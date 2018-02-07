Ответ кузбасских трезвенников и моржей ульяновским курсантам

Трезвенники Кузбасса и моржи Новокузнецка сняли свой ответ ульяновским курсантам: смотрим сибирский вариант клипа на песню "Сатисфэкшн".



"Это видео трезвенников и моржей Кузбасса — ответ на ставший скандально известным видеоролик ульяновских курсантов непонятной сексуальной ориентации. Сибиряки сняли мотивирующий клип, дабы продемонстрировать, каким должен быть заразительный пример, и призывают здоровую часть российского общества отразить похожим образом свою позицию по поводу случившегося с молодыми людьми в ульяновском лётном училище", – сообщают активисты движения "Трезвый Кузбасс".



Напомним, в январе курсанты ульяновского авиационного института сняли пародию на клип к песне Satisfaction и распространили её в Интернете. Руководству вуза «творчество» парней не понравилось, как и многим представителям общественности. Однако нашлись люди, которые не увидели ничего криминального в провокационном видео. Некоторые даже стали снимать новую непотребщину, чтобы поддержать курсантов, в отношении которых началась травля со стороны интернет-сообщества. В Сети поднялась целая волна роликов на эту песню.



Сибирские трезвенники решили направить вектор "Сатисфэкшн" в сторону здорового образа жизни.



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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com