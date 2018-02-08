Новости Украины и Новороссии 08 февраля 2018
- 11:30 Памяти Михаила Толстых.
- 08:34 Конгресс США принял законопроект о кибербезопасности Украины.
- 08:33 В Крыму перекрыли канал контрабанды наркотиков с Украины.
- 08:09 На Украине маленькие пенсии, потому что в СССР были маленькие зарплаты, — министр соцполитики Рева.
- 07:43 Ещё один киевский мост подаёт признаки «усталости» (ФОТО).
- 04:00 10 миллионов криптобандеровцев Украины.
- 03:30 «У нас не УПА, у нас украинская армия»: военные ВСУ недовольны заменой приветствия на «Слава Украине».
- 02:30 Украинцы ради убежища в Европе выдают себя за геев и коммунистов (ИНФОГРАФИКА).
- Вчера 21:48 Анатолий Шарий vs Жека Карась (организация С-14).
Памяти Михаила Толстых
Год назад в Донецке погиб Михаил Толстых.
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Конгресс США принял законопроект о кибербезопасности Украины
Палата представителей конгресса США в среду подавляющим большинством приняла законопроект о кибербезопасности Украины.
За документ высказались 404 конгрессмена, против – трое, еще 23 не голосовали.
В законопроекте, который теперь поступит на рассмотрение сената, предусматривается ряд действий, «соизмеримых с интересами США», которые должен предпринять госдепартамент, чтобы помочь Украине улучшить свою кибербезопасность. Предполагается предоставить Украине необходимую поддержку для повышения до самого передового уровня защиты государственных компьютеров, в частности систем, защищающих критически важную инфраструктуру страны.
Кроме того, предлагается предоставить Украине поддержку для «снижения зависимости от российских технологий», а также в целом повысить ее кибервозможности, расширить обмен информацией о кибербезопасности и международное сотрудничество с Киевом.
Примечательно, что в законе нет конкретных требований относительно того, как именно госдепартамент должен выполнять указанные меры. Текст закона занимает всего несколько страниц, большая часть которых посвящена общему изложению американо-украинских отношений в сфере кибербезопасности. Тем не менее конгрессмены хотят обязать ведомство не позднее чем через полгода после принятия закона доложить о ходе его исполнения.
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В Крыму перекрыли канал контрабанды наркотиков с Украины
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Крымские пограничники пресекли попытку контрабанды наркотиков в крупном размере из Украины, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ, передает РИА Новости.
Наркотики в Крым пытался ввезти гражданин Украины 1987 года рождения, но был задержан в пункте пропуска “Джанкой” на основании оперативной информации.
Исследование установило, что в упаковках находился каннабис общей массой около 600 грамм. “Партию наркотика житель Геническа вез в Симферополь для последующего сбыта местным наркодилерам”, — отметили пограничники.
Гражданин Украины задержан, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
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На Украине маленькие пенсии, потому что в СССР были маленькие зарплаты, — министр соцполитики Рева
Наконец найдена причина крошечных украинских пенсий — виноват, конечно же, Советский Союз.
О своих невероятных открытиях сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева (на фото) в эфире украинского телевидения.
Ранее аналогичные «объяснения» пытался давать и вице-премьер-министр Павел Розенко.
Рева сделал такое заявление, отвечая на вопросы украинских пенсионеров в прямом эфире.
«1900 гривен — это больше минимальной пенсии. Но вы должны помнить о том, что Советский Союз платил очень маленькие зарплаты, которые сейчас перерасчитываются вот в такие пенсии», — заявил он харьковчанину, который пожаловался на пенсию в 1900 гривен при наличии трудового стажа 52 года.
«Мы подумаем и внесем определенные законопроекты, чтобы выровнять ситуацию», — оптимистично пообещал министр.
Напомним, ранее Рева заявил, что украинцы тратят на еду 50% и более доходов, так как «слишком много едят».
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Ещё один киевский мост подаёт признаки «усталости» (ФОТО)
Вслед за Шулявским путепроводом ещё один мост в Киеве подаёт признаки «усталости».
Так, от Воздухофлотского моста отламываются куски бетона и падают на проезжую часть под мостом.
