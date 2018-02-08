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Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 февраля 2018

10:29. 8 февраля 2018 Просмотров - 933 Нет комментариев Опубликовал:

США атаковали САА в провинции Дейр-эз-Зор



США нанесли авиаудары по САА в провниции Дейр-эз-Зор.
ПО версии США дело было так:

1. За несколько дней до атаки США предпупредили Россию, что в районе нефтяного поля Хушам находятся силы SDF.
2. Тем не менее, САА продолжило концентрировать силы в этом районе.
3. Вчера в местный штаб SDF прибыла делегация неназваннаых американских официальных лиц.
4. В этот момент штаб подвергся обстрелу из танков из артиллерии, а группа из более через 500 человек САА пошла в атаку на нефтяные поля.
5. В ответ были нанесены авиаудары, в результате которых сирийцы потеряли около 100 человек.
6. Все это американцы называют самообороной.

Подоспело и официальное заявление от Пентагона.



Официальной реакции на эту истории из Дамаска и Москвы пока не последовало.
Причины конфликта понятны – есть общая стратегия направленная на выдавливание США с территории Сирии и Ирака, куда помимо Дамаска вовлечены Россия, Иран и Турция.
Тем не менее, если американцы не врут насчет последовательности событий (а помня бомбежку позиций под Дейр-эз-Зором в интересах ИГИЛ, на слово я бы не верил), то лобовая атака на позиции, где находились американцы, выглядит немного странно.
Стоит отметить, что вчера в Манбидж прилетели два американских генерала https://www.nytimes.com/2018/02/07/world/middleeast/us-turkey-manbij-kurds.html, которые сделали предостерегающие заявления в адрес Турции, что если Эрдоган нападет на Манбидж, то США ударят по нападавшим.


Генерал-лейтентант Пол Фанк на позициях США к северу от Манбиджа.







Нельзя исключать и варианта, что как и в случае с Шайратом, который был демонстрацией для Си Цзинпина, удар под Дейр-эз-Зором это не только удар по Асаду, но и предупреждение Эрдогану, ибо ну очень странное совпадение.

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«Это агрессия», — в Совфеде оценили авиаудар коалиции США по подразделениям Армии Сирии

«Это агрессия», — в Совфеде оценили авиаудар коалиции США по Армии Сирии | Русская весна

Удар возглавляемой США международной коалиции по позициям проправительственных сил в Сирии первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал актом агрессии.

«Действия коалиции США не соответствуют правовым нормам, вне всякого сомнения — это агрессия», — сказал сенатор.

По словам Клинцевича, «американцы в Сирии так открыто еще не действовали — это беспрецедентно».

Напомним, что 7 февраля коалиция США нанесла удары по проправительственным силам в Сирии. Они заявили о том, что такие действия были предприняты «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии», которые пользуются поддержкой американских властей.

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СРОЧНО: Армия Сирии атаковала боевиков США, Коалиция нанесла ответный удар

СРОЧНО: Армия Сирии атаковала боевиков США, Коалиция нанесла ответный удар | Русская весна

Только что стало известно, что американская коалиция и проправительственные формирования САР вступили в вооруженное противостояние.

В Пентагоне заявили, что сражающиеся на стороне САА подразделения в среду атаковали штаб «Сирийских демократических сил» SDF (курдо-арабская коалиция, являющаяся главной наступательной силой США в Сирийской Арабской Республике).

«Проправительственные силы Сирии совершили неспровоцированное нападение на штаб „Сирийских демократических сил” 7-го февраля.

В это время специальные сотрудники коалиции (представители спецслужб) находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнёрами SDF во время нападения в 8-ми км к востоку от согласованной линии разграничения сторон на реке Евфрат (пров. Дейр эз-Зор, – прим. РВ)», — сказано в заявлении американского военного командования.

«Для защиты сил Коалиции и её партнёров были нанесены авиаудары по атакующим подразделениям, чтобы отразить агрессию в отношении партнёров, входящих в антиигиловскую «Глобальную коалицию», — уточняется в сообщении.

Данные о пострадавших в данный момент отсутствуют. В Пентагоне также подчеркнули, что основной их задачей в Сирии является борьба с ИГИЛ* в долине Среднего Евфрата, но они оставляют за собой неотъемлемое право на действия в рамках самозащиты.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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В память о погибшем пилоте Су-25 москвичи несут цветы к зданию Минобороны

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