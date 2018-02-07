Сталин наш лучший лидер за 100 лет
02:33. 7 февраля 2018 Просмотров - 244 2 коммент. Опубликовал: brahman
Занимательное интервью Грудинина у Дудя, особенно порадовал кусок про обсуждение Сталина и СССР. Ведущий прямо всю классическую методичку из 90х зачитал вроде "все заводы в СССР построили зеки" и "всех военнопленных отправили в ГУЛАГ". Как будто Бабулеру раскопали и "Не дай бог 1996".
Грудинин ему конечно разъяснял его невежество, но в таких случаях надо бить фактурой, которая давно общедоступна.
Теперь вот еще одна интрига выборов – сбреет ли Грудинин усы или Дудь пойдет под ноль.
Второе представляется более вероятным чем первое, вряд ли Грудинин наберет сильно меньше Зюганова, который в 2012 набрал почти 18%.
И зря Грудинин повторял ход Зюганова из 2012 года, что в случае победы он притащит Навального в Счетную Палату. Последний уже разразился истерикой на тему того, что Сталин лишает Грудинина электората и никому из прогрессивных людей не нужен.
Как и ранее нельзя не отметить, что совместить Сталина и Навального с в одном флаконе не получится, так что стоило ради этого бисер метать?
Ну а безотносительно прочего, с заглавным тезисом, который уже породил батхерт у либеральной общественности, нельзя не согласиться, тем более что опросы на эту тему еще несколько лет назад расставили все точки над и.
PS. Касательно подготовки к выборам, то у нас в городе она достаточно вяленькая – висят плакаты за Путина, Грудинина, Жириновского. Уже кое-какая агитация появилась от ЕР и КПРФ. Но по всей видимости основной вал пойдет ближе к марту.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Какое отношение имеют нынешние “коммунисты” к Сталину ? Им сказочно повезло что его сейчас нет .
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Когда Горбачев разваливал СССР было 15 миллионов “коммунистов”. Многие из них хорошо адаптировались в России и за рубежом.