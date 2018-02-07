Почему мы не живём 150 лет?

В дикой природе мы не наблюдаем животных, которые бы полжизни бегали седыми, облезлыми и с кучей болячек. Цикл старения и смерти у них достаточно короткий. Это может говорить о том, что дикие животные, в отличие от человека, проходят полный цикл своего развития («программа развития в данном теле закончена»), поэтому смерть у них сравнительно легка.

Большинство млекопитающих живут 7 периодов роста (возраст окончания развития организма х 7). Организм человека тоже рассчитан на продолжительность жизни, равной 7 периодам роста, то есть это 150-170 лет. Пенсионеры не хотят умирать, потому что чувствуют, что смерть эта – преждевременная и программа развития в этом теле ещё не закончена.



Почему же смерть наступает в возрасте 70-80 лет?



Главная причина преждевременной смерти – термообработанная (мёртвая) пища, которая не содержит ферментов – катализаторов (ускорителей) химических реакций – так как они на белковой основе, то они начинают погибать уже при нагреве выше 42 градусов С. Употребление такой пищи вызывает расход запаса ферментов, доставшийся человеку с детства. С возрастом у человека этот запас заканчивается, и к 50-60 годам печень начинает выходить из строя и начинает пропускать в кровь грязь (холестерин и прочие отложения в кровеносных сосудах). Эта грязь, забивая просветы сосудов головного мозга, уменьшает поток крови к клеткам мозга. Как на это реагирует мозг? Он даёт команду сердцу нагонять давление, чтобы подать то же количество крови через суженные просветы сосудов. Вы обратили внимание, что все пенсионеры – гипертоники? Если человек продолжает есть мёртвую пищу, то просвет сосудов сужается настолько, что сердце получает команду от мозга нагонять запредельное давление, которое стенки сосудов головного мозга уже еле-еле держат. Эта гонка давления заканчивается печально – один из сосудов головного мозга не выдерживает давления и лопается – получите первый инсульт (гемаррогический). Или кусок грязи в сосуде отрывается и по ходу движения залепляет просвет более мелкого сосуда – отдельный участок мозга, питаемый этим сосудом, не получает крови и погибает – тоже получите инсульт (ишемический). В обоих случаях человек становится инвалидом. Если человек и дальше ест мёртвую пищу, то получает второй инсульт, а потом и третий, который обычно заканчивается кладбищем.



Если человек медикаментозными препаратами сбивает давление (а так делают почти все пенсионеры), то он может дожить (минуя инсульты) до стадии “старческого слабоумия” – ЭТО КОГДА ДУМАТЬ НЕЧЕМ – сосуды мозга забиты грязью настолько, что не хватает крови для полноценного питания мозга, а повышенное давление крови “успешно” гасится медицинскими препаратами, поэтому мозг начинает отключать разумную деятельность, чтобы хотя бы на минимуме поддержать работу участков мозга, ответственных за управление дыханием и работой сердца. Тут смерть наступает тогда, когда вследствие постоянного поступления грязи от мёртвой пищи мозг уже не сможет обеспечивать и эти функции – происходит остановка сердца или дыхания. В этом случае ближайшие родственники даже с облегчением встречают смерть своего больного сородича, так как к этому моменту он уже ведёт “растительный” образ жизни и не может сам себя обслуживать.



Рак и любые другие болезни (диабет, проблемы с печенью, камни в почках и желчном пузыре и т.д.) также развиваются при нехватке ферментов в организме. Как уже сказано, ферменты в пище гибнут при температуре выше 42 град. С, а также при низком рН крови (рН ниже 7,35 – болезнь, а рН крови 6,8 – смерть). Ниже уровня рН 7,35 ферменты теряют свои каталитические свойства (для справки: рН 7,0 – дистиллированная вода). Мы – щелочные существа (рН крови младенца на грудном вскармливании – 8,5, а рН его мочи – 8,0 – высший уровень здоровья).



Оперативно ощелачивать себя (повышать рН крови выше 7,35) можно содовой ванной – пачку пищевой соды на ванну тёплой воды и лежать там 1-2 часа. Через кожу сода впитается в организм.



