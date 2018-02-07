Президент Филиппин, борясь с коррупцией, уничтожил десятки люксовых автомобилей

Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал раздавить бульдозером несколько десятков автомобилей класса люкс, нелегально ввезенных в страну.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Всего было уничтожено более 20 машин на 1,2 миллиона долларов, цена на некоторые модели превышает 100 тысяч.

По утверждению политика, столь наглядным образом он борется с преступностью и коррупцией. «У чиновников не может быть таких автомобилей. Сдайте это на металлолом, сделайте игрушки», — заявил Дутерте.

Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в ноябре 2017 года он признался, что, будучи подростком, во время поножовщины убил человека. Также глава государства клялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле.

22 января Дутерте приказал армии и полиции застрелить его, если он «засидится во власти и станет диктатором».

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