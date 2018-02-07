Высоцкий и интересы разрушителей СССР

Источник: cont.ws

Интересно посмотреть на жизнь Высоцкого и причину его смерти, учитывая интересы разрушителей СССР.

Известно, что инструментом Запада для разрушения СССР были диссиденты.

Именно они переформатировали умы новым поколениям нашей страны. Они смогли заинтересовать людей западными ценностями, оболгали нашу историю, заставили «посыпать свою голову пеплом».

В частности, специалист по внешней политике США Майкл Ледин, рассказывая о технологиях разрушения СССР, говорил:

«Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошло какие-то 8 лет!

Мы просто взяли на зарплату диссидентов и все. Случилась демократическая революция, и страна разрушилась.

Если мы таким способом смогли сломить Советскую империю, поддерживая какую-то горстку людей, выступавших за реформы, а этих людей по пальцам пересчитать можно было, кто может сомневаться, что мы обрушим Иранское правительство с таким же успехом.»

Создавались диссиденты в СССР, под кураторством Андропова (он же привёл в верховную власть Горбачёва).

Диссидентские группы курировались, велись и опекались «5» отделом КГБ с диссидентской группой «Д».

Антисоветская информация впрыскивалась в подходящих на роль диссидентов людей. После того, как она была диссидентами усвоена, переработана и «овнутрененна», самую громкую, «зубастую», талантливую часть этого сообщества, иногда окунали на несколько лет в лагеря.

Тогда озлобление «мотающего» срок диссидента достигало максимального уровня.

«Подготовленного», «зубастого» лидера диссидентского движения, при Андропове, высылали за границу!!! Где, понятное дело, бешеного и умного антисоветчика уже ждали добрые дяди из западных спецслужб…

Высоцкий идеально подходил на роль диссидента. Диссидент, с таким влиянием на массы в СССР как Высоцкий, Западу был очень нужен.

И его всячески пытались из Высоцкого сделать.

Но как не провоцировали его благами Запада, как не ущемляли его на Родине, подталкивая на Запад. Ничего у спецслужб не получилось.

Повлиять на Высоцкого не удалось. Высоцкий остался человеком, переданным своему Государству, своему народу и свойственным русским людям ценностям.

На вопросы западных журналистов о его отношении к власти в СССР, он отвечал:

«У меня есть претензии к властям моей страны, но решать их я буду не с вами».

«Я люблю свою страну. Не хочу причинить ей вреда. И никогда этого не сделаю».

Получилось всё наоборот. Ожидания воспитателей диссидентов не оправдались. Высоцкий стал очень популярен. И вместо того, чтобы разрушать, он пытался созидать, высвечивая ошибки власти, вознося на более высокий уровень общие человеческие ценности и поднимая патриотизм у людей, тем самым, работая на укрепление нашего Государства.

А это уже входило в противоречия с интересами Запада и Андропова.

Высоцкий, разрушал их планы, дискредитируя своей деятельностью и своими взглядами, уже созданных диссидентов-разрушителей.

И Высоцкий умер.

Как теперь становится известно – не своей смертью, и в окружении странных людей…

Автор: Сергей Лисовский

Источник: nstarikov.ru