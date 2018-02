Тотальная доминация белых мужчин

Новости борьбы за толерантность в русле достопамятной истории про "белого расиста Толкиена" https://colonelcassad.livejournal.com/925198.html https://www.kinonews.ru/news_78704/ – цинкВот так вот. В фильмах есть сильные женские персонажи и даже франшизой рулит женщина, но среди сценаристов доминируют гребанные белые расисты. Не иначе Джордж Лукас специально развел у себя шовинистический сексистский концлагерь. Хватит этот терпеть. Надо больше девочек "не таких как все".* *Но не только в далекой-далекой галактике наблюдается прискорбная доминация белых мужчин. Есть гораздо более прискорбный факт – в Богемии начала XV века не было негров.Народ возмутился отсуствием чернокожих людей в Kingdom Come: Deliverance. Первоначально дискуссия об отсуствии чернокожих людей развернулась в твиттере под статьей с сайта The Verge, где рассказывалось об исторической точности игры.Попытки объяснить, что действие игры проходит в Богемии во времена Ренессанса, где чернокожих людей днем с огнем не сыщешь, ни к чему не привели:Возмущение толерантной девушки с говорящим ником sword lesbiab подхватили и другие подписчики твиттера The Verge. Некоторые стали прямо обвинять разработчиков игры в расизме.Некоторые даже обратились к историкам на сайте Реддит, где развернулась полномасштабная дискуссия о том, что даже если исторически чернокожих людей в 1403 году в Богемии практически не было, это же игра – почему бы не добавить туда чернокожих NPC. Скандал набирает обороты, и как отреагируют на это разработчики игры, пока неизвестно. Игра выходит уже через неделю, 13 февраля. https://pikabu.ru/story/sovsem_ebnulis_5687833 – цинкНадо не останавливться, а требовать богемских бисексуальных чернокожих лезбиянок с дредами в полных латных доспехах унисекс и чтобы никакой объективизации. Игрок играющий за сына белого богемского кузнеца должен почувствовать свою ущербность и вину за столетия рабства негров в Америке, а также за притеснения гомосексуализма. Ведь это именно то, что должен получать человек, когда вечером после работы он хочет уйти от реальности в средневековый мир.Некоторые современные "борцы за равноправие и толерантность" делают все возможное. чтобы на их фоне расисты начали выглядеть не столь отвратительно.

