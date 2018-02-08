Быт рабочих Российской империи: больницы, пенсия, детские футбольные команды

В начале XX века в России, в эпоху начавшейся индустриализации и интенсивного роста количества рабочих, возросла необходимость совершенствования медицинского обслуживания рабочего населения и создания медицинских учреждений при заводах и фабриках. Для рабочих был введен нормированный день, страхование от несчастных случаев на производстве, на предприятиях были организованы пенсионные кассы.

В 1903 году появились “Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев, а равно членов их семей, в предприятиях фабрично-заводской, горной и горно-заводской промышленности”. Данный закон устанавливал полную ответственность работодателей перед работниками при несчастных случаях на производстве. При временной утрате трудоспособности рабочим уплачивали 1⁄2 среднего заработка, при наступлении инвалидности — 2⁄3 среднего заработка. В случае смерти рабочего его деньги получали вдова и дети.

23 июня 1912 года был принят закон Российской империи — “Об обеспечении рабочих на случай болезни”. Закон предусматривал получение рабочими выплат в случае временной нетрудоспособности и обязывал предпринимателей организовывать для рабочих бесплатную медицинскую помощь. Для накопления необходимых средств создавались больничные кассы — независимые общественные организации, управляемые самими застрахованными.

Из пенсионных касс (выплачивавших, как правило, пенсии и по выслуге лет, и по инвалидности), рабочие и служащие получали пособие по болезни за счёт предприятий и учреждений. Это пособие не получало никакого отдельного оформления, во время болезни работник просто продолжал получать обычное жалованье.

Число праздничных дней в дореволюционное время у рабочего в году составляло 45.

Некоторые примеры больниц для рабочих:

Главный больничный корпус для рабочих при фабриках Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном. Село Бонячки Кинешемского уезда Костромской губернии.

Родильный дом при фабриках Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном.Село Бонячки Кинешемского уезда Костромской губернии. Архитекторы Адамович В.Д. и Жолтовский И.В. Фото Павлова П.П. 1910-е.

Общий вид больницы, родильного приюта и корпуса для врачей при фабриках Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном. Село Бонячки Кинешемского уезда Костромской губернии. Архитекторы Адамович В.Д. и Жолтовский И.В. Фото Павлова П.П. 1910-е гг.

Поселок Серёжино. Строящиеся дома для медперсонала для рабочих при фабриках Коновалова. Село Бонячки Кинешемского уезда Костромской губернии. 1911 год.

Операционная в больнице при фабриках Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном. Село Бонячки Кинешемского уезда Костромской губернии. Фото Павлова П.П. 1910-е гг.

Электролечебный кабинет в больнице при фабриках Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном Село Бонячки Кинешемского уезда Костромской губернии. Фото Павлова П.П. 1910-е гг.

Коноваловский сад для рабочих. Село Бонячки. 1915г.

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Село Середа Нерехтского уезда, Костромской губернии.

Фабричная больница при ф-ке Т-ва Мануфактур Бр. Г. и А. Горбуновых. 1913 год.

К 1892 г. на фабрике было 1650 механических станов, работали 2900 рабочих, ее годовой оборот составлял около 4 млрд. руб. Товарищество в обязательном порядке страховало рабочих, строились бесплатные больницы, школы, ясли. Работала вечерняя школа для взрослых рабочих.

При фабрике была выстроена прекрасная больница с хорошо оснащённой операционной, зубоврачебной комнатой, дезинфекционной камерой, аптекой, отдельным инфекционным отделением, родильным отделением. Для повышения квалификации персонала существовала библиотека, выписывались медицинские и фармацевтические журналы.

Операционная комната при больнице. 1913 год.

Кабинет врача в больнице при ф-ке Т-ва Мануфактур. 1913 год.

Амбулаторная и коечная помощь оказывалась бесплатно не только рабочим , служащим и их семьям , но и всем жителям округи , обращавшимся за помощью.

Дополнительно была построена новая больница.

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Больница для рабочихКренгольмской мануфактуры, построенной по проектуарх.А.И. Владовского в честь 300-летия Дома Романовых. Закладка состоялась в июне 1911 года, в 1913 году больница была уже открыта.

Больница для рабочих в Кренгольме.

Кренгольмская мануфактура была основана 1857 году пионером хлопкопрядильной отрасли в России, Людвигом Кнопом, вместе с Козьмой Солдатёнковым и Алексеем Хлудовым.В 1900 году продукция предприятия была удостоена Гран-при на всемирной Парижской выставке.

В 1890-1908 г.г. строится комплекс зданий, включающий дома для рабочих, школы и детские сады для детей рабочих,домадляруководителей производства и мастеров, больницу, родильный дом, прачечную, хлебозавод и другие, с целью улучшения инфраструктуры мануфактуры.

Компания заботилась о благосостоянии сотрудников, при мануфактуре былисобственныешколы, в которыхбесплатно обучалось до 1 200 детей работников, а также ясли, где рабочие могли оставить своих детей на весь день.Для работников завода имелась баня и прачечная с горячей водой, которыми они могли пользоваться бесплатно. Сотрудники жили при заводе в заводских кирпичных домах, платя только номинальную арендную плату.



