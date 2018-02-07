Почему страны Европы продолжают использовать вооружение СССР

Тяжелый импорт

После распада Организации Варшавского договора – одного из самых сильных военно-политических и экономических объединений – на территории многих стран Восточной Европы остались десятки тысяч образцов военной техники, которую предполагалось использовать для обеспечения безопасности стран-участниц. Однако с 1991 года чрезвычайно боеспособные армии нескольких государств остались без прямого руководства, координации и регулярного пополения.

Экономисты отмечают, что при поддержке Советского Союза страны ОВД практически не замечали расходов на содержание тысяч единиц бронетехники, самолетов и другого вооружения. Кардинальным образом ситуация изменилась в тот момент, когда каждому государству пришлось нести бремя содержания армии в одиночку.

Однако теплый прием стран Восточной Европы в НАТО, помимо реализации главной задачи – лишения СССР поддержки и ударных соединений в Европе, принес и серьезную проблему. Бесчисленные арсеналы, технику и оборудование, которыми были вооружены сразу несколько государств, оказалось невозможно интегрировать в существующие системы управления войсками.

Проблемы касались абсолютно всего – от общевойсковых радиостанций и гаечных ключей для ремонта двигателей до боеприпасов. Расширение НАТО на восток и присяга на верность новому объединению поставили руководство стран в Восточной Европе в непростое положение, из которого существовал один разумный выход – большинство внезапно оказавшейся невостребованной техники начали резать на металл в целях экономии.

Так продолжалось ровно до тех пор, пока зарубежные покупатели и предприимчивые «третьи лица» не стали предлагать за крупные партии не нужного Европе оружия хорошие деньги.

Эксперты отмечают, что очередь из покупателей практически со всего света выстроилась не просто так: склады на территории стран Восточной Европы не только ломились от боевой техники различного назначения, но и позволяли покупателям за сравнительно небольшие суммы в твердой валюте получать боевые машины в идеальном состоянии.

Деньги вместо опыта

Помимо заказчиков с Ближнего Востока и из стран Африки, у бывших членов ОВД были и не вполне типичные клиенты. Многое из того, что в ходе инспекции удалось признать как «пригодное к боевой службе», было продано и соседям.

После развала ОВД уникальная техника пополнила базы хранения вооруженных сил Швеции, в распоряжении которых появились не только танки, но и узкоспециализированная военная техника, без которой не представлялось возможным осуществление сколько-нибудь серьезной войсковой операции.

Несмотря на то что в большинстве своем такая техника покупалась по цене металлолома в качестве дешевой альтернативы на «временное замещение», танки и бронетранспортеры, которые отправились в Швецию из таких стран, как ГДР, повлияли на состояние бюджета и послужили эталоном живучести и надежности.

«Кроме тяжелой бронетехники, закупались и бронетранспортеры, и мостоукладчики, и много того, что при самостоятельной разработке стоило бы колоссальных средств», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный историк Юрий Пашолок.

После закупки МТЛ-Б, БМП-1 и мостоукладчиков на базе танка Т-55 очередь дошла и до тяжелого вооружения. Под прицелом шведских военных в середине 1990-х годов оказались танки Т-72. Тестирование нескольких машин на базе кавалерийского центра в Боренсберге показало, что подвижность советских танков и способность преодолевать непроходимые участки местности в северной части Швеции оценивались специалистами из Западной Европы неверно: танки, собранные с учетом боевых действий на любой поверхности и в широком диапазоне температур, не только на полном ходу вспахивали шведские земли, но и делали это практически без единой поломки.

Стресс-тесты бронетехники, которую механики-водители бросали из воды в грязь и обратно по несколько раз в день, показали, что в совокупности характеристик советские машины обладают практически идеальным сочетанием, на которое стоит опираться и равняться при проектировании собственных боевых машин.

Безотказный танк

Многие из стран Восточной Европы не только получили от СССР военную помощь в виде готовой продукции – танков, самолетов и вертолетов, но и были выбраны в качестве площадок для организации производственных мощностей. Именно это решение руководства СССР позволило многим уже независимым государствам создать на базе таких машин, как танк Т-72, бронетехнику «национального» производства.

Только на базе Т-72 было разработано и произведено несколько десятков танков и вспомогательных машин: в ГДР – мостоукладчик BLP-72, в Словакии – танк VT-72C, в Чехии – Т-72М4-CZ. Аналогичные машины с собственными доработками собирались в Болгарии и Польше.

Любопытный факт связан с тем, что параллельно с заявлениями о приверженности стандартам и технологиям стран НАТО именно на Польшу за отсутствием других крупных игроков на поле ВТС в Восточной Европе приходится большинство современных систем и технических решений, разработанных для внедрения в бронетехнику советского образца.

Покупателям, в распоряжении которых находятся десятки (или даже сотни) танков Т-72, польские производители предлагают несколько пакетов доработки, которые включают в себя в основном переоснащение танка на цифровые системы обработки данных и модернизацию приборов наблюдения.

Отсутствие возможности закупить современную европейскую бронетехнику в нужных количествах толкает Минобороны Польши на поиск всевозможных альтернатив: именно под системы и стандарты стран НАТО был создан РТ-17 – танк с цифровыми блоками управления движением и вооружением, построенный целиком и полностью на базе советского Т-72.

Другим доказательством курса на советское вооружение служит и недавнее решение об отказе от утилизации танков Т-72, оставшихся на хранении. Сложности с разработкой национальной бронемашины по стандартам НАТО и отсутствие средств на закупку танков немецкого или французского производства подтолкнули польских военных к решению по модернизации 500 танков Т-72, которые, как ожидают эксперты, могут остаться на вооружении Сухопутных войск Польши в следующие 15 лет.

