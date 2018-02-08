«Пирамида» горы Койп
10:14. 8 февраля 2018 Просмотров - 340 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересная гора пирамидальной формы на северном Урале.
Игра природы или…?
Все старые горы сглажены, представляют собой конусы, сопки. А здесь явно быделяющиеся ребра.
Хотя, сбоку гора не вызывает ничего таинственного:
Источник
Ссылка на карту
Более детальная карта
Координаты: N 62°04′38″ E 59°12′30″
Совсем рядом (чуть севернее) находятся останцы Маньпупунёр:
Ссылка на карту
Скорее всего эта гора – природного происхождения. Ее ребра образованы выдавливанием из недр породы (магмой или перегретой жижей, когда подземные воды соприкоснулись с горячими магматическими массами). Была выдавлена локально эта гора. Аналогичный пример есть на Алтае – Бащелакская стена:
Подробнее. В 300 км от Красноярска тоже есть подобная стена в районе Койского белогорья. Это по-интереснее Красноярских столбов…
Здесь массы были выдавлены в разломы, трещины. На горе Койп до трещин дело не дошло.
***
Но так хочется открыть или показать какую-либо тайну и загадку, в особенности после просмотра подобных видео:
Обратите внимание на плоские вершины гольцов. Возможно ли, что это отвалы от подземных выработок? А для некоторых это посадочные площадки НЛО?
Я давно не возвращался к темам древних подземных рудников и выработок. Если предположить, что это насыпной террикон!? Про пирамидальные терриконы была информация здесь
Там в статье был пример как это делается:
Насыпание террикона с помощью ковшей, 1956г.
Эта версия сводится к условиям: на Земле до времен официальной истории была высокоразвитая цивилизация (не обязательно такая техногенная как мы в настоящее время). Возможно временно залетевшая, гости-вахтовики. Если это делала цивилизация Земли, то климат на Урале был иной. Транспортная логистика и рельеф территории тоже были иными.
Как скажут скептики – фантастично и бездоказуемо. Мой ответ: если они зашли это прочесть, значит в какой-то степени им интересна эта тема. Любой скептик, отметившийся в комментариях ставит на себе печать заинтересованного и в какой-то мере принимающего эту версию.
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
sibved24
Игра природы или…?
Все старые горы сглажены, представляют собой конусы, сопки. А здесь явно быделяющиеся ребра.
Хотя, сбоку гора не вызывает ничего таинственного:
Источник
Ссылка на карту
Более детальная карта
Координаты: N 62°04′38″ E 59°12′30″
Совсем рядом (чуть севернее) находятся останцы Маньпупунёр:
Ссылка на карту
Скорее всего эта гора – природного происхождения. Ее ребра образованы выдавливанием из недр породы (магмой или перегретой жижей, когда подземные воды соприкоснулись с горячими магматическими массами). Была выдавлена локально эта гора. Аналогичный пример есть на Алтае – Бащелакская стена:
Подробнее. В 300 км от Красноярска тоже есть подобная стена в районе Койского белогорья. Это по-интереснее Красноярских столбов…
Здесь массы были выдавлены в разломы, трещины. На горе Койп до трещин дело не дошло.
***
Но так хочется открыть или показать какую-либо тайну и загадку, в особенности после просмотра подобных видео:
Обратите внимание на плоские вершины гольцов. Возможно ли, что это отвалы от подземных выработок? А для некоторых это посадочные площадки НЛО?
Я давно не возвращался к темам древних подземных рудников и выработок. Если предположить, что это насыпной террикон!? Про пирамидальные терриконы была информация здесь
Там в статье был пример как это делается:
Насыпание террикона с помощью ковшей, 1956г.
Эта версия сводится к условиям: на Земле до времен официальной истории была высокоразвитая цивилизация (не обязательно такая техногенная как мы в настоящее время). Возможно временно залетевшая, гости-вахтовики. Если это делала цивилизация Земли, то климат на Урале был иной. Транспортная логистика и рельеф территории тоже были иными.
Как скажут скептики – фантастично и бездоказуемо. Мой ответ: если они зашли это прочесть, значит в какой-то степени им интересна эта тема. Любой скептик, отметившийся в комментариях ставит на себе печать заинтересованного и в какой-то мере принимающего эту версию.
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
sibved24
Источник: sibved.livejournal.com