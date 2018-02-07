Сталин наш лучший лидер за 100 лет

Занимательное интервью Грудинина у Дудя, особенно порадовал кусок про обсуждение Сталина и СССР. Ведущий прямо всю классическую методичку из 90х зачитал вроде "все заводы в СССР построили зеки" и "всех военнопленных отправили в ГУЛАГ". Как будто Бабулеру раскопали и "Не дай бог 1996".Грудинин ему конечно разъяснял его невежество, но в таких случаях надо бить фактурой, которая давно общедоступна.Теперь вот еще одна интрига выборов – сбреет ли Грудинин усы или Дудь пойдет под ноль.Второе представляется более вероятным чем первое, вряд ли Грудинин наберет сильно меньше Зюганова, который в 2012 набрал почти 18%.И зря Грудинин повторял ход Зюганова из 2012 года, что в случае победы он притащит Навального в Счетную Палату. Последний уже разразился истерикой на тему того, что Сталин лишает Грудинина электората и никому из прогрессивных людей не нужен.Как и ранее нельзя не отметить, что совместить Сталина и Навального с в одном флаконе не получится, так что стоило ради этого бисер метать?Ну а безотносительно прочего, с заглавным тезисом, который уже породил батхерт у либеральной общественности, нельзя не согласиться, тем более что опросы на эту тему еще несколько лет назад расставили все точки над и.PS. Касательно подготовки к выборам, то у нас в городе она достаточно вяленькая – висят плакаты за Путина, Грудинина, Жириновского. Уже кое-какая агитация появилась от ЕР и КПРФ. Но по всей видимости основной вал пойдет ближе к марту.

Источник: colonelcassad.livejournal.com