«Польские военные не такие богатые, какими хотят казаться. Когда вопрос касается закупки и эксплуатации массовых видов вооружения, в любом случае приходится считать деньги. А по соотношению "цена – качество" равных Т-72 в мире нет. Эксплуатация тех же Leopard, состоящих на вооружении польской армии, обходится в пять раз дороже. И сами поляки это прекрасно знают. С Т-72 картина ясна: надежная машина, с запчастями и обслуживанием нет никаких проблем», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.

С тяжелой бронетехникой соседствует и легкая: БМП и БТР, собранные при поддержке СССР или просто ввезенные на территорию стран Восточной Европы до сих пор участвуют в совместных учениях сил реагирования, вместо того чтобы отправиться на покой.

Каждый сам по себе

Абсолютную интеграцию в структуры командования и управления войсками, а также переход на стандарты НАТО по части боевой техники, топлива и многого другого из стран Восточной Европы не осилил никто. Торг руководства Польши за системы противовоздушной обороны Patriot многими экспертами в качестве серьезного решения по внедрению цифровых систем НАТО не рассматривается, поскольку войска ПВО являются лишь частью вооруженных сил и не могут воевать в одиночку.

Наиболее эффективным путем оказалась частичная интеграция советской военной техники в структуру НАТО. В этом отношении военные из Восточной Европы достигли наибольших успехов. Вместо закупки современных ЗРС чешские военные переоснастили для итальянских зенитных управляемых ракет Aspide-2000 советские комплексы ПВО «Куб», а в Польше под размещение ЗУР IRIS-T были модернизированы самоходные комплексы ПВО «Оса».

По большей части все, что планировалось заменить как «советское наследие», с переменным успехом летает, ездит и стреляет до сих пор. Наиболее известная фотография, на которой советский штурмовик Су-25, принадлежащий ВВС Болгарии, и американский А-10 Thunderbolt изображены вместе, наилучшим образом иллюстрирует успехи процесса декоммунизации вооруженных сил в отдельно взятых странах Восточной Европы.

В своем заключении относительно перспектив перевооружения стран Восточной Европы эксперты единодушны: сиюминутного отказа от советского вооружения в странах Восточной Европы не будет. Тем не менее у любого механизма есть предел прочности – когда собранные еще в СССР самолеты, входящие в состав вооруженных сил большинства стран Восточной Европы, потребуют замены, восточным партнерам придется решать, что «ближе к телу» – деньги или обещания союзникам по НАТО.

Новая техника, особенно авиационная, таким странам, как Болгария и Румыния, не по карману. В вопросе переоснащения стран Восточной Европы новой техникой о перспективных истребителях пятого поколения F-35 и речи идти не может. Все, на что остается надеяться военным двух стран, – подержанные истребители F-15 или F-16 производства США, ресурс которых, может, и не подходит к концу, но накладывает определенные ограничения на эксплуатацию авиационной техники.

К использованию вооружения, видавшего лучшие времена, пришли не от хорошей жизни: несмотря на постоянные заявления о намерениях разорвать связь с «коммунистическим прошлым», при разговоре об оснащении современным американским и европейским оружием партнеры по НАТО зачастую требуют вносить предоплату в полном объеме.

«В странах Восточной Европы очень рассчитывали на помощь из США. Причем ждали от новых партнеров помощи в тех же объемах, что и ранее от СССР. Однако руководство США совершенно четко указало на то, что у всего, в том числе и у военной техники, есть своя цена. Именно поэтому, взвесив все за и против еще раз, в этих странах не распиливают "на иголки" советскую технику, а работают над ее модернизацией и продлением сроков эксплуатации. Другого оружия под рукой может просто не оказаться», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» политолог кандидат физико-математических наук, доктор политических наук профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

Готовьте свои деньги

Вектор отказа от всего советского сыграл с некоторыми странами Восточной Европы злую шутку – расплата за скорые и весьма непродуманные решения может последовать уже в самом ближайшем будущем. По самым скромным оценкам, переход от советского стрелкового вооружения, авиации, бронетехники, вспомогательного транспорта, снаряжения и всей необходимой для нормального функционирования инфраструктуры к аналогичным устройствам и объектам НАТО может обойтись в семь-восемь годовых бюджетов на оборону в пересчете на каждую страну только на начальном этапе.

При этом многие виды вооружений если и не придется разрабатывать заново, то закупать по не вполне демократичным ценам у соседей из Западной Европы и в Соединенных Штатах придется совершенно точно, ведь именно такое решение в альянсе предлагают тем, кто хочет сидеть за взрослым столом.

Однако и этот шаг имеет свои последствия: без малого 400 оборонным предприятиям, функционирующим на территории Восточной Европы и занятым в разных сферах (от производства боеприпасов к автоматам Калашникова до выпуска деталей для советских танков), придется прекратить работу.

Очевидные последствия многие эксперты предсказывают, исходя из предположения, что американский или европейский производитель техники, будь то вертолет, самолет, автомат, тепловизор или грузовик, вряд ли откажется заработать на ее ремонте и обслуживании.

При этом спорная эффективность европейского оружия уже доказана на примере бронетехники, брошенной в свой первый бой против боевиков в Сирии: танки Leopard-2, разлетевшиеся в щепки после попадания противотанковой ракеты, служат лишним доказательством того, что за большие деньги не всегда можно купить безопасность собственной страны.

Эксперты отмечают, что все это хорошо понимают и в силовых ведомствах стран Восточной Европы. Именно по этой причине публичные обещания отказаться от советского наследия соседствуют с поиском программ по продлению эксплуатации техники, выкованной и отлитой из металла еще при СССР.

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https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201802071020-qhe2.htm