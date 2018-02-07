Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 февраля 2018
- 09:37 Израиль нанёс удар по иранской базе в Сирии.
- 06:33 Не бросил командира: Лётчик второго Су-25 рассказал о прикрытии майора Филипова в бою с боевиками.
- 05:45 Сирийская угроза: у боевиков появилось высокотехнологичное оружие после приезда турецкого военного конвоя — подробности (ФОТО).
- 00:17 Цветы Герою: память майора Романа Филипова почтили в Екатеринбурге (ФОТО).
- Вчера 21:52 СРОЧНО: Сирийские банды вступили в конфликт из-за выдачи тела майора Филипова (ВИДЕО).
- Вчера 20:40 МОЛНИЯ: Российское торгпредство в Дамаске обстреляли из минометов.
- Вчера 20:15 Акция памяти в Севастополе.
Израиль нанёс удар по иранской базе в Сирии
В ночь со вторника на среду израильские военные самолёты нанесли несколько ракетных ударов по западной части провинции Дамаск, сообщают арабские СМИ.
Ракеты взорвались в районе иранской базы в городе Джамрайя.
Сообщается, что часть ракет были перехвачены сирийскими силами ПВО.
Это нападение израильских военных на иранскую базу происходит всего через три месяца после того, как они ударили по тому же району в западном Дамаске, нанеся ущерб.
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Не бросил командира: Лётчик второго Су-25 рассказал о прикрытии майора Филипова в бою с боевиками
Ведомый из пары российских штурмовиков Су-25 прикрывал ведущего бой на земле майора ВКС Романа Филипова, катапультировавшегося после того, как его самолёт сбили боевики в сирийской провинции Идлиб.
Офицер рассказал подробности о событиях того трагического дня в интервью с журналистом газеты Минобороны «Красная звезда».
— Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!»
— Да, вижу! — ответил ведущий.
А потом так спокойно, словно это было сказано о чём-то обыденном и второстепенном:
— В меня попали…
И следом:
— Хорошо попали…
— Пожар правого…
— Тяну на юг…
— И левый становится…
И секунд через 20 — крайнее:
— Вызывай ПСО (поисково-спасательный отряд, непрерывно дежурящий на авиабазах, – прим. РВ)…
— А что было дальше?
Лётчик второго штурмовика Су-25 СМ замолчал. А затем, посмотрев в глаза журналисту, продолжил:
— А дальше были крайние слова: «Уходи в облака». Конечно, я не ушёл. Бросить командира — последнее дело. Казалось бы, облёт зоны деэскалации — задача привычная. Да, она тоже боевая. И вылет этот был боевым. А разве иначе могло быть в воюющей стране, особенно в такой неспокойной провинции, как Идлиб?
Совместной российско-турецкой комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, регулярно фиксируются случаи беспорядочной стрельбы из миномётов и стрелкового вооружения в провинции, и именно в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (сирийская «Аль-Каида»*, – прим. РВ).
— Когда ПЗРК сработал по машине командира, все условности были отброшены, — продолжал рассказ офицер ВКС России. — Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля. В то же время продолжал передавать на КП координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома…
Командир звена штурмовиков Су-25 майор Роман Филипов уничтожал террористов, выполняя боевые задачи в небе Сирии. А свой последний бой принял на земле. Он погиб как настоящий герой. Впрочем, он и был героем, им и останется теперь навечно. Честь офицера и мужчины, мужество и отвага русского человека, самопожертвование патриота — это те яркие качества характера, о которых вспоминают сегодня его боевые друзья.
Отметим, что на снятом боевиками видео последнего боя Героя России хорошо слышен шум летающего в небе самолёта.
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* запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка
#Syria: Pilot of the downed #RuAf Su-25 was fighting #AlQaeda terrorists, he was wounded and encircled, he blew himself up saying #HereisForTheGuys !#GloryToRussianPilot#ЭтоВамЗаПацанов pic.twitter.com/i7umEx3nnj— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 5 февраля 2018 г.
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Сирийская угроза: у боевиков появилось высокотехнологичное оружие после приезда турецкого военного конвоя — подробности (ФОТО)
В конце января произошло одно незначительное событие, последствия которого мы сейчас наблюдаем. 28 и 29 января 2018 года с территории Турции в направлении по маршруту населенный пункт Огульпинар (Турция) — населенный пункт Абу-ад-Духур (САР) и обратно, под предлогом осмотра наблюдательных постов, выдвинулась колонна с турецкими военнослужащими.
Об этом находящемуся в Сирии корреспонденту «Русской Весны» рассказал представитель органов госбезопасности САР (Мухабарат).
«Благополучно доехав до места назначения и двигаясь в обратном направлении, с колонной произошло заурядное событие — между населенными пунктами Каммари и Канатер (расположенных на территории Сирии), со слов турецкой стороны, произошла поломка транспортных средств, устранение которой заняло около 2-х часов. Что примечательно, все это время, находясь на территории, подконтрольной «врагам Турции», с колонной совершенно ничего не произошло. Ни один патрон, ни один снаряд не выстрелил в сторону турецких военнослужащих. Возникает резонный вопрос — как такое могло произойти. А произошло следующее — во время устранения «запланированной поломки» турецких транспортных средств произошла передача вооружения, предназначенного боевикам НВФ, адресату», — сообщил офицер.
