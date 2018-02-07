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ВЕРСИЯ – ДЯТЛОВЦЫ ПОГИБЛИ ИЗ-ЗА ВЗРЫВА МЕТЕОРИТА?

17:05. 7 февраля 2018 Просмотров - 232 4 коммент. Опубликовал:

Необычный взрыв в окрестностях печально известного топонима прогремел в начале ноября. О происшествии сообщил Леонид Сотников, сотрудник базы геологоразведки «Арбынья». По словам очевидца, во время ночного дежурства он услышал звук мощного взрыва, доносившийся откуда-то со стороны Перевала Дятлова. К слову сказать, но до Перевала от места базирования геологов порядка 100 км. Так что на сто процентов нельзя говорить о том, что ЧП и Перевал как-то взаимосвязаны. 

 
базa геологоразведки «Арбынья»

базa геологоразведки «Арбынья»

 

Факт подобного происшествия удивил местных жителей, так как кроме бескрайних просторов тундры вокруг поселка геологов на многие сотни километров нет ни души и ничего подобного им ранее слышать не приходилось. В своем рассказе о событиях той ночи Леонид Сотников упомянул крайне интересную деталь: перед звуком взрыва он услышал нечто, напоминавшее нарастающий гул. Сразу же после взрыва все стихло, окрестности вновь заполнились звенящей в ушах тишиной.

 

 

Между тем после того, как информация о загадочном взрыве попала в топ ведущих информационных уральских агентств, данной историей заинтересовалось множество людей. Стали появляться всевозможные версии, но ни одна не была принята в качестве основной. Молчат и официальные лица, так начальник Карпинского спасательного отряда сообщил о том, что ни по ведомственной линии МЧС, ни по каким-либо другим каналам не поступало никаких сообщений о том, что в указанный период ожидается плановом сбросе в районе Северного Урала отработавших ступеней ракет либо о случившихся происшествиях. Другая по популярности версия, которая должна была хоть как-то объяснить случившееся, связана с пролетом военного истребителя. Дело в том, что при преодолении звукового барьера как раз происходит сильный хлопок, который и услышал обитатель «Арбыньи». Однако у данной версии есть один большой минус: в окрестностях нет воинских подразделений ВВС оснащенных подобной техникой.

 

 

 

По моему мнению куда более логичной выглядит версия, согласно которой причиной ночного шума мог стать метеорит. Возможно, что очевидец находился в помещении и поэтому не увидел вспышку, а вот звук, который «догоняет» событие спустя незначительное время, он отчетливо услышал. Что же касается взаимосвязи Перевала Дятлова и необычного явления, то она заканчивается на схожем азимуте, который, кстати, был выбран весьма условно.

 

Участники группы И.Дятлова Источник: https://yandex.ru/images

Участники группы И.Дятлова

 

ЛЮБУШКИН Андрей || «Таинственный Урал»

 

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https://zen.yandex.ru/media/tainyurala/meteorit-mog-stat-istochnikom-vzryva-v-okrestnostiah-perevala-diatlova--5a290df4168a91eacced428e

Метки: загадка перевала Дятлова, метеор
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4 коммент.»

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    Х'Ариец 7 февраля 2018 в 17:36 Ссылка Пометить
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    Кирилл, мне и в голову не пришло, что вы обожаете ритуальные танцы на костях!

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    Sergeev 7 февраля 2018 в 18:06 Ссылка Пометить
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    Затертая тема, вряд ли стоит такое публиковать, кроме глумления вряд ли будет что то другое в комментариях.

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    Валерий 7 февраля 2018 в 18:49 Ссылка Пометить
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    Ни одна версия не смогла объяснить наличие особенностей смертей и следов воздействия на трупы в совокупности. То есть каждый в отдельности признак еще как-то смогли объяснить, но ситуации это не прояснило.
    Самые более-менее адекватные версии связаны с умышленными действиями неустановленного индивида либо из состава группы, либо вне ее состава.
    Версия 1 – один из участников группы вступил в конфликт с остальными, требуя спирта под угрозой взрыва гранаты. Им и был вызван ужас остальной группы. Но эта версия не отвечает на вопросы возникновения не характерных повреждений на трупах.
    Версия 2 – пришелец извне использовал инфразвук и неустановленное оружие (обнаружены необычные отметины на деревьях по направлению от палатки вниз по склону, обнаружены следы механического воздействия на наст снега – цепочки “лунок”). Но эта версия слишком невероятна, что бы в нее поверить

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