Соответствующие фотографии киевляне демонстрируют в социальных сетях.
Воздухофлотский мост проходит над проспектом Победы в районе с оживленным автомобильным движением.
Напомним, год назад рухнул Шулявский мост, расположенный, кстати, недалеко от нового кандидата на обрушение — в Соломенском районе.
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10 миллионов криптобандеровцев Украины
Прежде чем решать, а что делать с буйной территорией Украины, и кто за весь этот концерт с пулемётом и тромбоном будет платить, нужно разобраться, какие ингредиенты варятся в котле гражданской войны.
Объективно, гражданская война идёт сейчас по всей территории Украины. Автоматные очереди и взрывы гранат разносятся повсюду. От зоны боевых действий в Донбассе до Ужгорода, Львова и Карпат.
В 21 веке война изменилась, стала другой. Нет, не более цивилизованной, но более гибкой, скрытной, научившейся принимать сто обликов и тысячи обличий. И не только глобальная война, которая идёт уже и в Европе, и на Ближнем Востоке — от Украины до Сирии.
Но и гражданская война, как частность большой войны. Если могут быть гибридные большие войны, то что мешает быть гибридным гражданским войнам.
Война на Украине обладает одновременно и большим количеством схожих черт с событиями столетней давности — те же территории, тот же бандитизм, та же махновщина, мародёрство — и таким же большим количеством различий.
Но конфликты — мелкие и крупные, политические и криминальные — охватили уже всю территорию Украины. От Киева, где разбираются между собой политические силы, СБУ с ГУР, НАБУ с СБУ, до Закарпатья и Одессы, где решают вопросы контрабанды, прикрываясь борьбой с мифическим северным агрессором.
Общество Украины разделено — и в таком состоянии ему находиться ещё с пару десятков лет, пока буйные пассионарии Майдана не перебьют друг друга, не сопьются, не перемрут от наркотиков, болезней, нищеты или не разъедутся по заграницам.
Ну, или иной вариант. Более благополучный и менее долгий. Если украинцы сами возьмут и осудят своих братьев, отцов, соседей, кумов, сыновей.
За военные преступления на Донбассе, за преступления против человечности на Майдане и после него по всей Украине. Думаю, уже всем стало понятно, что Россия не будет решать внутренние проблемы украинцев. А Европа вместе с США никогда и не планировали заниматься этим.
Ещё в июле 2017 года военный преступник, президент Украины Пётр Порошенко озвучил, сколько военных преступников на Украине: «За два с половиной года в антитеррористической операции приняли участие 300 тысяч украинских воинов».
То есть уже сейчас более 300 000 человек должны получить по украинскому же законодательству, например, по статье 426-1 УК Украины порядка 8-12 лет.
К этому же добавятся статья 432 «Мародерство», статья 433 «Насилие над населением в районе военных действий», статья 434 «Плохое обращение с военнопленными». А это только украинское законодательство.
Международные законы в отношение военных преступников и лиц, совершивших преступления против человечности, не знают ни границ, ни сроков.
Но ещё необходимо оценить, прежде чем браться за исправление Украины, сколько среди населения пособников военных преступников, сколько сочувствующих и поддерживающих преступный киевский режим.
Один из ответов мы получим достаточно скоро. На президентских выборах можно будет довольно точно определить соучастников военных преступлений.
Ими будут все те, кто проголосует за Петра Порошенко, который уже к текущему моменту является военным преступником как главнокомандующий ВСУ, который применил армию против мирного населения.
И Порошенко отвечает за все военные преступления, которые совершили ВСУ с 2014 года. Точно так же, как министр МВД Аваков отвечает за все преступления против человечности, которые совершили его подручные из нацбатов и структур МВД.
Частично мы можем оценить уже сейчас, сколько на территории Украины находится «криптобандеровцев», как метко подметил Дмитрий Стешин, военный корреспондент и колумнист «Комсомольской правды».
Воспользуемся открытыми данными счётчика bigmir.net. Существует нацистский, безумный и социально больной сайт «Цензор.нет». Это откровенная калька с «Der Stürmer» Юлиуса Штрайхера.
