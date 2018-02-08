Чем Елисеев удивил москвичей

Источник: www.aif.ru

5 февраля 1901 года был открыт московский «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин» – самый знаменитый гастроном не только в столице, но и во всей России.

Началась история Елисеевского гастронома очень оригинально – с блюдечка земляники, поданного зимой (!) графу Шереметеву. Его садовник Петр Елисеевич Касаткин совершил чудо – вырастил сладкую ягоду в оранжерее. Причем он не только сохранил кустик, но и заставил его плодоносить. За что и получил вольную от графа и 100 рублей подъемных.

Рачительный Петр Елисеевич деньги потратил не просто так, а пустил в дело: поехал в Петербург, купил мешок апельсинов, переносной лоток и пошел по Невскому, продавая зимой экзотические фрукты по одной копейке. Вложения окупились за несколько дней. Так началась история Торгового дома Елисеевых (Касаткин вместе с братом решили прозваться в честь отца).

Елисеевы торговали экзотическими фруктами и редкими винами, сами пускались в долгие путешествия, чтобы найти самый лучший и самый дешевый товар, дело даже было на грани краха и разорения, но предприимчивые купцы смогли выстоять и только расширяли свой бизнес…

Григорий Григорьевич Елисеев, вступив в управление семейным делом, задумал создать сверхмагазин, который поразил бы всех горожан. Для начала идею обкатали на магазинах поменьше, их в Москве и Киеве Елисеевы открывали в самом конце XIX века. А в 1898 году Елисеев купил дом №14 на Тверской, закрыл здание деревянным колпаком и… заставил всю Москву ждать три года и выдвигать разные предположения, что же строят там, под завесой тайны.

5 февраля 1901 года магазин открылся и потряс всех жителей города. Такой роскоши они ещё не видели. Впрочем, помимо роскошного внешнего вида Григорий Елисеев нашел, чем ещё удивить публику. В Елисеевском гастрономе было много такого, чего в торговой Москве пока не встречалось.

Безграничный выбор

Вот как описывает Елисеевский Гиляровский в книге «Москва и москвичи»: «На тротуаре была толчея людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров.

Горами поднимаются заморские фрукты; как груда ядер, высится пирамида кокосовых орехов, с голову ребенка каждый; необъятными, пудовыми кистями висят тропические бананы; перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства—жители неведомых океанских глубин, а над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок…»

Действительно, у Елисеева можно было купить все! Богатейший выбор чаев и сортов кофе: покупатели даже терялись в таком разнообразии, и приходилось звать на подмогу приказчика. Огромный ассортимент экзотических фруктов, растительные масла, как заграничные, так и русские морепродукты, безграничный выбор сыров… Великолепная выпечка, торты и пирожные, которыми и в наши дни славится Елисеевский.

В этом магазине можно было бродить несколько часов, рассматривая удивительные продукты.

Продукты, которые ввел в обиход Елисеев

Оливковое масло поставлялось в Россию из Прованса, и называли его в быту – деревянным. Прованское масло упоминается в изысканных рецептах и до Елисеева, но с появлением гастронома его стали использовать чаще: москвичи оценили его оригинальный овощной вкус и стали больше покупать.

Анчоусы. Маленькие подкопченные рыбки специального посола, бурые на спинке, с серебряным брюшком, восхитили московскую публику. Они стали очень востребованной закуской и ингредиентом для салатов.

Еще один французский деликатес – трюфели. Москвичи нашли, что они, конечно, очень дороги, но зато для щегольского обеда – подходят как нельзя лучше.

И это только малый список всех деликатесов и заморских яств, которые собрал Елисеев в одном магазине.

Собственные производства

Во дворе магазина находились пекарни, маслоотжимные, засолочные и коптильные цеха, а также производства варений, мармеладов, обжарки зерен кофе, разлива вин, напитков. Большая часть продукции производилась или обрабатывалась прямо в магазине! И, конечно, выпечка была свежайшая, сыры и колбасы – ароматными, кофе – удивительным и разным. Такого до Елисеева – ещё не было. В другие магазины товары привозили, а не делали их на месте. До сих пор эту традицию поддерживают: все также Елисеевский славится своими тортами и пирожными, которые готовят тут же, в кондитерской рядом.

Беспрецедентное обслуживание

Весь обслуживающий персонал был одет в белую крахмальную форму исключительной чистоты. Все вымуштрованы, знали свое дело и свой отдел до мельчайших деталей. И держались за свою работу руками и зубами: Елисеев не экономил на служащих, но и требовал с них много. Вежливый и предупредительный персонал долгие годы был визитной карточкой Елисеевского, даже в советские годы в магазин можно было прийти, не боясь столкнуться с грубостью и хамством. К сожалению, перестройка не пощадила Елисеевский, и после громкого судебного дела и расстрела директора персонал стал далеко не таким вышколенным, каким был ещё несколько лет назад. Хотя конкуренция с супермаркетами XXI века все расставила по своим местам, и советское обслуживание ушло в прошлое.

Оформление и внешний вид

Укладывать продукты красивыми пирамидами на прилавках – идея Григория Елисеева. По воспоминаниям современников, хозяин не гнушался сам красиво разложить и расставить товары на прилавках и витринах. Вообще, оформлению Елисеевы уделяли повышенное внимание, ещё самый первый Елисеев, Петр Касаткин. Открыв лавку с экзотическими фруктами, он проверял каждую гроздочку винограда и, если видел помятую ягодку, выкидывал всю гроздь. Не должно было быть даже намека, что райские фрукты у Елисеевых могут испортиться. С тех пор так действовали все Елисеевы во всех магазинах.

Доступность

«В таком дворце и продукты должны быть запредельно дорогими, только для графов и князей», — подумали сначала москвичи. Однако это было не так. В Елисеевском мог купить что-нибудь и обычный мастеровой. Не трюфели, конечно, и не выдержанные вина – цены на деликатесы и экзотику были «кусачими», но в Елисеевском было много и отечественных продуктов для простых людей по вполне приемлемым ценам.

Потрясающий интерьер

Храм Бахуса, дворец обжорства, как только не называли Елисеевский современники. Их поражало продуктовое великолепие, подсвеченное сиянием хрусталя и золотыми бликами. Позолота на стенах, изящные арки и падуги – слишком роскошно для магазина… Или нет? Даже сейчас жители Москвы, которых не удивишь роскошью, заходят в Елисеевский за продуктами ещё и потому, что хотят купить еду в красивом, сказочном дворце.

Первая сеть

Роскошные магазины Елисеев построил ещё и в Санкт-Петербурге и в Киеве – главных городах Российской империи. Все магазины были выдержаны в одном стиле, интерьер и внутреннее убранство их были похожи, а на прилавках царило такое же изобилие, редкостные деликатесы, экзотические фрукты и замечательные пирожные, как и в Москве.

Автор: Мария Тихменева

Источник: nstarikov.ru