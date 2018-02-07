Новости Украины и Новороссии 07 февраля 2018

Выступая с трибуны Верховной рады, заместитель главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев обвинил своего коллегу Александра Пономарева, входящего в депутатскую группу «Воля народа», в причастности к уничтожению украинских танков «по заказу российских спецслужб».

«В этом сессионном зале сидят владельцы компаний, о которых судебные инстанции свидетельствуют об их связи с органами ФСБ, которые заведомо уничтожают обороноспособность страны.

Я лишь процитирую решение суда, который принял решение изъять всю документацию в компании, собственник которой находится в этом сессионном зале. „Ходатайство мотивируется тем, что, по материалам уголовного производства, служебные лица Минобороны Украины, действуя с ведома и по предварительному сговору со специальными и разведывательными органами Российской Федерации и субъектами хозяйствования, начиная с 2016 года поставлявшими недоброкачественное масло для танков, что привело к остановке около 20 танков”, которые уже сегодня можно выбрасывать на свалку.

Кто же поставлял это масло? Так называемая компания „Агринол”. А кто же владелец этой компании? Александр Пономарев, бывший председатель “Партии регионов” в Бердянске, а сегодня активный участник парламента», — констатировал Соболев.

По его словам, после того, как органы СБУ разоблачили эту мошенническую аферу, в которой фигурируют меченые купюры в качестве взятки представителям Минобороны, сгорел один из крупнейших складов в Славянске, где хранились 350 тонн так называемого масла (инцидент произошел 24 января 2018 г. – прим. РВ).



Пожар на складе ГСМ в Славянске, 24.01.2018

«Таким образом пытались скрыть все концы, как они надеются, эти авантюристы, но это уже не авантюра, это уже заведомое уничтожение боевой техники…

У нас в тылу уничтожают наши танки, мое заявление прошу считать обращением к СБУ, органам прокуратуры и НАБУ», — возмущался Соболев с трибуны Рады, требуя «наказать виновных».

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