Символизм в русской избе

Деревенский дом – это своеобразная колыбель крестьянской России. Еще в начале 20 века большинство населения страны жили в селах и многочисленных деревнях в деревянных домах. В деревенских избах рождались и прожили свои жизни десятки поколений простых русских людей, трудом которых создавалось и приумножалось богатство России.

Естественно, что в нашей стране, изобиловавшей лесом, самым подходящим материалом для строительства были обычные деревянные бревна. Деревянного дома, построенного по всем правилам, хватало для жизни двух, а то и трех поколений. Считается, что время жизни деревянного дома не менее ста лет.

На бескрайних просторах России крестьянский дом в разных областях может существенно отличаться по форме, конструкции, строительным традициям его внешней отделки, разными декоративными деталями, рисунками резьбы и т.д.

Дом снаружи делился на три яруса:

Третий ярус - крыша, фронтон ( символизирует небо, небесный свод )

Второй ярус - часть сруба ниже фронтона ( часть дома, где живут люди, символизирует мир людей )

Первый ярус - подклет, или подклеть, подпол

( символизирует подземный мир, землю предков )

Каждый ярус украшался по определённым правилам.

Над торцовыми стенами дома возводили треугольные фронтоны.

На них укладывали слеги – горизонтально расположенные брёвна, идущие вдоль боковых стен.

Концы слег закрывала причелина – специальная доска ( от древнерусского “чело” – лоб ).

Крышу покрывали тёсом. Тёс ( тесины ) – обработанные топором гладкие доски. Они опирались на водотечник. Сверху их прижимали тяжёлым бревном – охлупнем. Охлупень – конёк, шелом. Конец охлупня вырезали в виде головы коня, птицы и т.п. Под коньком располагалось полотенце, закрывающее стык причелин.

Крыша, как небесный свод

В оформлении крыши символизируется легенда о боге Солнца летящем по небу в золотой колеснице, отражение которой мы находим в разных элементах оформления дома.

На самом верху, на главном бревне крыши – охлупне круто выгнуты шея и грудь коня – птицы. Конь, как и птица, древний образ солнца. Скаты крыши напоминали крылья. «Конь, как в греческой, египетской, римской мифологии, есть знак устремления. Но только один русский мужик догадался посадить его себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице», – писал С. Есенин.

Причелины украшали скаты крыши, символизируя «небесные хляби». Наши предки считали, что над твердью земли находится твердь неба с солнцем, выше солнца и луны – «хляби небесные», где находятся и откуда проливаются на землю огромные запасы воды. Древние земледельцы именно так представляли картину мира. Нарядные орнаментальные ряды на причелинах и есть образное выражение небесной воды. Волнистые линии резьбы, изображенные иногда в два-три ряда отражали глубинность «хлябей», небольшие кружки – символизировали капли воды.

Полотенце - резная доска, свисающая со стыка причелин.

Конек и солнечные знаки на полотенце символизируют полуденное солнце в зените, левый конец причелин – утреннее восходящее, а правый – вечернее заходящее. Солнце показано в своем ежедневном движении по небосводу. Солнечные розетки изображались в виде круга с шестью радиусами (колесо Юпитера), круга с крестом внутри или круга с восемью лучами. Рядом с символами солнца присутствуют знаки земли и поля ( ромб или квадрат, прочерченные вдоль и поперек ).

Окна – глаза дома

Окна – это глаза дома. Их украшали наличниками и ставнями. Закрытые ставни говорили о том, что все спят, или дома никого нет. Окно связывало мир домашней жизни с внешним миром, и потому так наряден декор окон. Но окна – это не только выход наружу, но и возможность попасть внутрь. Каждый хозяин старался защитить свой дом, обеспечить семье сытость и тепло, безопасность и здоровье. Как он мог это сделать? Один из способов защиты – окружить себя охранными знаками и заклинаниями. И наличники не только закрывали щели в оконном проеме от сквозняков и холода, они защищали дом от нечистой силы. Наличники украшали русалки-берегини, диковинные птицы, гривастые львы-собаки… Все они олицетворяли небесную сферу, водную стихию. Образы животных порой едва угадываются, насколько декоративно они решены, словно перерастают в растительный узор. Дополняли декоративную композицию знаки воды, солнца и матери-земли.

Подробнее в статье Окна русской избы

Все эти узоры и образы когда-то имели определенный смысл, являясь по своей сути охранными знаками. Ими украшены старинные обрядовые предметы, они же красуются и на наличниках. Народная традиция пронесла эти знаки сквозь века. Но со временем они утратили для нас магическое значение и суть их забыта. Древние архаичные узоры превратились в декоративные элементы, разбавленные современным орнаментом, не связанным с прошлым их смыслом. Прочесть эти орнаменты, понять их глубинный смысл и разгадать магические заклинания в настоящее время очень сложно. Именно поэтому они так к себе манят…