И главреду «Цензора» Юрию Бутусову ещё предстоит сплясать в воздухе ровно тот же танец, что некогда энергично изобразил Юлиус Штрайхер.
Но вернёмся к аудитории сайта «Цензор.нет». По открытым данным, реальных пользователей с территории Украины за месяц было 1 807 594, что составляет 9.11% от всей аудитории Украины.
Стоит понимать, что это только те люди, у которых есть доступ в интернет и они проводят в нём достаточно много времени. Хотя бы несколько раз в неделю заходят в сеть.
Это, в основном, городские жители Украины. Первая тройка городов — Киев (42,4%), Днепропетровск (8,8%), Харьков (6,0%). К сожалению, можно констатировать, что Киев заражён практически полностью, там обосновалось преобладающее большинство «криптобандеровцев» и соучастников военных преступлений.
Щадящее лечение невозможно — только время, несколько поколений должно смениться, разочароваться. И только тогда можно будет поднимать вопрос, каким городом является Киев — русским или криптобандеровским. Сейчас ответ однозначен и печален.
Возьмём ещё один сайт пропагандистской, русофобской направленности «ТСН.юа». ТСН не менее «Цензора» постарался в процессе расчеловечивания жителей Крыма и Донбасса, в распространении лжи о России и ЛДНР, в оправдании преступлений киевского режима.
Аудитории «Цензора» и ТСН почти не пересекаются, что даже немного удивляет. Пересечение составляет всего 6,4%.
Аудитория ТСН составляет 3 423 531 человек в месяц, что составляет 17.26% аудитории Украины. Таким образом мы видим, что тех самых, совсем не мифических «криптобандеровцев» среди обывателей Украины, которые пользуются интернетом хотя бы один раз в месяц, чуть больше 5 000 000 человек.
Так сколько же всего как молчаливых, так и говорливых сторонников преступлений Киева и Майдана на Украине? Причём сельское население более тёмное, агрессивное и необразованное.
Там националистические, русофобские тенденции, особенно на Западной и в Центральной Украине проявлялись задолго до государственного переворота, называемого Майданом.
Аудитория интернет-пользователей Украины составляет около 20 миллионов человек. Данные по населению Киев старательно прячет, хотя с учётом трудовой миграции, Крыма, Донбасса и переселения в соседние страны, население украинского лимитрофа вряд ли превышает 35 миллионов человек.
Получается, что среди населения Украины минимум 9 миллионов «криптобандеровцев». А скорее всего, около 12 миллионов. Это люди, которые независимо от фактов, будут ненавидеть Россию и русских, и даже детей воспитывать в ненависти и ожидании реванша.
Как это делали западенцы после того, как у них не получилось стать дистриктом Галичина в гитлеровском Рейхе.
Этих людей не переубедить, не исправить, не уговорить. Они будут бить в спину, предавать, вредить. Они будут той самой пятой колонной, которая будет выходить на демонстрации и майданы, устраивать провокации, изображать страдания оккупированного народа, как сейчас изображают страдания крымско-татарского народа сбежавшие на Украину преступники из крымской «Хизб ут-Тахрир»*.
Именно потому России ни в коем случае нельзя ввязываться в кровавую украинскую кашу. Именно украинцы должны сами разобраться с 300 000 военных преступников, участвовавших в АТО, и с 10 000 000 криптобандеровцев, проживающими по соседству.
Или не разобраться. Но это уже личный, внутренний выбор украинцев, как им жить в ближайшие полвека. Никто за них этот выбор не сделает. Никто за них Украину спасать не будет.
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя.
© Ю. Левитанский.
Дмитрий Дзыговбродский
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*Запрещенная в России террористическая организация
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«У нас не УПА, у нас украинская армия»: военные ВСУ недовольны заменой приветствия на «Слава Украине»
Как ранее сообщала «Русская Весна», в Кабмине Украины хотят сделать обязательным в армии приветствие «Слава Украине! — Героям слава!». Оно должно заменить традиционное «Здравия желаем!».
«На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине!» все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Героям слава!». Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова «Слава Украине!» военнослужащие отвечают: «Героям слава!», — сказано в документе.