Живая пища ощелачивает, а мёртвая пища – закисляет организм.



Рак – простейшее заболевание – лечится проще простуды – достаточно дать организму 100% живое питание, и он “порвёт на части” опухоль очень быстро. Рак головного мозга лечится таким образом в течение месяца (после этого следы опухоли даже не обнаруживаются). Опухоль – это грибок-паразит, который своим растущим плодовым телом механически пережимает сосуды и нервы, а также разрывает ткани изнутри, что очень больно, поэтому многие раковые больные сидят на наркотиках и умирают от банального передоза. Когда опухоль пережмёт жизненно важные сосуды или нервы – человек умрёт. Метастазы – это рост грибницы в ослабленные ткани организма. Химиотерапия (введение ядов) и радиоактивное облучение и так уже слабого организма – верная дорога на кладбище.



Ферменты содержатся в спелых плодах и сухофруктах из них, если они были высушены без нагрева, то есть естественным путём.



Итак, смотрите на любой продукт питания, оцениваете какой обработке он подвергался и отсюда делаете выводы, живой он, или нет. Проще всего оценивать сушёные плоды с семечками (косточками) по прорастаемости семян (косточек) – высаживаете семечко (косточку) в горшок – если прорастает, то продукт сушили НЕ в печке, а естественным путём, поэтому он – ЖИВОЙ.



При употреблении сухофруктов надо дополнительно пить воду, так как это слишком концентрированная пища для организма и на коже может вылезти покраснение типа чесотки. Всё проходит, если пить достаточное количество воды при употреблении сухофруктов.



Выпивать тёплую воду нужно за 15 минут до приёма пищи, чтобы не разбавлять желудочный сок водой, иначе возможен понос, так как вымыть от грязи на 100% сухофрукты не получится. Тёплая вода быстро пролетит из пустого желудка в кишечник, а холодная задержится там, пока не нагреется до температуры тела – 36,7 град.С. Это надо учитывать.



С точки зрения длительного хранения свежевыжатых (живых) соков большой интерес представляют собой сиропы, полученные высушиванием живого сока при температуре не выше 40 град. С до состояния мёда с содержанием воды менее 18%. Такие сиропы подобно мёду могут долго храниться при комнатной температуре.



Организм человека питает только мякоть СПЕЛЫХ ПЛОДОВ: фрукты, тыква и сухофрукты. Огурцы и кабачки – НЕСПЕЛЫЕ плоды, есть нельзя – они полны недозревших семян, нашпигованных фитиновой кислотой, которая высасывает минералы из организма. Отдельный вопрос по растениям типа помидора, физалиса и т.д. – это низкоэнергетические плоды, к тому же из семейства условно ядовитых растений семейства паслёновых. С ними нужен отдельный “разбор полётов”. Кто-то постарался по максимуму наполнить наш рацион питания условно ядовитыми растениями (картофель, помидоры, острый и сладкий перец, баклажаны), не так ли?



Попытка съесть семена, орехи и зёрна (детей растений) или корнеплоды (сами растения) приводит, как минимум, к деминерализации организма, так как они нашпигованы фитиновой кислотой – 1-3 % по массе (1 молекула фитиновой кислоты извлекает из кишечника и переводит в неусвояемое состояние до 6 атомов минералов – P, Mg, Ca, Zn, Fe, Co, Cu и т.д.). Дефицит минералов приводит к тому, что организм для восполнения убыли минералов вынужден доставать минералы из зубов (кариес) и снижать расход минералов за счёт волос (в начале организм отключает выработку красителя – седина, а потом и прекращает рост волос – облысение). Зубная боль при отсутствии воспаления, по моим наблюдениям, вызывается “демонтажом” зубов, которую осуществляет сам организм для покрытия дефицита минералов, Кариес – это всего лишь следствие “демонтажа”. При употреблении сыра зубная боль быстро проходит – организм переключается на другой источник минералов – сыр содержит много минералов. Когда закончатся зубы и волосы, организм начнёт доставать эти минералы из костей (остеопороз и пр. у пенсионеров). Вот такая расплата за поедание того, чего растения людям в пищу НЕ ПРЕДЛАГАЮТ.



