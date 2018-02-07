ВОЗ: антибиотики становятся все бесполезнее

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала опасную тенденцию: рост устойчивости бактерий к противомикробным препаратам. Результатом становится невозможность лечения многих заболеваний.

Мутация бактерий вышла из-под контроля: если ранее ученые успевали оперативно создавать соответствующий противомикробный препарат, то теперь их труды результата не приносят. Самые распространенные резистентные бактерии — Escherichia coli (кишечная палочка), Klebsiella pneumoniae (возбудитель пневмонии), Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), Streptococcus pneumoniae (пневмококк) и Salmonella spp (сальмонеллы) — антибиотиков больше не боятся. Между тем они являются причиной менингита, стафилококка, пневмонии, сальмонеллеза, нарушений работы кишечника, инфекции кровеносной системы и других заболеваний.

Все чаще фиксируя неэффективность традиционных методов лечения, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проанализировали статистические данные из Глобальной системы по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам ВОЗ. В ней учитывается информация из 52 стран (25 с высоким уровнем доходов, 20 со средним и 7 с низким). Для первого отчета были рассмотрены 22 страны из всех трех категорий.

Выяснилось, что по крайней мере 500 000 пациентов по всему миру столкнулись с устойчивостью к антибиотикам. В частности, антибиотик, применяющийся при лечении инфекции кровотока, не был эффективен в 82% случаев. Устойчивость к пенициллину — препарату, который в течение десятилетий использовался по всему миру для борьбы с пневмонией — достигает 51%. А лечение ципрофлоксацином инфекций мочевой системы, вызванных кишечной палочкой, не помогало в 8−65% случаев.

Специалисты ВОЗ подчеркивают, что в наши дни некоторые самые распространенные и самые потенциально опасные инфекции в мире не поддаются лечению медицинскими препаратами. Притом и в богатых, и в бедных странах ситуация почти не отличается: «патогены не признают границ». ВОЗ призывает все государства создавать эффективные системы эпиднадзора для выявления устойчивости к лекарственным препаратам.

Но, существует панацея - Шинус фисташколистный, или бразильский перец, родина которого Южная Америка, и теперь его начинают разводить во многих странах: ожидается, что растение поможет в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериальными инфекциями.

Эта высушенная ветка шинуса фисташколистного хранится в гербарии Университета Эмори.

Фото: Таранга Самаракун, гербарий университета Эмори

Ученые обратили внимание на то, что плоды этого растения применяются народами Южной Америки для лечения ран, и установили, что его экстракт действительно способен обезвредить опасные штаммы стафилококка.

Современные антибиотики созданы, чтобы убивать бактерии. Но некоторые из них выживают и передают устойчивость к препарату своим потомкам, из-за чего врачам все сложнее бороться с опасными инфекциями. Экстракт шинуса действует не так, как большинство лекарственных средств: он мешает клеткам бактерий объединяться в колонии, чтобы выработать токсины, разрушающие ткани. Пока экстракт действует, иммунная система имеет возможность выработать защитный механизм. «Это совершенно нетипичный подход к решению проблемы, — говорит Кассандра Куэйв, этноботаник из Университета Эмори. — Абсолютно новый взгляд на борьбу с инфекциями».

Сейчас на основе экстракта Куэйв планирует создать мазь для местного применения, которую, после клинических испытаний, можно будет использовать для лечения незаживающих ран, экземы, развившейся из-за стафилококка, и прочих кожных заболеваний. Кассандра с коллегами также изучают и другие органы бразильского перца, которые народные целители использовали для лечения ревматизма, лихорадки, ожогов и желудочных расстройств.

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http://www.nat-geo.ru/science/1181221-voz-antibiotiki-stanovyatsya-vse-bespoleznee/

http://www.nat-geo.ru/fact/1130424-perets-protiv-bakteriy/