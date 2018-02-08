Тотальная доминация белых мужчин
23:29. 8 февраля 2018 Просмотров - 377 Один комментарий Опубликовал: brahman
Новости борьбы за толерантность в русле достопамятной истории про "белого расиста Толкиена" https://colonelcassad.livejournal.com/925198.html
Издание Variety опубликовало журналистское расследование корреспондента Морин Райан, в котором она раскрыла "шокирующую правду" о популярной космической саге "Звездные войны". А точнее, о тотальном доминировании белых мужчин среди создателей фильмов, входящих в эту франшизу.
"Звездным войнам" уже 41 год, за этот период в них вошли 17 полнометражных фильмов, (уже выпущенных или запланированных), образующих основу франшизы. По моим подсчетам, в течение этих четырех десятилетий 24 человека были наняты, чтобы руководить, писать или иным образом возглавлять фильмы из серии “Звездные войны" Двадцать три из этих ключевых создателей были белыми мужчинами. Единственным исключением является Ли Брэкетт, белая женщина, которая участвовала в написании сценария эпизода "Империя наносит ответный удар", который вышел 38 лет назад. Во всех иных случаях представители других рас обоих полов не занимали руководящие должности. Это шокирует и требует немедленных перемен", – сокрушается автор.
https://www.kinonews.ru/news_78704/ – цинк
Вот так вот. В фильмах есть сильные женские персонажи и даже франшизой рулит женщина, но среди сценаристов доминируют гребанные белые расисты. Не иначе Джордж Лукас специально развел у себя шовинистический сексистский концлагерь. Хватит этот терпеть. Надо больше девочек "не таких как все".
* *
*
Но не только в далекой-далекой галактике наблюдается прискорбная доминация белых мужчин. Есть гораздо более прискорбный факт – в Богемии начала XV века не было негров.
Народ возмутился отсуствием чернокожих людей в Kingdom Come: Deliverance. Первоначально дискуссия об отсуствии чернокожих людей развернулась в твиттере под статьей с сайта The Verge, где рассказывалось об исторической точности игры.
Нет чернокожих людей? В Европе? Несмотря на торговлю и миграцию, которые были распространены между различными королевствами как до, так и во времена тёмных веков, а современная Испания, Италия, и Греция находятся в относительной близости от современного Алжира, Туниса, Либии, Морокко и Египта?
Эта игра является самым неточным д****ом из всех.
Попытки объяснить, что действие игры проходит в Богемии во времена Ренессанса, где чернокожих людей днем с огнем не сыщешь, ни к чему не привели:
Действие этой игры проходит в Богемии, а не Испании или Марокко.
Богемия всего лишь к северу от Италии, а люди мигрируют, кто-нибудь легко мог найти лодку и переплыть через Средиземное море, а потом отправиться на север. Посмотри на карту, прежде чем жаловаться и критиковать тех, кто указывает, что твои фантазии не точны.
Возмущение толерантной девушки с говорящим ником sword lesbiab подхватили и другие подписчики твиттера The Verge. Некоторые стали прямо обвинять разработчиков игры в расизме.
Некоторые даже обратились к историкам на сайте Реддит, где развернулась полномасштабная дискуссия о том, что даже если исторически чернокожих людей в 1403 году в Богемии практически не было, это же игра – почему бы не добавить туда чернокожих NPC. Скандал набирает обороты, и как отреагируют на это разработчики игры, пока неизвестно. Игра выходит уже через неделю, 13 февраля.
https://pikabu.ru/story/sovsem_ebnulis_5687833 – цинк
Надо не останавливться, а требовать богемских бисексуальных чернокожих лезбиянок с дредами в полных латных доспехах унисекс и чтобы никакой объективизации. Игрок играющий за сына белого богемского кузнеца должен почувствовать свою ущербность и вину за столетия рабства негров в Америке, а также за притеснения гомосексуализма. Ведь это именно то, что должен получать человек, когда вечером после работы он хочет уйти от реальности в средневековый мир.
Некоторые современные "борцы за равноправие и толерантность" делают все возможное. чтобы на их фоне расисты начали выглядеть не столь отвратительно.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Ну и смотрел я фильм фантастический “После нашей эры” с Уиллом Смитом и его сыном Джейденом в главных ролях. Уилл Смит, выступил его сопродюсером, а также автором первоначальной идеи.
Ни особого смысла, ни особой идеи, да и особо мужественного поведения мужающего героя Смита-младшего не увидел.
Фильм – существенно ниже среднего и такое качество есть цена пропагандируемой толерантности