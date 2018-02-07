ВЕРСИЯ – ДЯТЛОВЦЫ ПОГИБЛИ ИЗ-ЗА ВЗРЫВА МЕТЕОРИТА?

Необычный взрыв в окрестностях печально известного топонима прогремел в начале ноября. О происшествии сообщил Леонид Сотников, сотрудник базы геологоразведки «Арбынья». По словам очевидца, во время ночного дежурства он услышал звук мощного взрыва, доносившийся откуда-то со стороны Перевала Дятлова. К слову сказать, но до Перевала от места базирования геологов порядка 100 км. Так что на сто процентов нельзя говорить о том, что ЧП и Перевал как-то взаимосвязаны.

базa геологоразведки «Арбынья»

Факт подобного происшествия удивил местных жителей, так как кроме бескрайних просторов тундры вокруг поселка геологов на многие сотни километров нет ни души и ничего подобного им ранее слышать не приходилось. В своем рассказе о событиях той ночи Леонид Сотников упомянул крайне интересную деталь: перед звуком взрыва он услышал нечто, напоминавшее нарастающий гул. Сразу же после взрыва все стихло, окрестности вновь заполнились звенящей в ушах тишиной.

Между тем после того, как информация о загадочном взрыве попала в топ ведущих информационных уральских агентств, данной историей заинтересовалось множество людей. Стали появляться всевозможные версии, но ни одна не была принята в качестве основной. Молчат и официальные лица, так начальник Карпинского спасательного отряда сообщил о том, что ни по ведомственной линии МЧС, ни по каким-либо другим каналам не поступало никаких сообщений о том, что в указанный период ожидается плановом сбросе в районе Северного Урала отработавших ступеней ракет либо о случившихся происшествиях. Другая по популярности версия, которая должна была хоть как-то объяснить случившееся, связана с пролетом военного истребителя. Дело в том, что при преодолении звукового барьера как раз происходит сильный хлопок, который и услышал обитатель «Арбыньи». Однако у данной версии есть один большой минус: в окрестностях нет воинских подразделений ВВС оснащенных подобной техникой.

По моему мнению куда более логичной выглядит версия, согласно которой причиной ночного шума мог стать метеорит. Возможно, что очевидец находился в помещении и поэтому не увидел вспышку, а вот звук, который «догоняет» событие спустя незначительное время, он отчетливо услышал. Что же касается взаимосвязи Перевала Дятлова и необычного явления, то она заканчивается на схожем азимуте, который, кстати, был выбран весьма условно.

Участники группы И.Дятлова

ЛЮБУШКИН Андрей || «Таинственный Урал»

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https://zen.yandex.ru/media/tainyurala/meteorit-mog-stat-istochnikom-vzryva-v-okrestnostiah-perevala-diatlova--5a290df4168a91eacced428e