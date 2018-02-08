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Инфляция в Венесуэле превысила 4000%

09:00. 8 февраля 2018 Просмотров - 195 Один комментарий Опубликовал:
Инфляция в Венесуэле превысила 4000% | Русская весна

Экономический и социальный кризис в Венесуэле продолжается, а годовая инфляция уже превысила 4000%.

Глава комиссии по финансам и экономическому развитию парламента страны Рафаэль Гусман сообщил, что с инфляцией в 4068% жители Венесуэлы оказались в худшем экономическом кризисе за всю историю.

«Единственным виновным в этих цифрах является правительство Николаса Мадуро», — отметил Гусман.

Только в прошлом месяце инфляция в Венесуэле составила 84,2%.

Еще в начале года эксперты парламента прогнозировали, что в 2018 г. без срочных мер инфляция может достигнуть 14000%, а по итогам 2017 г. цены выросли на 2600%.

В первую очередь депутаты предлагают отменить контроль над обменным курсом, прекратить работу «печатного станка», добиться рефинансирования долга, а также получить международную финансовую помощь.

Но Мадуро не спешит что-либо менять, стараясь удержать власть в своих руках.

Кризис значительно обострился после 2014 г., когда цены на нефть упали. На этом фоне в стране возник дефицит продуктов питания и медикаментов, спровоцировав гуманитарный кризис. Все это также привело к массовым протестам против политики президента.

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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Один комментарий»

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    Maleos 8 февраля 2018 в 12:18 Ссылка Пометить
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    Поднимать восстание против жыдопиндосии имеет смысл не ранее, чем появится продовольственная независимость, а потом уже надо удавить 5ю жыдоколонну. Мадуро можно понять, но он поспешил, поэтому и виноват… и если пиндосам удастся (а им скорее всего удастся) Венесуэлу заголодоморить, на Мадуро навесят всё дeрьмо, в котором сами жыдопиндосы и виноваты. Об этом жыдяра Гусман и объявил…

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