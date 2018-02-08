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В Гордуме рассказали, почему в метро Москвы вернули имя Сталина

16:15. 8 февраля 2018 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:
В Гордуме рассказали, почему в метро Москвы вернули имя Сталина | Русская весна

Возвращение имени Иосифа Сталина и замена венка на платок на голове одной из девушек на фресках московского метро — это историческая справедливость, а не политический шаг, считает глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Ранее в соцсетях разгорелся спор в связи с изменением изображений на фресках станции метро «Киевская» после реставрации.

Так, венок с лентами на голове одной из девушек после завершения работ был заменен платком, а также на фресках вновь появилось имя Иосифа Сталина — на книге в руках девушки и в виде инициалов на кабине тепловоза. По информации московского метрополитена, опубликованной в Twitter, в ходе реставрации фрескам был возвращен оригинальный вид, который они имели в 1954 году.

«Я все-таки за историческую правду. Здесь речь идет не о том, что возвращен образ, а о возвращении исторической справедливости того времени. Я не вижу здесь демонстрации и политики. Они очень тактично и корректно, без демонстраций и лозунгов, в меру восстановили часть нашего культурного наследия», — сказал РИА Новости Герасимов.

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Также, по его словам, замена венка на платок на голове одной из девушек на фреске демонстрирует более широкое понимание России как многонациональной страны.

«Говорят, что там все-таки из-под платка ленточки видны, так что тот, кто хочет увидеть историческую правду, тот увидит», — поясняет Герасимов.

Глава комиссии добавил, что обращений граждан о некачественно выполненной реставрации не поступало, но комиссия готова провести проверки, если такие обращения появятся.

«Можно сделать экспертизу, если кто-то считает, что плохо выполнено. Ко мне обращений таких не поступало, в ином случае я бы обратился к департаменту культурного наследия и комиссию бы собрал. Мы бы поехали, посмотрели. Если есть серьезные нарушения, давайте обсудим, может, действительно нужно менять экспертов, если некачественно выполнена работа», — добавил Герасимов.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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