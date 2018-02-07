КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВРАНЬЕ НЕОГЛОБАЛИСТА ИГАЛЯ ГЕККО (ГАРРИ БЕР-КУТА)

(или об исторической несовместимости хазар-иудеев с украинцами)

Как-то в Интернете нашим единомышленникам с Вячеславом Негребой попался вопрос некой Светланы Кремлевой о том, а что э то за "сказки" от Игоря Беркута про протоукров? Понятно, что « дичь » полная - э то троллинг или нов ы е затеи глобальщиков?

Ей и другим, кто интересуется поднятой темой мы дали такой вот ответ.

Вы знаете, Светлана Кремлева, если бы это было похоже на сказку или малопродуманный и грубо сформулированный своеобразный стеб, то мы бы с Вячеславом Негребой даже не уделяли внимание очередному дураку в интернет-пространстве. Вам уже понятно, что это, как Вы сказали, «дичь полная», ставя в центр вопроса дилемму – это троллинг или новые затеи глобальщиков? Так вот, подозрение Ваше правильное, в том смысле, что ЭТО НОВАЯ, достаточно серьезная и опасная ЗАТЕЯ ИУДЕЙСКИХ ГЛОБАЛЬЩИКОВ. И в ее основе лежит задача, какая стояла все перед теми же глобальщиками сто лет назад, а именно: искусственно создать обоснования существования двух разных, коренным образом отличающихся друг от друга народов, один из которых назвали русскими, а другой – украинцами. И это при том, что по своей этнической, генетической, исторической природе, это две слегка разнящиеся части одного целого. Но именно врагам этого ОДНОГО ЦЕЛОГО НУЖНО РАЗДЕЛИТЬ ЕГО НА ЧАСТИ, ЧТОБЫ УДОБНЕЕ БЫЛО УНИЧТОЖАТЬ ПО ЧАСТЯМ ТО, ЧТО НЕВОЗМОЖНО УНИЧТОЖИТЬ, КОГДА ОНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОДНО ЦЕЛОЕ.

А вот тут читайте повнимательнее. Говорить будем об очень концептуальных, важных и судьбоносных вещах, на которые посягнул еврейский сказочник Гарри Бер-Кут, он же Игорь Беркут, он же Игорь Гекко.

Итак, в основу нашего исследования взяты два видеоматериала, созданные и размещенные в Интернете Гарри Бер-Кутом:

Первый называется «Игорь Беркут, он же ГАРРИ БЕР-КУТ, он же ИГАЛЬ ГЕККО. Украинцы – одичалые евреи, 13.01.2018 г. (Игорь Беркут о протоукрах)». Второй имеет название « Игорь Беркут: империя протоукров-хазар простиралась до границ с Китаем 13.01.2017 » https://www.youtube.com/watch?v=UdRUa0e7NuI

В АННОТАЦИИ к последнему видео написано, цитирую:

« Один из организаторов еврейского государства на базе южных областей Уκρаины обосновывает справедливость создания такой страны. Совершив экспедицию на Тянь-Шань, он доказал, что "уκρаинцы - одичалые евреи", так и назвав свою новую книгу, которой прочат судьбу бестселлера. По твердому убеждению данного эксперта, держава Новый Иерусалим в перспективе вберет в себя еще и Кубань, а также нефтеносные Прикаспийские районы, ныне принадлежащие Казахстану, ее восточная граница пройдет с Китаем » .

Вот так вот! Тут для многих возникает вопрос: И ГДЕ ПРИ ЭТОМ Служба Безопасности Украины? ПОЧЕМУ гр.ГЕККО ИГОРЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ ДЕСТРУКТИВНУЮ, УГОЛОВНО НАКАЗУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗЖИГАНИЮ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ, МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ И МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ РОЗНИ, А ТАКЖЕ ПО СЕПАРАТИЗМУ, ЦЕЛЬ КОТОРОГО СОЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПЯТИ ОБЛАСТЯХ НА ЮГЕ УКРАИНЫ? ВЫХОДИТ, ЧТО ЕВРЕЯМ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ МОЖНО ВСЕ. БЕЗ ВСЯКИХ ЗАПРЕТОВ, А НЕЕВРЕИ КАРАЮТСЯ ДАЖЕ ЗА МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО, БУДУЧИ ОБЩЕСТВЕННИКАМИ ИЛИ ЖУРНАЛИСТАМИ. Например, жителей Донецка и Луганска убивают за то, что они выразили своими словами и действиями намерения придать им немного отличный статус, но все же в составе единой Украины. Евреи же, через Игоря Беркута, Игаля Гекко, Гарри Бер-Кута ставят вопрос куда круче и резче, они ставят вопрос – СОЗДАНИЯ ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА НА БАЗЕ ПЯТИ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ (Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области). Ставят этот вопрос уже несколько лет подряд, и им за это ничего нет. Игоря Беркута никто никогда не привлекал ни к какой ответственности. И его деятельность набирает обороты.

