфиксия, серьезные соматические заболевания, инфекции, поражающие нервную систему.

Социально-психологические причины: синдром госпитализма (нарушения, обусловленные длительным пребыванием человека в стационаре в отрыве от дома и семьи), педагогическая запущенность, недостаточность речевых контактов, воспитание в двуязычных семьях.

Социальные и средовые причины: завышенные требования к грамотности в отношении ребенка, неправильно определенный (слишком ранний) возраст обучения грамоте, неверно подобранные темпы и методы обучения.



Как известно, человек начинает овладевать навыками письма, когда адекватно сформированы все составляющие его устной речи: звукопроизношение, лексико-грамматическая составляющая, фонетическое восприятие, связность речи. Если же при формировании головного мозга происходили нарушения, указанные выше, риск развития дисграфии очень высок.



Не менее важно отметить, что дисграфии подвержены дети с разными функциональными нарушениями органов слуха и зрения, которые вызывают отклонения анализа и синтеза информации. А у взрослых толчком к развитию патологии могут послужить инсульты, черепно-мозговые травмы, нейрохирургические вмешательства и опухолевидные процессы в мозге. Оказывая определенное воздействие на развитие человека, те или иные вышеизложенные факторы приводят к дисграфии, которая может проявляться в разных формах.



Если, посмотреть нашу реформу образования и сравнить её с причинами, можно понять почему мы наблюдаем рост этой проблемы.



Виды дисграфии



Сегодня специалисты разделяют дисграфию на пять основных форм, каждая из которых зависит от того, какая конкретно письменная операция нарушена или не сформирована:



Акустическая дисграфия – характеризуется нарушением фонематического распознавания звуков

Артикуляционно-акустическая дисграфия – характеризуется нарушением артикуляции и восприятия фонематики (фонематического слуха), а также трудностями в звукопроизношении

Аграмматическая дисграфия – характеризуется проблемами в лексическом развитии и развитии грамматического строя речи

Оптическая дисграфия – характеризуется неразвитым зрительно-пространственным восприятием

Особая форма дисграфии, обусловленная несформированностью языкового синтеза



На практике какой-либо вид дисграфии в чистом виде встречается достаточно редко, т.к. в большинстве случаев дисграфия принимает смешанную форму, но с преобладанием какого-либо вида. Установить же его можно по характерным признакам.



Симптомы дисграфии



Подобно любому логопедическому нарушению, дисграфия обладает рядом своих симптомов. Как правило, она дает о себе знать систематическими ошибками на письме, но эти ошибки челочек совершает отнюдь не по незнанию языковых норм и правил. В большинстве случаев ошибки проявляются в замене или смещении схожих звуков или похожих букв, пропусках букв и слогов в словах или перемене их мест, добавлении лишних букв. Также наблюдается слитное написание многих слов и отсутствие согласованности слов и словоформ в предложениях. Одновременно с этим отмечается низкая скорость письма и трудноразличимый почерк.



Но давайте поговорим о симптомах, по которым можно с определенной долей вероятности говорить о развитии дисграфии конкретного вида:



При акустической дисграфии нарушений в произношении звуков может и не быть, но их восприятие однозначно будет неправильным. На письме это проявляется в замене звуков, которые человек слышит, теми, которые похожи на них при произношении, к примеру, свистящие звуки заменяются шипящими, глухие – звонкими (С-Ш, З-Ж и т.п.) и т.п.

При артикуляционно-акустической дисграфии ошибки на письме связаны конкретно с неправильным произношением звуков. Человек пишет точно так, как слышит. Как правило, подобные симптомы встречаются у детей, у которых недоразвита фонетико-фонематическая сторона речи. Кстати, ошибки при дисграфии этого вида будут схожими как при произношении, так и при написании (например, если ребенок говорит «смишной заяс», писать он будет точно так же).

При аграмматической дисграфии слова изменяются по падежам, путаются склонения, ребенок не в состоянии определить число и род (например, «яркий солнышко», «хороший тетя», «три медведь» и т.п.). Предложения отличаются несогласованностью постановки слов, некоторые члены предложения и вовсе могут быть пропущены. Что касается речи, то она заторможена и недоразвита.

При оптической дисграфии буквы смешиваются и заменяются на те, которые визуально похожи на правильные. Здесь следует разграничивать литеральную оптическую дисграфию (неправильно воспроизводятся изолированные буквы) и вербальную оптическую дисграфию (неправильно воспроизводятся буквы в словах). Чаще всего буквы «отзеркаливаются», в них добавляются лишние элементы или недописываются нужные, (например, Т пишется как П, Л – как М, А – как Д) и т.п.)

