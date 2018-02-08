Письма. «Наши» в структурах глубинного государства

Здравствуйте, Татьяна!

В сообщении “Глубинное государство — теневое правительство США (список)” в самом списке под порядковым номером 259 я с удивлением обнаружил Нурсултана Назарбаева.

Подфотографиейподпись: “Clinton Foundation, UrAsia, Uranium One”…

Он что, гражданин США?! Или как он в этот список попал? Если нет, то там ещё неамериканцы есть и что всё это значит?! Это главный союзник России и член ОДКБ и ШОС!

В этом свете английские лорды в качестве судей совсем не удивляют.

Разъясните, пожалуйста. С уважением Д.

Письмо:

375 номер – Алишер Усманов. Это как?

Т. В. – № 375 – Алишер Усманов

Значит, что он один из исполнителей указаний “клуба 300″. “Служащий” глубинного государства. Я не думаю, что без этого «статуса» человек мог бы без риска для жизни владеть информационными ресурсами….

Т. В. - Еще в 2007 году был официально подтвержден факт проведения частного расследования (сбора компромата) в отношении Усманова, инициированного акционерами футбольного клуба:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Усманов,_Алишер_Бурханович

В 2007 году компания, связанная с руководством Лондонского футбольного клуба «Арсенал», наняла частного детектива, для того чтобы расследовать прошлое Усманова. http://www.konkurent-krsk.ru/index.php?id=2809 Расследование, инициированное руководством лондонского футбольного клуба «Арсенал» в отношении тюремного прошлого одного из главных акционеров клуба, российского предпринимателя Алишера Усманова, привело к скандалу в совете директоров лондонцев.

Компания, связанная с руководством «Арсенала», наняла частного детектива для того, чтобы расследовать прошлое Усманова. Речь идет о периоде с 1980 по 1986 годы, когда Усманов находился в колонии в Узбекистане. Детектив посетила Ташкент, где занялась изучением дела Усманова. Расследование заняло полгода, после чего детектив сообщила заказчикам, что не добилась результатов, заявив, что власти Узбекистана «запутывают» расследование.

Насколько мне известно, компромат собирали не только акционеры футбольного клуба… ЦРУ-шников интересовало его прошлое, но еще больше настоящее еще со времен его жизни в Европе. Что тогда действительно нашпионили, а что напридумывали для улучшения собственной отчетности,- стороннему наблюдателю трудно сделать однозначные выводы… Достоверность ЦРУ-шного компромата с некоторых пор вызывает сильные сомнения, но из Европы ему пришлось переехать… (Бережёного Аллах бережёт.)

Письмо:

Это список исполнителей у исполнителей.

Есть более интересные списки – бильдерберги и трехсторонняя комиссия. Вот у этих ребят действительно есть реальная власть, они очень грамотно расставлены. Там европейская и американская знать, капитаны бизнеса, акулы СМИ первого ряда. В каждой стране они имеют подавляющее влияние. В качестве примера – До недавнего времени в состав бильдербергов входила герцогиня Альба. Влияние семейства Альба в Испании таково, что герцогиня могла решить любой вопрос, только высказав ПРОСЬБУ. И эта просьба была бы немедленно выполнена.

Если ретроспективно посмотреть на бильдербергов или членов трехсторонней комиссии, то там и Аэрбас, и мюнхенская знать, и промышленники, и итальянские промышленники.

Вопрос в том, чьи указания воплощают в жизнь эти люди?



ЗЫ: А Нурсултан Назарбаев как попал в список глубинного государства США? )))))

Т. В. - № 259 Нурсултан Назарбаев. Тут все просто — две его любовницы с внебрачными детьми, прослушав популярную песню Г. Лепса «Я уеду жить в Лондон», именно так и поступили. Поэтому не стоит удивляться, что президент Казахстана давно и плотно сидит на крючке у британских спецслужб.

Справедливости ради надо сказать, что не он один на крючке, еще и, например, сыночку Александра Жукова не повезло в Лондоне. Сотрудник лондонского офиса Внешторгбанка Петр Жуков был осужден в июне 2007 года за драку на 14 месяцев тюремного заключения… А уже в январе 2008 года в РФ было учреждено РУСАДА, благодаря целенаправленным действиям которого российские спортсмены уже не первый год подвергаются дискриминации по принципу наличия гражданства РФ:

https://ru.wikipedia.org/wiki/РУСАДА

Что любопытно, после провального выступления российской сборной на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, его предшественник (Л. Тягачев) был отправлен в отставку, а грандиозный допинговый скандал, приведший к приостановке членства ОКР в МОК до сих пор еще не привел к отставке Жукова с должности президента ОКР.

Подозреваю, что британская крыша на территории бывшего СССР самая надежная…

«Внезапное» введение в Казахстане латиницы, как и распространение действия британского права на экономические споры на территории Казахстана, явления одного порядка.

http://pravosudija.net/article/britanskie-lordy-vozglavili-novyy-sud-v-kazahstane

Одна из ведущих судебных фигур Великобритании, бывший главный судья Англии и Уэльса лорд Гарри Вульф был назначен главой нового экономического суда в Казахстане, который создан на базе Международного финансового центра Астаны. В нем помимо Гарри Вульфа будут работать еще 8 судей из Великобритании, передает Zakon.kz со ссылкой на газету The Times. Издание отмечает, что подобные суды уже есть в Сингапуре, Гонконге, Дубае, Абу-Даби и Катаре. «Это первый суд такого рода в Евразии», – сказал лорд Вульф. Ранее сообщалось, что право МФЦА ориентируется на принципы, нормы и прецеденты права Англии и Уэльса и стандарты ведущих мировых финансовых центров. На территории МФЦА правосудие будет основано на английском праве.

Можно посоветовать российскому бизнесу, работающему в Казахстане срочно подучить английский и прецеденты по UCC…

Кто в мире держит реальную власть, показал недавно прошедший форум в Давосе.

«Всемирный экономический форум в Давосе» в этом году прошел раньше, чем заседание настоящего «клуба 300», отсюда растерянные лица международных бюрократов, впервые не получивших никаких точных указаний от начальства. Выступление рыжего клоуна должно было немного повысить статус всей этой вышедшей в тираж тусовки старых алкоголиков и извращенцев обоего пола. Но даже приезд президента США положение не спас, как приехали с растерянными лицами, так и разъехались, не получив точных указаний.

Прошлогодняя неожиданная радость «наших» олигархов о включении их в «клуб 300» в количестве 294 человек из России и закреплении оставшихся 6-ти мест за британской королевой оказалось обычной разводкой лохов на деньги. Теперь долги старого «клуба 300» повисли на его новых русских членах.

Без лишнего шума, переучрежденный в прежнем составе «клуб 300», 31-го января сдал нулевой (т. е. без долгов) баланс и в феврале проводит официальную встречу. Публикация списка «глубинного государства» ничего, по сути, не изменит.