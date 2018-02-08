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В сборной Норвегии объяснили, зачем олимпийцам 6 000 доз препаратов от астмы

00:02. 8 февраля 2018 Просмотров - 363 5 коммент. Опубликовал:
В сборной Норвегии объяснили, зачем олимпийцам 6 000 доз препаратов от астмы | Русская весна

Врач сборной Норвегии Мона Кьелдсберг рассказала, зачем команда привезла с собой на Олимпийские игры в Пхенчхан огромное количество препаратов от астмы (6 тыс. доз).

По ее словам, медицинская служба сборной перестраховалась и, скорее всего, большее число препарата останется неиспользованным.

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«Это правда, что количество доз выглядит для многих очень большим. Я это понимаю. Но если разделить их, цифра не будет выглядеть такой большой. Мы сделали расчет исходя из того, что было на прошлой Олимпиаде. Мы должны быть готовы охватить потребности 250 человек, за которых мы несем ответственность в течение всей Олимпиады», — цитирует ТАСС Кьелдсберг.

По объему привезенных медикаментов норвежцы опередили Германию, Финляндию, Швецию, причем последних двух — в десятки раз.

При этом накануне шведский телеканал SVT показал документальный фильм журналиста Хассе Свенса об организованной в норвежском спорте допинг-системе, которая контролируется федерациями спорта страны.

В расследовании журналистов отмечается, что более 70% олимпийских медалей страны в лыжных гонках завоевано спортсменами, которые якобы страдают астмой. При этом широко известно, что прием средств против астмы оказывает влияние на рост мышечной силы.

На ОИ в Южной Корее норвежская делегация взяла 1,8 тыс. доз симбикорта, по 1,2 тыс. доз альвеско, атровента и айромира, а вентолина — 360 доз.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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5 коммент.»

  • 45 5
    4egevara 8 февраля 2018 в 10:40 Ссылка Пометить
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    Больные должны лечиться а не по Олимпиадам шастать , все это плохо замаскированное шарлатанство с допингом , просто норвежцы для мок свои сукины дети .

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  • 1343 977
    Sergeev 8 февраля 2018 в 11:49 Ссылка Пометить
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    Сплошь астматики, как они бедолаги живы то до сих пор. Больным на олимпиаде не место.

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  • 8386 4517
    Lada 8 февраля 2018 в 12:01 Ссылка Пометить
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    Читайте на РУАН-новости” Церковь Олимпизма – тоталитарная секта”…очень познавательно…

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  • 5429 4487
    Ирбис 8 февраля 2018 в 12:43 Ссылка Пометить
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    Больные астмой заниматься спортом, а тем более лыжным, не говоря про биатлон, не могут. Астма не излечимая болезнь. Но вот у них есть яко бы из-за больших морозов появилась некая спортивная астма. Но когда они завязывают со спортом, болезнь тут же исчезает. Я не знал что в Норвегии морозы выше чем в России и тем более Сибири. Это официально разрешенный допинг и ничего более. с юности молодёжь садят на эти препараты то при беге у них возникают приступы удушья, но к астме это отношения не имеет.

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  • 1351 977
    Sergeev 8 февраля 2018 в 14:55 Ссылка Пометить
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    Куда этим астматикам до наших ребят, МОК поэтому и зарубил приглашения нашим. Олимпийские игры для астматиков, туберкулезников и прочих легочников. Хорошо что наши не едут а то подхватят какую нибудь инфлюэнцию.

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