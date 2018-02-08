Сводки от ополчения Новороссии 08 февраля 2018
- 10:28 Киев передал ЛНР останки военнослужащих, погибших под Станицей Луганской.
- 09:44 Белоруссия готова отправить миротворцев на Донбасс.
- 09:22 Год без Гиви.
- 00:30 ВСУ обстреляли ЛНР во время визита американских дипломатов.
- 00:09 Ожесточенное «перемирие» на Донбассе и «прилёты» в жилой массив — Андрей Бардачев.
Киев передал ЛНР останки военнослужащих, погибших под Станицей Луганской
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Белоруссия готова отправить миротворцев на Донбасс
Минск готов отправить своих миротворцев на Донбасс для урегулирования ситуации в регионе.
Об этом в интервью изданию «Известия» заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
«Беларусь сохраняет непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию. Мы не гонимся за какими-то лаврами.
Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод на Донбасс миротворцев — разумеется, в том числе и белорусских», — заявил глава МИД Белоруссии.
Макей также отметил, что глава белорусского государства давно и открыто рекомендовал расширить формат переговоров, в том числе подключить к нему Соединенные Штаты.
Кроме того, он подчеркнул, что «альтернативы мирному урегулированию кризиса» не существует.
«Этой позиции Беларусь последовательно придерживается с самого начала конфликта», — добавил Макей.
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Год без Гиви
Год назад в этот день не стало Героя ДНР командира Отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона «Сомали» полковника Михаила Толстых.
Настоящий сын Донбасса, он с самого начала встал на защиту Отечества, а его талант военачальника дорого стоил украинским оккупантам.
Он был не только бесстрашным бойцом, автором смелых военных операций, не пасующим в ближних сражениях с превосходящим в численности противником. Он стал настоящим отцом батальону «Сомали», который и сейчас продолжает дело полковника.
Имя Михаила Толстых навсегда вписано в героическую историю обороны Донбасса, а народная память о нём живёт и будет жить на земле, которую он защищал и за которую погиб.
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ВСУ обстреляли ЛНР во время визита американских дипломатов
Киевские военные во время визита в Светлодарск американских дипломатов ожидаемо совершили провокацию: тяжелая артиллерия обстреляла ЛНР, рассчитывая выдать ответный огонь за нарушение перемирия.
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики, подполковник Андрей Марочко.
«ВСУ ожидаемо в период посещения западных партнеров Светлодарской дуги произвели в 19.40 обстрел из 152-мм артиллерии с направления пгт Мироновский по территории ЛНР в районе населенного пункта Вергулевка, в надежде вызвать со стороны Народной милиции ЛНР ответные действия», — заявил подполковник.
Он добавил, что на данный момент уточняются данные по разрушениям и пострадавшим.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ожесточенное «перемирие» на Донбассе и «прилёты» в жилой массив — Андрей Бардачев
К оглавлению | Источник: www.youtube.com