При этом обращение «товарищ» в армии остается.
Украинское издание «Страна» провело опрос среди военных об этом законопроекте.
Юрий В., служит в «АТО»: «Твою мать.! Нет, я все понимаю, для чего это делается. Но мне как то старое приветствие ближе к телу. В тылу явно думают, что от того, что на передке будут кричать „Слава Украине — Героям слава“ — мы будем воевать лучше. То береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии — не на бумаге, а в реальности и ворье из штабов пересажают. И все наладится»
Вячеслав, старший офицер одной из бригад в зоне «АТО»: «Такое приветствие оправданно лишь в особо торжественных случаях. Во время присяги или парада такое приветствие уместно. Но в быту, во время обычной службы употребление такого приветствия приведет к стиранию особого смысла этих слов. Я против замены»
Владимир, сержант: «У нас не УПА*, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет — он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет на версту».
Ярослав К., капитан, фронтовая разведка: «Замена старого приветствия вполне логична. Но отзыв — «героям слава» — не очень. В наших вооруженных силах далеко не все герои. Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами тикали с передка. Сейчас такого уже нет, но до героев большинству еще далеко. Будет смешно, когда тыловые и штабные друг друга будут приветствовать «Героям слава».
Офицер 28-й бригады: «скорее нет, чем да. Это же приветствие. А приветствие должно соответствовать смыслу:” Желаю здоровья «. А „Слава Украине“ и прочее пусть останутся торжественным, праздничным приветствием».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Украинцы ради убежища в Европе выдают себя за геев и коммунистов (ИНФОГРАФИКА)
Все больше граждан Украины просят политического убежища за рубежом. Сетуют на преследование со стороны правоохранителей, борьбу с коррупцией, которую в стране не приветствуют, принудительный призыв в зону «АТО», войну на Донбассе и притеснение по политическим мотивам.
В целом, в ООН насчитали уже почти 10 тысяч заявлений.
Куда бегут
Больше всего украинцы хотят в США (см. инфографику). Россия на седьмом месте. Там в 2016 году убежище получили 271 человек (в основном это силовики) — например, 15 бывших сотрудников «Беркута», которых подозревают в расстрелах «активистов» Майдана.
В 2014 году прямо из больницы сбежал экс-народный депутат Александр Шепелев, который потом объявился в России. Едут также в Польшу, Беларусь, Швецию…
При этом не попал в отчет ООН Израиль, где, по данным Миграционной службы, только в первой половине прошлого года убежища попросили 6000 украинцев.
Сервис на беженцах
Сама Украина не ведет статистики, куда бегут ее граждане. Но все международные форумы об иммиграции пестрят вопросами от украинцев, которые пытаются получить статус политического беженца.
Например, на американском форуме govorimpro.us есть целые разделы об иммиграции в США, Канаду и Европу. Одни из самых частых вопросов — от украинцев. Там они делятся своими историями и желанием уехать из страны.
Одни из причин, по которым они хотят бежать, — события на Донбассе и разочарование происходящим в стране.
«В Украине по-настоящему „хорошо“ будет не скоро. Поверил в Майдан, точнее в его идею, был мобилизован добровольно, сам пришел в военкомат, был в АТО. Прошу о помощи, а именно: реально ли подать кейс для политубежища в США, находясь на территории Украины?» — просит автор Santrashi.
На другом международном форуме azylinfo.net обсуждают шансы получить убежище в Швеции, Австрии, Германии. Голландии, Исландии, Франции и Швейцарии.
Но все ответы опытных мигрантов, как правило, неутешительные — получить статус политического беженца практически невозможно, а война на Донбассе — не аргумент.
В Испанию с партбилетом
Украинское издание «Вести» пообщалось с политбеженцем, который получил статус в одной из скандинавских стран.
«Что касается „политических преследований“, то это выглядит так: человек покупает турпутевку или едет на конференцию в другую страну. Главное — туда попасть. Там можно снять жилье, запастись деньгами и идти в ближайший полицейский участок и заявлять, что в родной стране меня преследуют.