При дисграфии, обусловленной несформированностью языкового синтеза, ребенок меняет буквы и слоги местами, не дописывает окончания слов или дописывает лишние, пишет предлоги слитно со словами, а приставки отделяет от них (например, «на шел», «настоле» и т.п.). Этот вид дисграфии считается самым распространенным среди школьников.



Помимо прочего, у людей с дисграфией могут быть и симптомы, не имеющие отношения к логопедии. Обычно это нарушения и расстройства неврологического характера, такие как низкая работоспособность, проблемы с концентрацией, повышенная отвлекаемость, нарушения работы памяти, гиперактивность.



При систематическом проявлении рассмотренных симптомов необходимо обратиться к специалисту, который может провести полноценную диагностику и отличить патологию от банальной безграмотности. Таким специалистом является логопед. Кстати, имейте в виду, что диагноз «дисграфия» ставится только в том случае, если ребенок уже владеет навыками письма, т.е. не раньше достижения 9-тилетнего возраста. В противном случае диагноз может оказаться ошибочным.



Диагностика дисграфии



Как мы и сказали, для диагностики дисграфии нужно посетить логопеда. Однако и консультация с другими специалистами очень важна. К таким специалистам относятся психолог, офтальмолог, невролог, ЛОР. Они помогут исключить дефекты органов зрения и слуха, а также психические отклонения. Только после этого логопед, изучив симптоматику, может установить, что развивается дисграфия и определить ее вид.





Диагностические мероприятия всегда проводятся комплексно и поэтапно. Анализируются письменные работы, оценивается общее и речевое развитие, состояние ЦНС, органов зрения и слуха, речевой моторики и артикуляционного аппарата. Для анализа письменной речи специалист может предложить ребенку переписать печатный или написанный от руки текст, записать текст под диктовку, описать по рисунку какой-то сюжет, почитать вслух. На основе полученных данных составляется протокол, и врач делает заключение.



В диагностике огромную роль играет и время, в которое она проходит. Лучше всего обращаться за консультацией в минимально возможном возрасте (лучше – в детском саду), чтобы иметь возможность начать корректировать отклонение на его ранних стадиях. В случае если в детстве необходимые меры приняты не будут, дисграфия проявит себя во взрослом возрасте, и устранить ее будет намного проблематичнее.



Коррекция и лечение дисграфии



В отличие от западных стран, где для лечения и коррекции дисграфии разработаны специальные программы, в России таких пока нет. Именно поэтому коррекционные мероприятия должны начинаться уже в детсадовском возрасте, и включать в себя особые методики и приемы, которыми владеют логопеды. А вот с помощью обычной школьной программы устранить дисграфию не получится. Собственно, полностью устранить отклонение не сможет никто – такова уж его специфика. Однако приблизить навык письма к идеалу все же можно.



Корректирующие программы обязательно разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного случая и, конечно же, формы нарушения. Чтобы скорректировать отклонение, специалист разрабатывает систему восполнения пробелов в процессах, важных для формирования навыка письма, проводит работу над развитием речи и ее связности. Также даются задания на формирование грамматики и развитие лексикона, корректируется пространственное и слуховое восприятие, развиваются мыслительные процессы и память. Все это приводит к развитию навыка письма.



В дополнение к логопедическому комплексу врачи нередко используют лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию. Что касается медикаментозного лечения, то его целесообразность и эффективность остаются под большим вопросом.



Если же вы решите принимать непосредственное участие в лечении дисграфии у своего ребенка, используйте игровую деятельность. Младшим школьникам полезно давать задания на составление слов магнитными буквами – это существенно подкрепляет зрительное восприятие элементов букв. А написание диктантов улучшает слуховое восприятие звуков.



Полезно играть со своим ребенком в историка – когда ребенок пишет буквы пером и чернилами. К выбору обычных инструментов письма нужно подходить с умом. Рекомендуется покупать ручки, карандаши и фломастеры с шероховатым или неровным корпусом, т.к. они массируют дистальные концы пальцев рук, посредством чего головному мозгу посылаются дополнительные сигналы.



На самом деле вариантов проработки отклонений письма существует немало, но все они в обязательном порядке должны обсуждаться с логопедом. Также мы рекомендуем обращаться к специализированной литературе. Обратите внимание на книги Е. В. Мазановой («Учусь не путать буквы», «Учусь не путать звуки»), О. В. Чистяковой («30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии», «Исправляем дисграфию»), И. Ю. Оглоблиной (Логопедические тетради для коррекции дисграфии), О. М. Коваленко («Коррекция нарушений письменной речи»), О. И. Азовой («Диагностика и коррекция нарушений письменной речи»).



