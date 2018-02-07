Президент Филиппин, борясь с коррупцией, уничтожил десятки люксовых автомобилей
Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал раздавить бульдозером несколько десятков автомобилей класса люкс, нелегально ввезенных в страну.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Всего было уничтожено более 20 машин на 1,2 миллиона долларов, цена на некоторые модели превышает 100 тысяч.
По утверждению политика, столь наглядным образом он борется с преступностью и коррупцией. «У чиновников не может быть таких автомобилей. Сдайте это на металлолом, сделайте игрушки», — заявил Дутерте.
Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в ноябре 2017 года он признался, что, будучи подростком, во время поножовщины убил человека. Также глава государства клялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле.
22 января Дутерте приказал армии и полиции застрелить его, если он «засидится во власти и станет диктатором».
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Источник: rusvesna.su
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Пока существует западная система ценностей, никто ничего изменить в этом мире не с может. При Сталине их сажали, расстреливали. а они всё равно как крысы плодились и сожрали страну. Президент Филиппин Родриго Дутерте настоящий народный избранник, но боюсь закончит так же как президент Венесуэлы Уго Рафаэль Чавес!
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Маловато. У нас поболе будет на порядки, да и подороже. И прессы не все в Китай продали. Прессовщика нет хорошего.
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Родриго Дутерте КРАСАВА!!!