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Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск № 138: «Цель Путина — спутать карты Западу»

20:07. 8 февраля 2018 Просмотров - 138 3 коммент. Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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3 коммент.»

  • 4652 4022
    Руса 8 февраля 2018 в 22:57 Ссылка Пометить
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    Навряд ли получится упреждающий удар ДНР и ЛНР.
    Кремль будет ждать атаки ВСУ и бандеровцев, также как в июне 1941-го.
    Пойдет ли на это хунта в Киеве? Об этом знает только ЦРУ США.

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    • 3911 2904
      Walentin Руса 9 февраля 2018 в 0:13 Ссылка Пометить
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      Да. Привентивный удар кажется логичным в таком случае. Американцы ведь разбомбили сирийскую армию, когда те сунулись слишком близко. Но вопрос “когда” – это очень не простая военная задача. Иногда всё решают минуты, как например перед артподготовкой Сталинградского наступления. Да и смысл такого удара, как мне не военному человеку кажется, может быть только при последующем контрнаступлении.

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  • 3571 536
    nikolay 8 февраля 2018 в 23:15 Ссылка Пометить
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    В июне 1941г. еврейский Кремль боялся открывать фронт, опасаясь, что русский народ отомстит ему за репрессии.

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