Источник: Кренгольмская мануфактура, историческое описание, составленное по случаю 50-ти летия её существования, исполнившегося30 апреля 1907 года.

подробнее:

(Рабочие городки и поселки в Российской империи.)

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Больница для рабочих при Прохоровской “Трёхгорной мануфактуры” . 1900 год.

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Марта Нобель-Олейникова устроила и содержала колонию для детей со слабым здоровьем работников завода Людвиг Нобель.

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Из книги “Благотворительность в России”. Составлено по Высочайшему повелению Собственной Его Императорского Величества Канцеляриею по учреждениям Императрицы Марии. Том II. Часть I. СПб., 1904.

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Больница при заводе Ю.С. Нечаева-Мальцева. “Гусь Хрустальный”, Владимирская губерния.

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Больница и аптека при фабриках Товарищества Южской мануфактуры Балина А.Я.Село Южа Вязниковского уезда Владимирской губернии. Фото Павлова П.П. 1910 г.

Операционная палата в больнице при фабриках Товарищества Южской мануфактуры Балина А.Я.Cело Южа Вязниковского уезда Владимирской губернии. Фото Павлова П.П. 1910 г.

Женская палата в больнице при фабриках Товарищества Южской мануфактуры Балина А.Я.Село Южа Вязниковского уезда Владимирской губернии. Фото Павлова П.П. 1910 г.

Выдача лекарств в аптеке при фабриках Товарищества Южской мануфактуры Балина А.Я.Cело Южа Вязниковского уезда Владимирской губернии. Фото Павлова П.П.

1910 г.

Барак для заразных больных и службы при фабриках Товарищества Южской мануфактуры Балина А.Я.Село Южа Вязниковского уезда Владимирской губернии. Фото Павлова П.П. 1910 г.

Санаторий при фабриках Товарищества Южской мануфактуры Балина А.Я.Село Южа Вязниковского уезда Владимирской губернии. Фото Павлова П.П. 1910 г.

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Лишь малая часть примеров оказания медицинской помощи при фабриках только лишь по Костромской губернии:

Из книги “Благотворительность в России”. Составлено по Высочайшему повелению Собственной Его Императорского Величества Канцеляриею по учреждениям Императрицы Марии. Том II. Часть I. СПб., 1904.

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Справочник для рабочих “Охрана жизни и здоровья рабочих в промышленности”. 1915 год.

От Министерства торговли и промышленности.

Из всехстатей бюджета,расходы земств на медицинское обеспечениенародастояли на первом месте. На втором месте были расходы нанародноеобразование .

В 1910 годунамедицинскую частьбыло ассигновано 28,4 %общеземского расходного бюджета.

“Доходы и Расходы земств 34-х губерний по сметам на 1910 год”.Разработано в Статистическом Отделении Департамента Окладных сборов.Санкт-Петербург. 1912 год.

Повсеместно строились больницы.

“Народный календарь”, 1914 год.

Народный дом являлся в дореволюционной России общедоступным культурно-просветительским учреждением.

Железнодорожные ремонтные рабочие Донбасса. Краматорск. 1910-е годы.

Фрагмент фотографии.

Ремонтные рабочие Забайкальской железной дороги, станции Паньковка, 3-го уч., 21-е рабочее отделение. 1916 год. На свадьбе.

Сидят (слева направо):

Жених Андрей Белов.

Рем. рабочий Григорий Васильев Артюк

Артельный старшина Г.М. Мерзлин

Стоят (слева направо):

Рем. рабочий Бекмурза (отчество неразборчиво) Бекмурзаев

Плотник Игорь Беляев

Рабочий Максим Федоров Ткаченко

Рабочий Федор Прокофьев Коломеец

Рабочее поколение.Оружейный мастер А. П. Калганов с сыном и внучкой, 1910 год. г. Златоуст. Из собрания С. М. Прокудина-Горского.

Выходец из крестьян села Рыбацкое, Петр Александрович Казарин, рожд. 28.01.1878 года, рабочий Обуховского Сталелитейного Завода, в 1903 году купил участок и построил дом по ул. 3 линия (ул. 3-й Пятилетки). При доме были огород, большой сад, пасека.Участок вокруг дома был ухоженным – Петр Александрович слыл заядлым садоводом, занимался разведением цветов.

(Краеведческое издание “Люди земли Рыбацкой”. 2012 год)

Февраля 8 дня 1916 года. № 1537 Село Александровское, Петроградъ.

Удостовѣреніе.

Сіе выдано мастеровому Замочно-Прицѣльной мастерской Петру Казарину в томъ, что въ 6-ой день декабря 1915 года, согласно удостоенія Комитета о службѣ чинов Гражданскаго Вѣдомства и о наградахъ, ему ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ пожалована ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ серебряная медаль на Станиславской лентѣ для ношенія на груди съ надписью “За усердіе”

Футбольная команда детей служащих Никольской мануфактуры. Орехово-Зуево. 1910-е годы.

Всероссийская Гигиеническая выставка, открывшаяся 7 июня 1913 года в Петербурге, в Малом Петровском парке.

Из журнала «Нива»№ 30, 1913 год.

Часть статьи о физической культуре, формировании здорового образа жизни среди молодежи: