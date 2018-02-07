Новости Украины и Новороссии 07 февраля 2018
- 10:05 Нардеп Рады уничтожил 20 украинских танков «по заданию ФСБ» (ВИДЕО).
- 08:01 Тысяча причин: украинцы рассказали, почему бегут из «незалежной» (ИНФОГРАФИКА).
- 00:33 В Киеве обещают декоммунизировать «Родину-мать».
- Вчера 22:50 Куда катится Украина: Рада опубликовала шокирующие данные.
Нардеп Рады уничтожил 20 украинских танков «по заданию ФСБ» (ВИДЕО)
Выступая с трибуны Верховной рады, заместитель главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев обвинил своего коллегу Александра Пономарева, входящего в депутатскую группу «Воля народа», в причастности к уничтожению украинских танков «по заказу российских спецслужб».
«В этом сессионном зале сидят владельцы компаний, о которых судебные инстанции свидетельствуют об их связи с органами ФСБ, которые заведомо уничтожают обороноспособность страны.
Я лишь процитирую решение суда, который принял решение изъять всю документацию в компании, собственник которой находится в этом сессионном зале. „Ходатайство мотивируется тем, что, по материалам уголовного производства, служебные лица Минобороны Украины, действуя с ведома и по предварительному сговору со специальными и разведывательными органами Российской Федерации и субъектами хозяйствования, начиная с 2016 года поставлявшими недоброкачественное масло для танков, что привело к остановке около 20 танков”, которые уже сегодня можно выбрасывать на свалку.
Кто же поставлял это масло? Так называемая компания „Агринол”. А кто же владелец этой компании? Александр Пономарев, бывший председатель “Партии регионов” в Бердянске, а сегодня активный участник парламента», — констатировал Соболев.
По его словам, после того, как органы СБУ разоблачили эту мошенническую аферу, в которой фигурируют меченые купюры в качестве взятки представителям Минобороны, сгорел один из крупнейших складов в Славянске, где хранились 350 тонн так называемого масла (инцидент произошел 24 января 2018 г. – прим. РВ).
Пожар на складе ГСМ в Славянске, 24.01.2018
«Таким образом пытались скрыть все концы, как они надеются, эти авантюристы, но это уже не авантюра, это уже заведомое уничтожение боевой техники…
У нас в тылу уничтожают наши танки, мое заявление прошу считать обращением к СБУ, органам прокуратуры и НАБУ», — возмущался Соболев с трибуны Рады, требуя «наказать виновных».
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Тысяча причин: украинцы рассказали, почему бегут из «незалежной» (ИНФОГРАФИКА)
Как сообщала «Русская Весна», более трети украинцев не связывают своего будущего с Украиной или уже предпринимают попытки покинуть страну.
В подтверждение этого исследования украинским изданием «Зеркало недели» был проведен социологический опрос для выяснения дифференцированных причин стремления бежать.
Так, 45,2% граждан Украины хотят уехать, чтобы больше зарабатывать, но при этом лишь 9,4% сетуют на то, что не могут реализовать себя профессионально, а лишь 6,6% вообще не могут найти работу.
Почти десять процентов (9,7%) заявили, что не чувствуют себя в безопасности на Украине — потрясающий результат для «молодой демократии», где «свобода слова достигла небывалого уровня», по словам Петра Порошенко.
13,4% хотят уехать ради детей, понимая, очевидно, что будет только хуже.
8,7% не верят в будущее Украины.
5,6% хотят уехать от коррупции.
31,6% хотят жить в «более комфортной, удобной для жизни стране». Нельзя утверждать наверняка, можно лишь предполагать, но, как показывает практика, именно эти 31 с половиной процентов активно поддерживали государственный переворот, устраивали «майданы» и акции в поддержку майдана в своих городах, а спустя 4 года, когда выяснилось, что «более комфортной, удобной страны» почему-то не получилось, хотят как богач Спрутс из «Незнайки на луне» Носова перейти из комнаты с грязной посудой в комнату с чистой.
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В Киеве обещают декоммунизировать «Родину-мать»
Со щита статуи «Родина-мать» в Киеве уберут герб Советского Союза, заявил в эфире телеканала «Прямой» директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Снос самого монумента, по его словам, не планируется. «Очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства. Или срезанием, или наложением», — сказал Вятрович.
Кроме того, он раскритиковал Киев за то, что город «отстает» в плане декоммунизации.
«Еще по крайней мере несколько названий, которые касаются коммунистического прошлого, в Киеве остаются и требуют переименования», — подчеркнул директор Института национальной памяти.
Ранее в Министерстве культуры Украины заявили, что демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать» является нарушением законов об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах. В ведомстве подчеркнули, что закон о декоммунизации не распространяется на произведения искусства, созданные до вступления нормативного акта в силу. «Родина-мать» была установлена в начале 80-х годов и находится под охраной государства.
Монумент находится на территории «Музея истории Украины во Второй мировой войне» и является центральной фигурой музея, которая возвышается на склонах Днепра. Скульптура видна со всех отдаленных точек Киева. Высота скульптуры составляет 62 метра, общая высота с постаментом — 102 метра. В одной руке статуя держит 16-ти метровый меч, в другой щит с гербом СССР.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В соответствии с ним в стране прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также были снесены многие памятники времен СССР.
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Куда катится Украина: Рада опубликовала шокирующие данные
По уровню естественного прироста количества населения Украина занимает 222-е место среди 226 стран, за последние четыре года среднемесячная заработная плата украинцев уменьшилась с 450 до 270 долларов.
Об этом пишет издание Верховной Рады «Голос Украины».
По данным Международного валютного фонда, по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в 2016 году из 186 стран Украина заняла 131-е место. Польша — 56-е, Россия — 67-е место соответственно, говорится в материале.
По состоянию на 1 декабря 2017 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг $76,3 млрд, что составляет более 80% ВВП. Это отображает реальный уровень независимости страны, следует из материала.
В Украине ускоренными темпами сокращается количество предприятий — с 364 тысяч в 2012-м до 306 тысяч в 2016 году.
Согласно статистике, начиная с 2000 года, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине упало с 2,64 млн тонн до 1,16 млн тонн, или в 2,3 раза.
С каждым годом в животноводстве сокращается поголовье и уменьшается производство мясо-молочной продукции. Почти в два раза по сравнению с 2003 годом Украина стала меньше производить металла.
По шкале бедности украинцы удерживают «лидерство», о чем свидетельствуют статистические данные.
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