Теперь о последствиях этого события. Уже в первых числах февраля это вооружение было использовано против сирийской армии. Так, 2 февраля обстрелам подверглось здание политического мухабарата (контрразведка, – прим. РВ) Сирии двумя снарядами, идентифицированными как тип M1R RKT68 (см. фото ниже).
Через два дня, 4 февраля 2018 года, снарядами этого типа, но уже с химическим оружием, содержащим хлор, из района населенного пункта Рас-Эль-Айн были обстреляны позиции правительственных войск, а именно 873 батальона 124 пехотной бригады между населенными пунктами Эль-Васита и Телль-Кальбе, в результате обстрела 30 военнослужащих Сирийской армии получили легкое отравление.
«Пусковую установку для таких ракет можно легко установить на автомобилях типа пикап. По первичным данным, дальность полета ракеты составляет 3700 метров. Ракеты данного типа используются на французских боевых самолетах и вертолетах, а двигатель, применяемый в этих ракетах, производится во Франции и Великобритании. То есть в странах–членах Альянса. А кем является Турция — членом блока НАТО, и выходить из него явно не собирается. Не исключается возможность непосредственного участия североатлантического альянса в дестабилизации обстановки вокруг провинции Алеппо и Идлиб после успешных действий САА и освобождении ряда населенных пунктов», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
«Таким образом напрашивается вывод, что турецкая сторона в первую очередь заинтересована в решении своих национальных интересов по дискредитации легитимного правительства Сирии, раздроблении страны на регионы и соответственно во взятии под свой контроль северной части Сирии. При этом используя все возможные средства, включая тесное сотрудничество с боевиками НВФ, с которыми они якобы борются», — подытожил офицер Мухабарата.
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Цветы Герою: память майора Романа Филипова почтили в Екатеринбурге (ФОТО)
Страшной утратой для всей страны стала гибель российского летчика Романа Филипова в Сирии.
Это горе вместе с родными и близкими разделяют миллионы людей в стране. Не остался в стороне и Екатеринбург. Жители города принесли цветы к портрету героя, появившемуся около памятника «Черный тюльпан» на площади Советской армии в центре Екатеринбурга.
Хоть жизнь Романа и не была связана со столицей Урала, но его поистине героический поступок не оставил равнодушными сердца екатеринбуржцев. Жители города скорбят о погибшем летчике, так же как это было после гибели пилота СУ-24 Олега Пешкова в Сирии, который был выпускником Екатеринбургского Суворовского училища.
Роман Филипов стал Героем России не просто потому, что выполнил свой долг до конца, уничтожая террористов до последней своей минуты, это действительно поступок настоящего Мужчины и Защитника своего Отечества.
Управляя штурмовиком СУ-25, он уничтожил немало террористов, и даже будучи сбит, катапультировался и вступил в неравную схватку с боевиками.
Его последние слова «Это вам за пацанов» сейчас у всех на устах. Представляя последний бой летчика становится страшно, но одновременно понимаешь, что не перевелись еще «мужи на Руси», способные постоять за свою Родину. Роман летал ради нас в небе Сирии и погиб, защищая нашу безопасность.
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СРОЧНО: Сирийские банды вступили в конфликт из-за выдачи тела майора Филипова (ВИДЕО)
Только что стало известно, что террористические группировки Идлиба вступили в конфликт из-за выдачи России тела героически погибшего майора ВКС РФ Романа Филипова.
Стало известно, что лётчика сбитого штурмовика Су-25 турецкой разведке передало бандформирование «Файлак аш-Шам» — «Корпус Шама» (Шам — древнее название Сирии). Часть отрядов этой большой группировки участвуют в турецкой спецоперации «Оливковая ветвь» в курдском анклаве Африн.
Появилось видео с места последнего боя российского военного, на опубликованных кадрах боевики ругаются из-за того, кому достанется тело погибшего Героя России перед его эвакуацией.
Сегодня главари группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) через свое медиа-крыло — агентство «Эбаа» — обвинили одно из бандформирований в том, что оно выкрало тело и без ведома «ХТШ» передало его турецким военным. Местные сторонники «вооруженной оппозиции» уточняют, что тело пилота похитила именно «Файлак аш-Шам». Час назад сирийская «Аль-Каида» (ХТШ) выпустила официальное заявление, в котором говорится, что террористы планировали обменять Романа Филипова на заключенных боевиков.
Сторонники «Джебхат ан-Нусры» обзывают «Файлак аш-Шам» «агентами Турции» и предателями, передаёт телеграм-канал «Директорат».
Главари «Хайят Тахрир аш-Шам» обещают передать дело против «Файлак аш-Шам» в шариатский суд.
Любопытно, что диванные члены «Нусры» пишут в соцсетях безумные сообщения о том, что у группировки якобы есть 5 тел других российских военных летчиков.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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МОЛНИЯ: Российское торгпредство в Дамаске обстреляли из минометов
Российское торговое представительство в Дамаске подверглось минометному обстрелу.
Об этом сообщили в МИД России.
Жертв и пострадавших, к счастью, нет, однако, в результате попадания 120-мм мины, серьезно повреждено здание.
«Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
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Акция памяти в Севастополе
Акция памяти в Севастополе посвященная майору Филипову.
Плюс указ о награждении Филипова.
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