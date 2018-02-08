Сила славян – в единстве! Часть 2

02 февраля 2018 г. в 20:00 МСК

на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – Сила славян – в единстве!



Сказитель: Андрей Родионов



часть 1 https://youtu.be/S4fV68v1prM



Одной из главных целей становления и укрепления нашей Державы – является возрождение исконного духа русского, славянского народа, его культуры, ценностей и традиций. Для нас — славян, не существует границ, мы едины по духу и крови. Растянулся наш могучий народ по бескрайней матушке земле, разбрелись мы по разным странам и государствам. Теперь настало время всем нам воссоединиться, стать рядом, бок о бок, рука об руку в единый круг во имя памяти наших предков и будущего наших детей.



В в живом эфире мы встретились с создателем и лидером Международного общественно-политического движения «Славянское объединение и возрождение» — Андреем Родионовым, который поведал о целях, задачах и принципах этого движения по возрождению и единению великого славянского народа.



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Источник: www.youtube.com