Инфляция в Венесуэле превысила 4000%

Экономический и социальный кризис в Венесуэле продолжается, а годовая инфляция уже превысила 4000%.

Глава комиссии по финансам и экономическому развитию парламента страны Рафаэль Гусман сообщил, что с инфляцией в 4068% жители Венесуэлы оказались в худшем экономическом кризисе за всю историю.

«Единственным виновным в этих цифрах является правительство Николаса Мадуро», — отметил Гусман.

Только в прошлом месяце инфляция в Венесуэле составила 84,2%.

Еще в начале года эксперты парламента прогнозировали, что в 2018 г. без срочных мер инфляция может достигнуть 14000%, а по итогам 2017 г. цены выросли на 2600%.

В первую очередь депутаты предлагают отменить контроль над обменным курсом, прекратить работу «печатного станка», добиться рефинансирования долга, а также получить международную финансовую помощь.

Но Мадуро не спешит что-либо менять, стараясь удержать власть в своих руках.

Кризис значительно обострился после 2014 г., когда цены на нефть упали. На этом фоне в стране возник дефицит продуктов питания и медикаментов, спровоцировав гуманитарный кризис. Все это также привело к массовым протестам против политики президента.

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