Это можно делать и сразу на границе, но тогда высока вероятность, что отправят в лагерь для беженцев. А условия там — страх и ужас: куча людей из арабских стран, ужасное питание, постоянные конфликты и разборки», — рассказал Сергей.
По его словам, многие страны публикуют информацию о том, каких беженцев они принимают.
«Например, одни специализируются на тех, кто по религиозным причинам покинул страну, другие — на сексуальных меньшинствах, третьи благосклонны к тем, кто по политическим или экологическим мотивам убежал из своей страны.
Например, запрет Компартии на Украине сыграл очень большую роль среди беженцев, которые хотят остаться в Испании и Италии. Там любят коммунистов. Поэтому можно даже задним числом обзаводиться документами, что вы были членами Компартии, и железобетонно получите там статус», — уверен Сергей.
Он также сказал, что одна из популярных историй, с которыми украинцы едут в страны Европы, — это притеснение ЛГБТ-меньшинств.
«Причем на самом деле они не имеют к этому никакого отношения, и европейские чиновники это поняли. Многие получали убежище как представители сексуального меньшинства, а потом разъезжались, заводили семьи и детей. Поэтому начали проверять», — говорит он.
Например, могли в пять часов утра заявиться к человеку домой, проверить, есть ли фото возлюбленного в рамочке. А также снимки с ним в соцсетях. Но недавно такую проверку в Европе посчитали незаконной и отменили.
«Кейсы с Донбассом»
«Что касается Донбасса или Крыма, у нас даже услуга такая появилась — за деньги помогают оформить документы, что якобы с начала 2014 года человек жил на Донбассе или в аннексированном Крыму.
Для этого берут фото и вырезки из газет, где бомбят Волноваху, а я в это время там жил, предлагают справки и телефоны „двух соседей“. Это стоит €2,5 тыс. А один знакомый львовянин так и уехал.
С подобными документами в некоторых странах Европы действительно можно получить временный статус.
Это выглядит так: собирается комиссия из адвокатов, чиновников и правозащитников. Там они рассматривают мои документы, проверяют через свои источники и, если информация подтверждается, платят пособие на питание и проживание. Но через год все это нужно подтверждать опять», — говорит Сергей.
По его словам, такие собеседования могут длиться четыре-пять лет, все зависит от законодательства страны, в которой пытаешься узакониться. Кстати, в связи с наплывом беженцев из Сирии во многих европейских государствах поменялись правила для беженцев.
А в Германии, например, дела по украинцам заморожены уже несколько лет. Потому что заниматься ими некому, чиновники перегружены.
Легко в Кипр
Представитель международной группы компаний «Феод Групп» сообщила, что Европу они рекомендуют в качестве миграции бизнеса, поскольку беженцев у них и так хватает, а укрытия лучше всего просить в США, хоть процесс может оказаться не всем по карману.
«Что касается континентальной Европы, то самый простой способ — это приобрести там бизнес за €50–60 тыс. и работать на себя. Мы помогаем доказать прозрачность доходов. Получение политического убежища крайне дорогостоящее мероприятие, которое обойдется не менее чем в €30 тыс.
Должен быть первоклассный адвокат и подтверждающая база. Хорошо просить политического убежища в США и через 150 дней получить разрешение на работу, но весь процесс займет около трех лет, во время которого при наличии средств там приобретается бизнес, который там стоит от $100 тыс., плюс наши услуги обойдутся примерно $20 тыс.», — рассказала представитель компании.
Женщина уточнила, что популярный вариант — с Кипром: он не забирает много времени и требует средств. Для повышения шансов на успех с потенциальным иммигрантом и беженцем организация проводит часовую консультацию, чтобы оценить конкретную ситуацию и минимизировать риск отказа.
Евгения Клепова, Евгения Иванова
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Анатолий Шарий vs Жека Карась (организация С-14)
Руководитель С14 предъявляет Шарию. Прямой эфир. Аргументы и факты.
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Новости украины все больше напоминают диагноз из психиатрической больницы .
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“Конгресс США принял законопроект о кибербезопасности Украины”. Это выглядит, как будто Украина входит в состав США…