Только этим подтверждается то обстоятельство, что отношение к евреям и неевреям в нынешней Украине очень сильно отличается. Это доказательство того, что Украина – неукраинское государство, т. е. не для украинцев.

Итак, оба фильма Гарри Бер-Кута являются постановочными, с комбинированными съемками, без реального выезда на место, и без натуральных съемок в каких-то там горах. Это скажет любой специалист по видеоматериалам. Реальное место нахождения, конкретный ближайший населенный пункт или географическое место съемок самого события так называемой «экспедиции», автором, т. е. Гарри Бер-Кутом,не указаны, что уже есть подтверждением отсутствия Гарри Бер-Кута в самой местности предгорий Тянь-Шаня. Иудейский мошенник свой расчет сделал на легковерных людей, которые не будут даже сомневаться в уточнении обстоятельств места проведения его лжеэкспедиции. Ведь на настоящую экспедицию нужно тратить немалые деньги, а на имитацию натуральных сьемок нужно всего лишь скромный гонорар специалисту по работе с видеоредактором.

Сам ГАРРИ БЕР-КУТ в титрах представлен как «исполнительный директор проекта «Небесный Иерусалим»

На фоне гор мошенник нам говорит, что «ХАЗАРСКАЯ ТАМГА – это самый древний и самый большой в мире, на Земле, в Солнечной системе и Галактике ТРИЗУБ. Он рукой показывает нам на гору под названием «ХАЗАРСКАЯ ТАМГА».

Экспедиция, якобы, была организована казахстанско-украинским обществом дружбы.

Далее Бер-Кут говорит: «ТРИЗУБ – созданный вручную предками украинцев ХАЗАРАМИ, т. е. ПРОТОУКРАМИ-ХАЗАРАМИ. В этом месте заканчивалась древняя ХАЗАРСКАЯ ИМПЕРИЯ, т. к. за перевалом уже Китай.

Древнее ХАЗАРСКОЕ ЦАРСТВО, при кагане Иосифе – это протоукраинская империя» (конец цитаты).

Вот тут применен прием одесских мошенников, который называется «Будь таким же умным, как моя теща ПОТОМ!» При этом ключевое слово «ПОТОМ» означает, что через тысячу сто лет, или через одиннадцать веков, можно давать такую интерпретацию событий, которая важна и нужна для сегодняшних целей жуликов, При этом преимущество в достижении поставленной цели обеспечивается тем, что само это утверждение проверить невозможно, т. к. в прошлом не существовало таких обстоятельств, которые бы сохранили такое подтверждение даже по прошествии одиннадцати веков. А, значит, отсутствие исторического подтверждения – это и есть доказательство отсутствия даже оснований утверждать то, о чем говорит иудейский сказочник Гарри Бер-Кут. И если бы кому-то в Украине, кроме Бер-Кута, было известно место нахождения горной вершины под названием «ХАЗАРСКА ТАМГА», то туда уже было бы организовано мощное паломничеств, хотя бы предков хазар – самих евреев, Но они об этом не знают и эту, несуществующую вершину никогда не найдут.

Бер-Кут продолжает (цититрую): «Древние КАЗАКИ-ИУДЕИ дошли от Донецкого кряжа до Поволжья, Казахстана, к границам Китая… (Так была создана) ПРОТОУКРАИНСКАЯ ХАЗАРСКАЯ КАЗАЦКО-ИУДЕЙСКАЯ ИМПЕРИЯ.

Тут расчет мошенника Бер-Кута на то, что украинцы не знают своей истории, что существует информационный вакуум и никому ничего не известно.

