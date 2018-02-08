Новости Украины и Новороссии 08 февраля 2018

Прежде чем решать, а что делать с буйной территорией Украины, и кто за весь этот концерт с пулемётом и тромбоном будет платить, нужно разобраться, какие ингредиенты варятся в котле гражданской войны.

Объективно, гражданская война идёт сейчас по всей территории Украины. Автоматные очереди и взрывы гранат разносятся повсюду. От зоны боевых действий в Донбассе до Ужгорода, Львова и Карпат.

В 21 веке война изменилась, стала другой. Нет, не более цивилизованной, но более гибкой, скрытной, научившейся принимать сто обликов и тысячи обличий. И не только глобальная война, которая идёт уже и в Европе, и на Ближнем Востоке — от Украины до Сирии.

Но и гражданская война, как частность большой войны. Если могут быть гибридные большие войны, то что мешает быть гибридным гражданским войнам.

Война на Украине обладает одновременно и большим количеством схожих черт с событиями столетней давности — те же территории, тот же бандитизм, та же махновщина, мародёрство — и таким же большим количеством различий.

Но конфликты — мелкие и крупные, политические и криминальные — охватили уже всю территорию Украины. От Киева, где разбираются между собой политические силы, СБУ с ГУР, НАБУ с СБУ, до Закарпатья и Одессы, где решают вопросы контрабанды, прикрываясь борьбой с мифическим северным агрессором.

Общество Украины разделено — и в таком состоянии ему находиться ещё с пару десятков лет, пока буйные пассионарии Майдана не перебьют друг друга, не сопьются, не перемрут от наркотиков, болезней, нищеты или не разъедутся по заграницам.

Ну, или иной вариант. Более благополучный и менее долгий. Если украинцы сами возьмут и осудят своих братьев, отцов, соседей, кумов, сыновей.

За военные преступления на Донбассе, за преступления против человечности на Майдане и после него по всей Украине. Думаю, уже всем стало понятно, что Россия не будет решать внутренние проблемы украинцев. А Европа вместе с США никогда и не планировали заниматься этим.

Ещё в июле 2017 года военный преступник, президент Украины Пётр Порошенко озвучил, сколько военных преступников на Украине: «За два с половиной года в антитеррористической операции приняли участие 300 тысяч украинских воинов».

То есть уже сейчас более 300 000 человек должны получить по украинскому же законодательству, например, по статье 426-1 УК Украины порядка 8-12 лет.

К этому же добавятся статья 432 «Мародерство», статья 433 «Насилие над населением в районе военных действий», статья 434 «Плохое обращение с военнопленными». А это только украинское законодательство.

Международные законы в отношение военных преступников и лиц, совершивших преступления против человечности, не знают ни границ, ни сроков.

Но ещё необходимо оценить, прежде чем браться за исправление Украины, сколько среди населения пособников военных преступников, сколько сочувствующих и поддерживающих преступный киевский режим.

Один из ответов мы получим достаточно скоро. На президентских выборах можно будет довольно точно определить соучастников военных преступлений.

Ими будут все те, кто проголосует за Петра Порошенко, который уже к текущему моменту является военным преступником как главнокомандующий ВСУ, который применил армию против мирного населения.

И Порошенко отвечает за все военные преступления, которые совершили ВСУ с 2014 года. Точно так же, как министр МВД Аваков отвечает за все преступления против человечности, которые совершили его подручные из нацбатов и структур МВД.

Частично мы можем оценить уже сейчас, сколько на территории Украины находится «криптобандеровцев», как метко подметил Дмитрий Стешин, военный корреспондент и колумнист «Комсомольской правды».

Воспользуемся открытыми данными счётчика bigmir.net. Существует нацистский, безумный и социально больной сайт «Цензор.нет». Это откровенная калька с «Der Stürmer» Юлиуса Штрайхера.

И главреду «Цензора» Юрию Бутусову ещё предстоит сплясать в воздухе ровно тот же танец, что некогда энергично изобразил Юлиус Штрайхер.

Но вернёмся к аудитории сайта «Цензор.нет». По открытым данным, реальных пользователей с территории Украины за месяц было 1 807 594, что составляет 9.11% от всей аудитории Украины.

Стоит понимать, что это только те люди, у которых есть доступ в интернет и они проводят в нём достаточно много времени. Хотя бы несколько раз в неделю заходят в сеть.

Это, в основном, городские жители Украины. Первая тройка городов — Киев (42,4%), Днепропетровск (8,8%), Харьков (6,0%). К сожалению, можно констатировать, что Киев заражён практически полностью, там обосновалось преобладающее большинство «криптобандеровцев» и соучастников военных преступлений.

Щадящее лечение невозможно — только время, несколько поколений должно смениться, разочароваться. И только тогда можно будет поднимать вопрос, каким городом является Киев — русским или криптобандеровским. Сейчас ответ однозначен и печален.

Возьмём ещё один сайт пропагандистской, русофобской направленности «ТСН.юа». ТСН не менее «Цензора» постарался в процессе расчеловечивания жителей Крыма и Донбасса, в распространении лжи о России и ЛДНР, в оправдании преступлений киевского режима.

Аудитории «Цензора» и ТСН почти не пересекаются, что даже немного удивляет. Пересечение составляет всего 6,4%.

Аудитория ТСН составляет 3 423 531 человек в месяц, что составляет 17.26% аудитории Украины. Таким образом мы видим, что тех самых, совсем не мифических «криптобандеровцев» среди обывателей Украины, которые пользуются интернетом хотя бы один раз в месяц, чуть больше 5 000 000 человек.

Так сколько же всего как молчаливых, так и говорливых сторонников преступлений Киева и Майдана на Украине? Причём сельское население более тёмное, агрессивное и необразованное.

Там националистические, русофобские тенденции, особенно на Западной и в Центральной Украине проявлялись задолго до государственного переворота, называемого Майданом.

Аудитория интернет-пользователей Украины составляет около 20 миллионов человек. Данные по населению Киев старательно прячет, хотя с учётом трудовой миграции, Крыма, Донбасса и переселения в соседние страны, население украинского лимитрофа вряд ли превышает 35 миллионов человек.

Получается, что среди населения Украины минимум 9 миллионов «криптобандеровцев». А скорее всего, около 12 миллионов. Это люди, которые независимо от фактов, будут ненавидеть Россию и русских, и даже детей воспитывать в ненависти и ожидании реванша.

Как это делали западенцы после того, как у них не получилось стать дистриктом Галичина в гитлеровском Рейхе.

Этих людей не переубедить, не исправить, не уговорить. Они будут бить в спину, предавать, вредить. Они будут той самой пятой колонной, которая будет выходить на демонстрации и майданы, устраивать провокации, изображать страдания оккупированного народа, как сейчас изображают страдания крымско-татарского народа сбежавшие на Украину преступники из крымской «Хизб ут-Тахрир»*.

Именно потому России ни в коем случае нельзя ввязываться в кровавую украинскую кашу. Именно украинцы должны сами разобраться с 300 000 военных преступников, участвовавших в АТО, и с 10 000 000 криптобандеровцев, проживающими по соседству.

Или не разобраться. Но это уже личный, внутренний выбор украинцев, как им жить в ближайшие полвека. Никто за них этот выбор не сделает. Никто за них Украину спасать не будет.

Каждый выбирает для себя

женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку —

каждый выбирает для себя.

© Ю. Левитанский.

Дмитрий Дзыговбродский

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*Запрещенная в России террористическая организация