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Сталин наш лучший лидер за 100 лет

02:33. 7 февраля 2018 Просмотров - 244 2 коммент. Опубликовал:


Занимательное интервью Грудинина у Дудя, особенно порадовал кусок про обсуждение Сталина и СССР. Ведущий прямо всю классическую методичку из 90х зачитал вроде "все заводы в СССР построили зеки" и "всех военнопленных отправили в ГУЛАГ". Как будто Бабулеру раскопали и "Не дай бог 1996".
Грудинин ему конечно разъяснял его невежество, но в таких случаях надо бить фактурой, которая давно общедоступна.



Теперь вот еще одна интрига выборов – сбреет ли Грудинин усы или Дудь пойдет под ноль.
Второе представляется более вероятным чем первое, вряд ли Грудинин наберет сильно меньше Зюганова, который в 2012 набрал почти 18%.
И зря Грудинин повторял ход Зюганова из 2012 года, что в случае победы он притащит Навального в Счетную Палату. Последний уже разразился истерикой на тему того, что Сталин лишает Грудинина электората и никому из прогрессивных людей не нужен.
Как и ранее нельзя не отметить, что совместить Сталина и Навального с в одном флаконе не получится, так что стоило ради этого бисер метать?

Ну а безотносительно прочего, с заглавным тезисом, который уже породил батхерт у либеральной общественности, нельзя не согласиться, тем более что опросы на эту тему еще несколько лет назад расставили все точки над и.

PS. Касательно подготовки к выборам, то у нас в городе она достаточно вяленькая – висят плакаты за Путина, Грудинина, Жириновского. Уже кое-какая агитация появилась от ЕР и КПРФ. Но по всей видимости основной вал пойдет ближе к марту.


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, выборы, Грудинин, КПРФ, репрессии, ссср, сталин
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2 коммент.»

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    4egevara 7 февраля 2018 в 11:09 Ссылка Пометить
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    Какое отношение имеют нынешние “коммунисты” к Сталину ? Им сказочно повезло что его сейчас нет .

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    Александр 7 февраля 2018 в 12:01 Ссылка Пометить
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    Когда Горбачев разваливал СССР было 15 миллионов “коммунистов”. Многие из них хорошо адаптировались в России и за рубежом.

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