А вот и нет! Никакого вакуума, как раз и нет! Все всем известно.

Во-первых, есть «ВЕЛЕСОВА КНИГА», памятник славянской письменности, найденный в 1919 году под Харьковом Изенбеком, на которую мы постоянно ссылаемся, как на историческую основу бытия, т. е. самого существования нашего народа и его культуру, описанную на протяжении двух с половиной тысяч лет, завершением которых является конец 9-го века н. э. В ней четко и недвузначно упомянута борьба наших предков русов, русичей с греками, готами, гунами, в т. ч. и ХАЗАРАМИ.

Вот что написано на дощечках под номерами 3-Б и 4-А «Велесовой книги» о том, какие же в действительности были отношения между коренным населением земель Киевской Руси и хазарами. Читаю вам табличку 3-Б:

3-Б

Кровь (родства) - зто святая кровь наша! - О том напоминали старейшиньї, когда избирали князей.

И так м ы пятнадцать веков управлялись Вечем, и собирались на него,

и судили всякого, как подчиненного, так и главного.

Так правили наши отц ы , и всякий мог в ы сказать слово...

Но то благо утратили м ы из-за хазар после веков Трояна 1 , когда вперв ы е (князья) уселись с с ы новьями своими и внуками наперекор решению Вече.

Борус ы не имели тогда иной власти, кроме Вече.

Хазар ы пошли на них, а у тех не б ы ло воинов...

И то расторжение длилось пятьсот лет и не закончилось скоро, а (расплатой) стало для нас ярмо хазарское.

Ибо пока борус ы бились (между собой), на них напали многие враги...

А внук Троянов 2 б ы л одинок при друзьях многих и б ы л захвачен (врагами).

За чет ы ре века до Сурожца 3

хазар ы «пояли» нас и лишили род ы наши (Вече),

и взяли нас с князьями нашими в кабалу.

И м ы на них гнули спину, и б ы ли все под хазарами » .

--------------------------------------------------------------------------------------

1 Возможно, под «веками Трояна» подразумеваются те 15 веков, на протяжении которьгх славяне управлялись Вечем и жили в согласии по заветам отца Ория, с тех пор как три сина Кий — Щек и Хорив — привели славян на Русь и правили «триумвиратом». Таким образом, Троянова земля — земля предков.

1 Троянов внук (собир.) — славянский люд, оставшийся одиноким перед лицом врагов. «Друзья многие» — соседние народ ы — не пришли на помощь, и русская земля била захвачена хазарами. В «Слове о полку Игореве» славянский люд именуется «Даждьбожьим внуком».

3 Сурож, Сурожец — «солнечн ы й город», основанн ы й русами на берегу Синего (Азовского) моря, котор ы й впоследствии захватали греки. Пока не ясна привязка «за чет ы ре века до Сурожца». Может б ы ть — «За чет ы ре века до (падения) Сурожца»? Если окончательное падение Сурожца произошло в IX в. н. з., то хазар ы появились на Руси в V в. н. з.

Далее текст таблички 4-А :

« Началась трудная жизнь...

И б ы л в степях боярин Скотень, котор ы й не подчинился хазарам.

Он б ы л иронцем 1 (совр. осетин) и у иронов помощи попросил, и те прислали конницу, и хазар ы б ы ли отбит ы .

Другие бояре остались под хазарами, котор ы е налезли в град Киевский и уселись там.

Те же русичи, кто не хотел б ы ть под хазарами, пошли к Скотеню и обосновались вокруг.

Иронц ы не трогали наших об ы чаев, не налагали дани и позволили русам по-русски жить.

Хазар ы же для работ своих брали рабов, избивали жен и детей и творили великое зло.

Тут гот ы -грабители напали на Русь, что собралась возле Скотеня.

А тот повелел взять мечи и повел на них наших Пращуров.

И иронская конница налетела и разбила готов.

Рассеян ы б ы ли гот ы и бежали с поля.

Тут русская кровь лилась, и червоной стала земля.

Разбила перунами Русь Готскую землю и мечом уничтожила всякого, а земли их присоединила к своим.

А тут хазар ы «пояли» нас, утративших Вече, и напали на нас.

И рус ы ринулись в битву, как льв ы , говоря:

«Пропадем, если нам не поможет Перун!»

И он помог: гот ы б ы ли разбит ы , а хазар ы вперв ы е вкусили праха и вперв ы е б ы ли повержен ы .

Перевела Русь дух и сказала: «Что еще будет?»

Хазар ы же побежали к Волге, Донцу и Дону

и там поимели с рам. Их бегущие воин ы

бросали наземь свои мечи и устремлялись, куда очи глядели.

В то время гот ы сместились и отошли к полуночи и там исчезли, дальше уйдя.

Русь же вошла в зти земли, прибрала их к русским рукам, утерла руки свои и сказала:

«Пришел час милости божьей!

Хвала Даждьбогу нашему и Перуну златоусому, котор ы е б ы ли с нами!»

И так вперв ы е воспели м ы славу богам на чужой земле и нарекли землю ту Русколанью.

И там приложили м ы много сил, чтоб утвердить зту землю нашей.

Хазар ы же после зтого искали ин ы е земли п омимо Києва - на Волге, боялись (лезть) на Русколань и утвердились на Донце после готов » .

1 Ироньї (совр. осетини), назьіваемьіе «аланами», относятся к группе ираноязьічньїх племен. С первьіх веков нашей зрьі жили в Приазовье и Предкавказье по соседству со славяно-арийскими племенами.

Во-вторых, кроме «Велесовой книги», есть произведение А.С. Пушкина «ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ» В нем описывается, как самый первый Киевский князь Олег Вещий отвечал хазарам на их опустошительные набеги. Ведь это тоже факт из литературно-художественного эпоса, подтверждающий исторические события, связанные с набегами хазар, уничтожавших славян и их поселения:

«Как ныне сбирается Вещий Олег

Отмстить неразумным хозарам,

Их селы и нивы за буйный набег

Обрек он мечам и пожарам».

Еще очень распространена на Украине песня о жестокости хозар. Вот слова из нее:

Ї хали хозари із Дону додому,

Умовляли Галю їхати з собою:

"Ой ти, Галю, Галю молодая",

Умовляли Галю їхати з собою.

"Єдєм, Галя, с намі, мудримі жидамі,

Будеш жить получше, чем у родной мами".

Не слухає батька Галя молодая,

До жидів на воза весело сідає.

Ті ж повезли Галю курними шляхами,

Крутими ярами, темними лісами.

Розтинали Галю масними руками,

Прив'язали бідну до сосни косами.

Попід ноги Галі накидали хмизу,

Запалили сосну ізверху донизу.

Сосна догоряє, Галя промовляє:

"Ой хто мене чує, нехай порятує".

Козаки почули, до лісу майнули -

Жидів порубали, Галю врятували.

Ой хто дочок має, нехай научає

З хтивими жидами шляхом не пускає » .

Тут четко видно, никакого единства хазар с казаками не имеет места быть. Даже, наоборот, в народном эпосе зафиксирован факт жестокости хазар, которые привязали к сосне славянскую девушку и подпалили. Это был факт ритуального иудейского жертвоприношения. Разве делали бы это хазары с иудейской девушкой, как сегодня надо понимать Бер-Кута, называющего украинцев сокровниками и одним целым с иудеями-евреями.

Гарри Бер-Кут представил обложку, обращаю внимание, НЕ КНИГУ, А ЛИШЬ ОБЛОЖКУ КНИГИ под названием «УКРАИНЦЫ – ОДИЧАЛЫЕ ЕВРЕИ», При этом он назвал свою работу «научным подвигом, чтобы подвести строгую научную базу». От себя добавлю в мифотворческое, уголовно наказуемое создание и разжигание межнациональной розни, когда две части одного народа, русские и украинцы, выдаются за два антипода, которые не жили вместе одной историей, а которые всегда были разными и должны взаимно уничтожать друг друга, борясь за жизненное пространство.

Вот, что еще говорит Гарри Бур-Кут:

«Хазары-иудеи, от которых произошли украинцы…

… для возрождения того Хазарского иудейского каганата, который был на территории Украины, именно на территории 5-ти южных областей…

- Нас интересовал период до Х века.

- Хазарский каганат прекратил свое существование в Х веке.

