Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 февраля 2018

Ведомый из пары российских штурмовиков Су-25 прикрывал ведущего бой на земле майора ВКС Романа Филипова, катапультировавшегося после того, как его самолёт сбили боевики в сирийской провинции Идлиб.

Офицер рассказал подробности о событиях того трагического дня в интервью с журналистом газеты Минобороны «Красная звезда».

— Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!»

— Да, вижу! — ответил ведущий.

А потом так спокойно, словно это было сказано о чём-то обыденном и второстепенном:

— В меня попали…

И следом:

— Хорошо попали…

— Пожар правого…

— Тяну на юг…

— И левый становится…

И секунд через 20 — крайнее:

— Вызывай ПСО (поисково-спасательный отряд, непрерывно дежурящий на авиабазах, – прим. РВ)…

— А что было дальше?

Лётчик второго штурмовика Су-25 СМ замолчал. А затем, посмотрев в глаза журналисту, продолжил:

— А дальше были крайние слова: «Уходи в облака». Конечно, я не ушёл. Бросить командира — последнее дело. Казалось бы, облёт зоны деэскалации — задача привычная. Да, она тоже боевая. И вылет этот был боевым. А разве иначе могло быть в воюющей стране, особенно в такой неспокойной провинции, как Идлиб?

Совместной российско-турецкой комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, регулярно фиксируются случаи беспорядочной стрельбы из миномётов и стрелкового вооружения в провинции, и именно в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (сирийская «Аль-Каида»*, – прим. РВ).

— Когда ПЗРК сработал по машине командира, все условности были отброшены, — продолжал рассказ офицер ВКС России. — Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля. В то же время продолжал передавать на КП координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома…

Командир звена штурмовиков Су-25 майор Роман Филипов уничтожал террористов, выполняя боевые задачи в небе Сирии. А свой последний бой принял на земле. Он погиб как настоящий герой. Впрочем, он и был героем, им и останется теперь навечно. Честь офицера и мужчины, мужество и отвага русского человека, самопожертвование патриота — это те яркие качества характера, о которых вспоминают сегодня его боевые друзья.

Отметим, что на снятом боевиками видео последнего боя Героя России хорошо слышен шум летающего в небе самолёта.

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* запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка