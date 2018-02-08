Сила славян – в единстве! Часть 2
02 февраля 2018 г. в 20:00 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – Сила славян – в единстве!
Сказитель: Андрей Родионов
часть 1 https://youtu.be/S4fV68v1prM
Одной из главных целей становления и укрепления нашей Державы – является возрождение исконного духа русского, славянского народа, его культуры, ценностей и традиций. Для нас — славян, не существует границ, мы едины по духу и крови. Растянулся наш могучий народ по бескрайней матушке земле, разбрелись мы по разным странам и государствам. Теперь настало время всем нам воссоединиться, стать рядом, бок о бок, рука об руку в единый круг во имя памяти наших предков и будущего наших детей.
В в живом эфире мы встретились с создателем и лидером Международного общественно-политического движения «Славянское объединение и возрождение» — Андреем Родионовым, который поведал о целях, задачах и принципах этого движения по возрождению и единению великого славянского народа.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com