- (во время экспедиции) мы обнаружили много монет… надписи на иврите на монетах, на надгробных плитах (только вот Беркут, при этом, не показал ни монет, ни даже фотографий надгробий).

Лживый Гарри продолжает: « Мы получили данные от специалистов, работающих с телескопом «ХАБЛ», о том, что видимая нами гора-Тризуб, самая большая в Галактике, та как не было визуально выявлено объекта в виде Тризуба, большего, чем обнаружили эти специалисты. - ХАЗАРО-УКРАИНСКИЙ ТРИЗУБ.

Гарри Бер-Кут продолжает: «Какая страшная катастрофа случилась, в результате которой разрушился ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ?

Арабы описывают, как выглядели хазары: ЧУБ И ПЕЙСЫ. Лишь позднее казаки-хазары отказались от пейсов, мешавших биться с врагом, оставив лишь чуб… Все налоги в ИУДЕЙСКОМ ХАЗАРСКОМ КАГАНАТЕ были в размере 10%.

ХАЗАРЫ – ЭТО БЫЛ ВОЕННЫЙ ЩИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУССКИХ от набегов других племен... от Дунайской дельты до Каспийского моря…, для того чтобы АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ НЕ ВЫРЕЗАЛ РУССКИХ. И каганы не ожидали, что русские предательски ударят им в спину с севера».

Тут ОБМАН…ЕСТЬ НАРОДНЫЙ ЭПОС, А В НЕМ СКАЗКИ О ЧУДИЩЕ-ЮДИЩЕ… Есть предания о взимаемых хазарами налогах «с дыма» по одной красной девице. Словом «ДЫМ» в старину называли отдельное строение, под крышей которого могли проживать несколько семей, но они обязаны были отдавать самую красивую девушку - ОДИН РАЗ В ГОД. Или в несколько лет, в зависимости, когда приезжали карательные отряды хазар по сдиранию налогов.

Бер-Кут продолжает: «Был такой КАГАН, которого звали ХААНГАРИ – т. е. ГАРРИ по-нашему, что подтвердило догадки о происхождении рода И.Гекко» (автора провокационного видео).

Далее мошенник от истории Гарри Бер-Кут продолжает делать более наглые заявления (цитирую): «ИЗ НОВГОРОДА ПРИХОДИТ КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ, КНЯЗЬ НОВГОРОДСКИЙ УБИВАЕТ КАГАНА ИОСИФА И РАЗРУШАЕТ ХАЗАРСКОЕ ГОСУДАРСТВО, пользуясь тем, что никто не ожидал столь коварного и предательского удара с севера. То есть тогда ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ выполнял для России ту же роль, что сегодня УКРАИНА ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ ЩИТА ДЛЯ ЕВРОПЫ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ УГРОЗЫ для всей Европы». Думаю, последнее не нуждается в комментариях.

Игорь Гекко, он же Гарри Бер-Кут осуществил исторический подлог, когда назвал Святослава князем Новгородским. Нет! Святослав был КИЕВСКИМ КНЯЗЕМ, т. к. его отец КНЯЗЬ ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ РОДИЛСЯ, как и князь Олег, от Новгородского князя Рюрика, которые все, кроме Рюрика и недолгое время Олега, были КИЕВСКИМИ КНЯЗЬЯМИ. При этом лишь Рюрик – отец князя Олега, был Новгородским князем, где правил с 862 по 879 года нашей эры. Его сын Олег был Новгородским князем всего лишь три года, а именно с 879-го по 882 года. С 882 года князь Олег переехал в Киев, и как князь Руси правил там с 882-го аж по осень 912 года. То есть в течение 30 лет Олег Вещий правил, как киевский князь, не имея уже никакого отношения к правлению Новгородом. Да и Вещим его назвали за те походы, которые он совершал со своей киевской дружиной на Константинополь, прибивая на его вратах свои щиты, как победители. Этот исторический факт общеизвестен. И никакой Бер-Кут не в силах его опорочить.

Всем также известны и многочисленные походы сородича Олега, также Киевского князя Игоря, который в одном из таких походов к славянскому племени Древлян погиб, будучи убитым возмущенными огнищанами за непомерную жадность князя Игоря, который, собрав с древлян одну богатую дань, тут же вернулся еще за одной данью. Общеизвестно, что его жена – княгиня Ольга сама крестилась в иудохристианство и подговорила Владимира, сына иудейки Малуши, которого она сделала князем, также принять христианство, что облегчило задачу его предков-хазар овладеть и Киевом и всей Киевской Русью. Даже по украиноязычной версии Википедии иудейку Малушу, мать Владимира, называют любовницей-ключницей князя Игоря, чтоб хоть какую-то «легитимность» придать ставшему позднее князем Владимиру. И именно через иудея Владимира хазары, как иудеи через современного Мордехая Горбачева, развалившего СССР, овладели тогда центральной властью в стольном Киеве, а затем и всей территорией Руси. Напоминаю, что у иудеев и христиан ОДИН И ТОТ ЖЕ БОГ ПО ИМЕНИ ИЕГОВА, ОН ЖЕ САВАОФ, ОН ЖЕ ЯХВЕ. Именно это концептуально важно для иудеев, при решении вопроса о перехвате светской власти у неевреев посредством еврейско-христианской религии.

Сам же СВЯТОСЛАВ, СЫН Игоря и Ольги, стал княжить в Киеве, начиная с 960 года, и княжил до весны 972 года, пока на днепровских порогах, в районе современного г. Запорожья, его предательски не подстерегли и не убили печенеги под руководством их хана по имени Куря.

После убийства Святослава, в Киеве княжил его сын Ярополк, то ли до 978, то ли до 980 года. Сам этот факт подтверждает, что иудеи-хазары долго и в сложных условиях решали вопрос внедрения на княжение в Киеве их ставленника Владимира. И до сих пор неизвестны все подробности, как же все-таки удалось хазарина-инородца посадить княжить в Киеве. Ведь сам Святослав такого решения не принимал, так как к тому времени его уже в живых не было.

А теперь, внимание! Не может Святослав быть Новгородским князем, когда Киев и его князья, начиная с Олега Вещего, правили Русью уже в течение почти века, а точнее - 83-ех лет, когда в 965 году Киевский князь Святослав начал свой поход на Хазарский каганат, который победно завершил в 968 году разгромом всех управленческих пунктов исконных врагов славян. Тут Гарри Бер-Кут врет, не краснея, наделяя Святослава титулом Новгородского князя, чтобы усилить «русский след» в иудейской теории большой разности между русскими и украинцами.

Еще цитата из видео Гарри Бер-Кута: «Итак, РУССКИЕ УНИЧТОЖАЮТ ПРОТОУКРАИНСКОЕ ГОСУДАРСТВО, но при этом, ничем его заместить не могут. РУССКИЕ СИЛОЙ И НАСИЛИЕМ КРЕСТИЛИ ХАЗАР-ИУДЕЕВ, которых осталось от 2-ух до 4-ех миллионов, В ВЕРУ ХРИСТОВУ, ТЕМ САМЫМ ЛОМАЯ КУЛЬТУРНЫЙ, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД НАРОДА».

Тут иудей Игорь Гекко опять проявил гнусное мифотворчество. ОБЩЕИЗВЕСТНО ВСЕМ В МИРЕ, И УЖЕ НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ ЭТО БЕССПОРНО, ЧТО НЕ РУССКИЕ, А ИУДЕЙ-ХАЗАРИН ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ, КНЯЗЬ ВЛАДИМИР БЫЛ НАЗВАН КРЕСТИТЕЛЕМ ЗА ТУ КРОВАВУЮ, БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ АКЦИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ, КОГДА ИЗ 12-ТИ МЛН. ЖИТЕЛЕЙ КИЕВСКОЙ РУСИ КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ БЫЛО УБИТО 9 МЛН. ЛИШЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ РУСИЧЕЙ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, НЕ НАПРЯМУЮ, НО ОПОСРЕДОВАННО, КОСВЕННО, ЧИСЛЕННОСТЬЮ 3 МЛН. РУСОВ, ПОСРЕДСТВОМ веры в ИУДЕЯ ИИСУСА ХРИСТА, ПОДЧИНИТЬ новой хазарской власти через одного бога-отца, как для иудеев, так и для христиан, имя которому ИЕГОВА, ОН ЖЕ ЯХВЕ, ОН ЖЕ САВАОФ.

