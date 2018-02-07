Главная » История, Мировоззрение, Политика, Творчество

Высоцкий и интересы разрушителей СССР

16:45. 7 февраля 2018 Просмотров - 382 Один комментарий Опубликовал:

Источник: cont.ws

Интересно посмотреть на жизнь Высоцкого и причину его смерти, учитывая интересы разрушителей СССР.

Известно, что инструментом Запада для разрушения СССР были диссиденты.

Именно они переформатировали умы новым поколениям нашей страны. Они смогли заинтересовать людей западными ценностями, оболгали нашу историю, заставили «посыпать свою голову пеплом».

В частности, специалист по внешней политике США Майкл Ледин, рассказывая о технологиях разрушения СССР, говорил:

«Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошло какие-то 8 лет!

Мы просто взяли на зарплату диссидентов и все. Случилась демократическая революция, и страна разрушилась.

Если мы таким способом смогли сломить Советскую империю, поддерживая какую-то горстку людей, выступавших за реформы, а этих людей по пальцам пересчитать можно было, кто может сомневаться, что мы обрушим Иранское правительство с таким же успехом.»

Создавались диссиденты в СССР, под кураторством Андропова (он же привёл в верховную власть Горбачёва).

Диссидентские группы курировались, велись и опекались «5» отделом КГБ с диссидентской группой «Д».

Антисоветская информация впрыскивалась в подходящих на роль диссидентов людей. После того, как она была диссидентами усвоена, переработана и «овнутрененна», самую громкую, «зубастую», талантливую часть этого сообщества, иногда окунали на несколько лет в лагеря.

Тогда озлобление «мотающего» срок диссидента достигало максимального уровня.

«Подготовленного», «зубастого» лидера диссидентского движения, при Андропове, высылали за границу!!! Где, понятное дело, бешеного и умного антисоветчика уже ждали добрые дяди из западных спецслужб…

Высоцкий идеально подходил на роль диссидента. Диссидент, с таким влиянием на массы в СССР как Высоцкий, Западу был очень нужен.

И его всячески пытались из Высоцкого сделать.

Но как не провоцировали его благами Запада, как не ущемляли его на Родине, подталкивая на Запад. Ничего у спецслужб не получилось.

Повлиять на Высоцкого не удалось. Высоцкий остался человеком, переданным своему Государству, своему народу и свойственным русским людям ценностям.

На вопросы западных журналистов о его отношении к власти в СССР, он отвечал:

«У меня есть претензии к властям моей страны, но решать их я буду не с вами».

«Я люблю свою страну. Не хочу причинить ей вреда. И никогда этого не сделаю».

Получилось всё наоборот. Ожидания воспитателей диссидентов не оправдались. Высоцкий стал очень популярен. И вместо того, чтобы разрушать, он пытался созидать, высвечивая ошибки власти, вознося на более высокий уровень общие человеческие ценности и поднимая патриотизм у людей, тем самым, работая на укрепление нашего Государства.

А это уже входило в противоречия с интересами Запада и Андропова.

Высоцкий, разрушал их планы, дискредитируя своей деятельностью и своими взглядами, уже созданных диссидентов-разрушителей.

И Высоцкий умер.

Как теперь становится известно – не своей смертью, и в окружении странных людей…

Автор: Сергей Лисовский

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
...прямые военно-политические провокации против интересов Европы. Именно такой беззастенчивой провокацией...продавал, меньше всего думал об интересах отечественного сельского хозяйства, сохранении ...получился про то, что Высоцкий был не Высоцкий, а вор, пьяница и...
Бэкграунд, выпуск-253 за 14 апреля 2012
... политкорректно – представить Владимира Высоцкого в качестве очередной жертвы ... уродливое, несуразное изображение лица Высоцкого, это что увековечивание памяти?... прибрежной территории в общественных интересах. Здесь завершается строительство многопрофильного...
Бэкграунд, выпуск-274 за 15 сентября 2012
... либо объяснения причин отстраняет Высоцкого от командования флотом и ... обнаружил в российских арсеналах Владимир Высоцкий. Финита ля комедия! Занавес...подчинения «строптивых» стран американским геополитическим интересам. Конечно, 3000 убитых американцами ...
Феномен Юрия Горного
...никогда не отказывался. Академика Гуляева интересовал феномен повышения температуры участков тела... первых начал работать с Владимиром Высоцким. Преодолевая, блокируя и смягчая... властей, он сумел организовать Высоцкому сотни гастрольных выступлений по стране...
Скрытые смыслы миграции. Кто стоит во главе вторжения
...соответствует понятию справедливости и отвечает интересам большинства («интересам народов», а не мнимых...март-май 1913 г. [4]  Высоцкий К. — еврейский предприниматель, контролировавший ..., ввозимый в Россию фирмой Высоцкого, в целях пропаганды вкладывалась ...
Как еврейские банкиры и их подельник С.Ю. Витте угробили Российскую империю
.... Рувье советовал настойчиво, в интересах Франции и ее политического положения...Троцкого». Вульф Янкелевич (Калонимос Зеев) Высоцкий (1824-1904) – уроженец Ковенской ...«были преимущественно люди, большая часть интересов которых была направлена на стяжание...

Один комментарий»

  • 3898 2891
    Walentin 7 февраля 2018 в 17:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    …если надо выбирать и выбор труден -
    Мы выбираем деревянные костюмы, -
    Люди! Люди!

    Нам будут долго предлагать не прогадать:
    “Ах, – скажут, – что вы! Вы еще не жили!
    Вам надо только-только начинать!..” -
    Ну, а потом предложат: или – или.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>