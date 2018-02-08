Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск № 138: «Цель Путина — спутать карты Западу»
20:07. 8 февраля 2018 Просмотров - 138 3 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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Навряд ли получится упреждающий удар ДНР и ЛНР.
Кремль будет ждать атаки ВСУ и бандеровцев, также как в июне 1941-го.
Пойдет ли на это хунта в Киеве? Об этом знает только ЦРУ США.
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Да. Привентивный удар кажется логичным в таком случае. Американцы ведь разбомбили сирийскую армию, когда те сунулись слишком близко. Но вопрос “когда” – это очень не простая военная задача. Иногда всё решают минуты, как например перед артподготовкой Сталинградского наступления. Да и смысл такого удара, как мне не военному человеку кажется, может быть только при последующем контрнаступлении.
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В июне 1941г. еврейский Кремль боялся открывать фронт, опасаясь, что русский народ отомстит ему за репрессии.