Гарри Бер-Кут и в своем видео говорит, что, «На Украине осталось около 2 млн. хазар-иудеев».

Это, кстати, совпадает с тем, что после карательных экспедиций князя Владимира, прячась по глухим и далеким лесам, выжили лишь около 2-3 млн. русичей, которых никак нельзя было выдать за хазар-иудеев. Ведь они, будучи родноверами, язычниками славили Рода-Всебога и Богов Сварожичей, предпочитая смерть, чем измена Родным Богам и поклонение хазарско-иудейскому кровавому богу Иегове.

Далее, мошенник от истории, Гарри Бер-Кут КОНЦЕПТУАЛЬНО брешет о том, что, цитирую: «… ЭТИ БРОШЕННЫЕ ХАЗАРЫ-ИУДЕИ СТАЛИ ПОСТЕПЕННО ПРЕВРАЩАТЬСЯ В УКРАИНЦЕВ… ХАЗАРЫ ИЗ ИУДЕЕВ, ИЗ ЕВРЕЕВ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В УКРАИНЦЕВ.

Сегодня правильно будет воспринимать УКРАИНЦЕВ, КАК ОДИЧАЛЫХ ЕВРЕЕВ.

Иудейские раввины наложили на Святослава страшное проклятие, которое называется ПОЛЬСЕ ДЕ НУРО. Прошло ровно 6 лет, (после разгрома Хазарского Каганата) по количеству концов в звезде Давида, и из черепа Святослава сделали чашу для вина, а потом и сосуд для омовения рук».

Далее Гарри Бер-Кут приводит пример из современности: «Один из олигархов из Западной Украины поссорился с Игорем Коломойским, но вскоре, когда прошло пару лет, этот олигарх падает с лошади и умирает. Вот, что такое ПОЛЬСЕ ДЕ НУРЕ»! – ВОСКЛИЦАЕТ ГАРРИ БЕР-КУТ.

На самом деле современной истории известен лишь единственный случай, когда народный депутат Украины Игорь Еремеев, при катании на лошади в своем английском имении упал в 2015 году и в результате этого несчастного случая умер. При этом никому не известен конфликт между ним и олигархом И.Коломойским.

Далее, жулик, разжигатель межнациональной розни Игорь Гекко стенает в своем видеомонтаже (цитирую): «Обращаем внимание всей мировой общественности, всех правозащитных организаций, что, ПЕРВОЕ. Произошло страшное преступление, такое, КАК НАСИЛЬСТВЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ ЕВРЕЕВ-УКРАИНЦЕВ В Х ВЕКЕ Н.Э. ВТОРОЕ. УКРАИНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОПРЕЕМНИЦЕЙ УКРАИНСКОГО КАГАНАТА И ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО НА ВСЕ ЗЕМЛИ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА, ВКЛЮЧАЯ, КРЫМ, КУБАНЬ, ПРИКАСПИЙСКУЮ. НИЗМЕННОСТЬ И ЧАСТЬ НЕФТЯНОГО ШЕЛЬФА НА СЕВЕРЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ. ТРЕТЬЕ. Мы вводим такую ИДЕОЛОГЕМУ «УКРАИНЦЫ – МУСТАНГИ ЕВРЕЙСКОГО МИРА», Т.Е. УКРАИНЦЫ – ЭТО ОДНО ИЗ ПОТЕРЯННЫХ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ».

Этим Игорь Гекко демонстрирует, что настолько увлекся враньем, что даже отошел от первоисточников иудейской классики, текстов Торы и Библии. А все ради возможности посредством Украины, помочь жидам заграбастать еще и земли России. Так, п ри первом перечислении колен , Библия называет их именами 12-ти сыновей Иакова ( Книга Бытие, глава 49, стих 28 Пятикнижия в Ветхом Завете Библии ) . Двенадцать колен Израилевых составляли племена потомков двенадцати сыновей Иакова , образовавшие, согласно Священному Писанию , израильский народ , география расположения которого включала лишь земли на Ближнем Востоке, на землях Палестины. При этом никогда, никто и нигде, кроме, как единственный врун, духовный родственник барона Мюнхаузена, Гарри Бер-Кут, упомянул, что ОДНО ИЗ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ СОСТАВЛЯЛИ УКРАИНЦЫ, потерявшиеся в истории и, наконец-то, найденные им, Гариком Бер-Кутом.

