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Президент Филиппин, борясь с коррупцией, уничтожил десятки люксовых автомобилей

01:37. 7 февраля 2018 Просмотров - 167 3 коммент. Опубликовал:
Президент Филиппин, борясь с коррупцией, уничтожил десятки люксовых автомобилей | Русская весна

Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал раздавить бульдозером несколько десятков автомобилей класса люкс, нелегально ввезенных в страну.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Всего было уничтожено более 20 машин на 1,2 миллиона долларов, цена на некоторые модели превышает 100 тысяч.

По утверждению политика, столь наглядным образом он борется с преступностью и коррупцией. «У чиновников не может быть таких автомобилей. Сдайте это на металлолом, сделайте игрушки», — заявил Дутерте.

Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в ноябре 2017 года он признался, что, будучи подростком, во время поножовщины убил человека. Также глава государства клялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле.

22 января Дутерте приказал армии и полиции застрелить его, если он «засидится во власти и станет диктатором».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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3 коммент.»

  • 5414 4472
    Ирбис 7 февраля 2018 в 12:04 Ссылка Пометить
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    Пока существует западная система ценностей, никто ничего изменить в этом мире не с может. При Сталине их сажали, расстреливали. а они всё равно как крысы плодились и сожрали страну. Президент Филиппин Родриго Дутерте настоящий народный избранник, но боюсь закончит так же как президент Венесуэлы Уго Рафаэль Чавес!

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  • 1608 1439
    strelez 7 февраля 2018 в 12:42 Ссылка Пометить
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    Маловато. У нас поболе будет на порядки, да и подороже. И прессы не все в Китай продали. Прессовщика нет хорошего.

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  • 1312 956
    Sergeev 7 февраля 2018 в 13:00 Ссылка Пометить
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    Родриго Дутерте КРАСАВА!!!

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