Пенсионеры тщетно пытаются возместить кальций употреблением термически и химически обработанного молока и творога из него – там нет ферментов, а кальций без них не усваивается. Более того, кипячёное молоко и творог из него закисляют организм, а для ощелачивания крови организм снова тратит кальций из костей. В итоге такие молоко и творог усугубляют остеопороз. Кальций усваивается только из парного молока (некипячённого), которое содержит ферменты, но где его найти в городе?



Также человек утрачивает минералы вследствие употребления чая и кофе, содержащих 1 – 2% танинов от сухого веса чая или кофе. Танины в медицине применяются при отравлениях медью и цинком, так как наиболее успешно улавливают именно эти элементы. Постоянная деминерализация организма приводит к его ослаблению и появлению седины. Молоко, добавляемое в чай и кофе, только частично уменьшает вред, блокируя танины.



Деминерализацию организма, вызванную зерновыми и корнеплодами, можно преодолевать “чёрной солью” (пепел древесины + поваренная соль, 60/40).



Чёрная соль (она же – четверговая соль) – белый древесный пепел (из печки в деревне, от остатков угля очищать дуршлагом) + поваренная соль. Смешивать в соотношении 60/40 и перемалывать в кофемолке, на вкус – как копчёная колбаса. Уж не поэтому ли человека тянет к мясному, чтобы получить оттуда недостающие минеральные вещества?



В интернете полно материалов про чёрную (четверговую) соль, типа она ещё до революции продавалась. В их рецептах сжигают чёрный хлеб до состояния пепла, но я попробовал и пепел от хлеба и пепел от древесины – принципиально никакой разницы. Лечебный эффект объясняется пополнением организма минералами, содержащимися в пепле.



Но чёрная соль – всего лишь вынужденное средство уменьшения вреда от зерновых и корнеплодов в попытке съесть изначально не предназначенное для еды (несъедобное). Лучше не вредить организму изначально.



Седину мне удалось повернуть вспять после отказа от корнеплодов – сырой моркови – до этого ел её в большом количестве вечером в качестве салата (морковь + чеснок + растительное масло) вместе с варёной едой и ввёл вечером 100 г фиников.



До этого примерный рацион был такой (с вариациями):



1.Завтрак – 100 г фиников/изюма + вода (или по паре яблок и бананов).



2. Обед: – то же.



3. Ужин – немного варёной еды + много морковного салата.



Итог: Седина активно начала распространяться.



После осознания, что же собой представляют корнеплоды (поглотители минералов в кишечнике), перешёл к такому рациону:



Завтрак – 100 г фиников/изюма + вода (или по паре яблок и бананов).



Обед: – то же.



Ужин – немного термообработанной еды + салат из СПЕЛЫХ плодов (помидоры, тыква) + 100 г фиников/изюма.



Итог: Седина начала исчезать, через 10 месяцев в парикмахерской состриг остатки седых волос. Пропало также начинающееся довольно жалкое на вид «сморщивание кожи шеи», якобы от возраста (49 лет). Кожа шеи восстановила свою упругость.



Варёная еда на ужин – тренировка организма к возможным катаклизмам, когда фрукты и сухофрукты могут стать недоступными. Хотя эта пища не питает организм совершенно – желудок заполнен, появляется ложное чувство сытости, а энергетика организма не растёт (сил не прибавляется). Употребление фруктов или сухофруктов сразу же даёт результат в росте энергетики.



При переходе на питание фруктами и сухофруктами резко падает количество съедаемой пищи – её организму в прежних количествах не нужно.



Через пару месяцев такого питания о болячках забудете, но возникнет другой и непростой вопрос: А что делать дальше, если горизонт жизни расширяется, как минимум, до 150 лет? Ответ, по-моему, такой – дальнейшее познание мира и саморазвитие. «Учиться, учиться и учиться!» – как говорил В.И. Ленин.