Бер-Кут продолжает врать (цитирую): «Украина – это молодость Израиля, и за ней большое будущее». И Бер-Куту видятся «две столицы в Небесном Иерусалиме: на левом берегу Днепра – в Днепропетровске, и на правом берегу Днепра – в Одессе».

Далее, интеллектуальный мошенник Гарри Бер-Кут отделил и обособил УКРАИНЦЕВ ОТ РУСОВ, КАК ПО КРОВИ, ТАК И ПО КУЛЬТУРЕ (цитирую):

«Мы два разных народа… а русские – это финоугры или монголо-татары…а украинцы – это хазары-иудеи».

Если иудеи-евреи и современные украинцы один и тот же народ, то тогда почему нет украинцев банках на территории Украины, во власти, в экономике, среди бизнесменов, не говоря уже об олигархах-украинцах, чего евреи Украины даже в кошмарном сне не допустят.

Если предположить, что все, как говорит И.Беркут, так и есть, что украинцы и евреи – это один народ, то кто будет работать? И кто на ком будет паразитировать? Ведь само звание еврей-иудей уже предполагает, что это творение, которое не должно унижать себя никакой грязной работой, особенно в производственной сфере и на рабочих профессиях. Ведь уже в мире сложилась классическая схема, при которой неевреи работают и создают все материальные и нематериальные блага, а евреи паразитируют, все это присваивая за бесценок, оставляя неевреям крохи, и то, лишь потому, чтобы они не умерли и опять продолжали быть донорами для паразитов-евреев.

Завершает свое видеопроизведение Гарри Бер-Кут такими высокопарными словами:

«В учебниках будет признано, ЧТО УКРАИНЦЫ – ЭТО НАСЛЕДНИКИ ХАЗАР, которые были в прошлом ИУДЕЯМИ И НАСИЛЬНО БЫЛИ КРЕЩЕНЫ РУССКИМИ, И КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬСЯ К СВОИМ ИСТОКАМ.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ ШАГ, КОТОРЫЙ БЫЛ СДЕЛАН – ЭТО ДОКАЗАТЬ, ЧТО МЫ И РУССКИЕ, ЭТО ДВА РАЗНЫХ НАРОДА!»

Вот эти слова Гарри Бер-Кута звучат апофеозом, как признанием той ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ, РАДИ КОТОРОЙ И БЫЛ СОЗДАН ЭТОТ ГНУСНЫЙ ЛЖИВЫЙ ВИДЕОРОЛИК, ОБГАЖИВАЮЩИЙ И ПЕРЕИНАЧИВАЮЩИЙ ВСЮ ИСТОРИЮ МНОГИХ НАРОДОВ, ЖИВШИХ ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. В первую очередь общих предков русских и украинцев – русов, русичей, борусов. За местоимением «МЫ» Бер-Кут прячет общие ряды иудеев и украинцами, т.к. без численного приумножения украинцев еврейское племя в Украине смотрится, как жалко, по численности, так и нагло, по аппетитам забрать себе все. Конечно же, заплатив за все это лишь кровью украинцев, а себе взяв «мелочь», - все материальные блага и земли.

Подтверждением тому, что Игорь Гекко, он же Бер-Кут, является непоследовательным и врет, а также доказательством тому, что он является мошенником и лжецом, есть один из его же видеороликов, в котором он объясняет Пете из г.Цюрупинска Херсонской области, который представился представителем коренного населения Украины, что тот является остатком исчезающей биомассы, и которому никогда на его же земле ничего не принадлежало, не принадлежит, и не будет принадлежать. Выходит, что в лице этого Пети из Цюрупинска, И. Гекко высказал свое отношение ко всему коренному населению Украины. И где тогда Гекко говорит правду? Где? В каком именно ролике он искренний? В том, что кроме евреев, никто не может быть хозяином на территории Украины, или там, где украинцы называются хазарами-иудеями и одним из колен Израилевых?

Мне, например, легче поверить в то, что Игорь Гекко является хазарином-иудеем, недоразвитым до уровня украинца, чем я, украинец, поверю в то, что я одичалый еврей-иудей.

Кандидат юридических наук,