Эти книги содержат много полезного материала для самостоятельных занятий дома. Но быстрый результат вряд ли возможен, а потому нужно набраться терпения и реагировать на ошибки адекватно. Занятия должны быть систематическими, но недолгими; обязательно давайте ребенку возможность отдыхать, играть и заниматься любимыми делами.



В дополнение заметим, что даже если проблема дисграфии для вас не актуальна, это еще не значит, что можно списывать ее со счетов. Чтобы не дать ей развиться, советуем время от времени проводить мероприятия по профилактике, о которых тоже нужно сказать несколько слов.

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Профилактика дисграфии



Профилактика дисграфии предполагает определенные действия еще до того как ваш ребенок будет обучаться письму. Они включают в себя < ![CDATA[ ]]> упражнения на развитие внимательности< ![CDATA[]]>, памяти, мыслительных процессов, пространственного восприятия, зрительной и слуховой дифференциации и других процессов, отвечающих за овладение навыком письма.

Любые, даже самые незначительные нарушения речи необходимо незамедлительно корректировать. Не менее важно < ![CDATA[ ]]> расширять словарный запас< ![CDATA[]]> ребенка. В более старшем возрасте нужно тренировать почерк. А еще мы хотим предложить вам несколько упражнений, которые можно использовать как для профилактики, так и для коррекции дисграфии.



Упражнения для профилактики и коррекции дисграфии



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Эти упражнения вполне подходят для выполнения детьми младшего школьного возраста, но могут выполняться и детьми постарше:

Возьмите с ребенком книгу, с которой он еще не знаком. Желательно, чтобы текст был напечатан средним шрифтом, а также был немного скучным, чтобы внимание ребенка не отвлекалось на содержание. Дайте задание найти и подчеркнуть в тексте конкретную букву, например С или П, О или А и т.д..

Немного усложните задание: пусть ребенок ищет конкретную букву и подчеркивает ее, а букву, следующую за ней, – обводит или зачеркивает.

Предложите ребенку отмечать схожие парные буквы, такие как Л/М, Р/П, Т/П, Б/Д, У/Ю, А/У, Д/Г и т.д.

Продиктуйте ребенку небольшой отрывок текста. Его задача – писать и проговаривать вслух все, что он пишет, именно так, как это пишется. При этом нужно подчеркивать слабые доли – те звуки, которым не уделяется внимания при произношении, к примеру, мы говорим: «на стАле стАит чашка с мАлАком», а пишем: «на стОле стОит чашка с мОлОком». Вот именно эти доли ребенок должен подчеркнуть. Это же касается дописывания и четкого проговаривания окончаний слов.

Упражнение для развития внимания и крупной моторики – движений тела, рук и ног. Суть состоит в том, что ребенок проводит ручкой или карандашом непрерывную линию, не меняя положения руки и листа. Лучше всего для этого подходят специальные сборники рисунков, узловые точки которых отмечены порядковыми номерами для соединения.

Объясните ребенку отличия между твердыми и мягкими, глухими и звонкими звуками. Затем дайте задание подбирать слова на каждый из звуков и делайте вместе с ним анализ слов: из каких букв, слогов и звуков они состоят. Для удобства и наглядности можно использовать различные предметы.

Тренируйте почерк ребенка. Для этого полезно использовать тетрадь в клеточку, чтобы ребенок писал слова, размещая буквы в отдельных клетках. Следите за тем, чтобы буквы полностью заполняли пространство клеток.



И еще несколько советов по проведению занятий:

Обстановка должна быть спокойной, ребенка ничто не должно отвлекать

Подбирайте задания в соответствии возрастом и возможностями ребенка

В случае затруднений помогайте ребенку, но не выполняйте задания сами

Не учите ребенка иностранным словам, если он еще не готов к этому психологически

В повседневном общении говорите как можно правильнее и четче

Не повторяйте за ребенком слова и фразы, которые он произносит неправильно

Не забывайте внимательно подбирать инструменты для письма

Оказывайте психологическую поддержку ребенку, ведь нередко дети с дисграфией чувствуют себя «не такими, как все»

Никогда не ругайте ребенка за ошибки

Поощряйте и хвалите ребенка за любые, даже самые незначительные успехи



Помните, что грамотный подход в воспитании, забота и внимание к ребенку, а также предельная внимательность к процессу его развития помогут вам вовремя распознать отклонения и принять меры по их коррекции и устранению.

А мы желаем вам и вашим детям успехов в обучении и освоении новых навыков!

Мы рекомендуем обращаться к специализированной литературе: