Сводки от ополчения Новороссии 08 февраля 2018

Минск готов отправить своих миротворцев на Донбасс для урегулирования ситуации в регионе.

Об этом в интервью изданию «Известия» заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Беларусь сохраняет непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию. Мы не гонимся за какими-то лаврами.

Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод на Донбасс миротворцев — разумеется, в том числе и белорусских», — заявил глава МИД Белоруссии.

Макей также отметил, что глава белорусского государства давно и открыто рекомендовал расширить формат переговоров, в том числе подключить к нему Соединенные Штаты.

Кроме того, он подчеркнул, что «альтернативы мирному урегулированию кризиса» не существует.

«Этой позиции Беларусь последовательно придерживается с самого начала конфликта», — добавил Макей.

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