Главная » Мировоззрение, Политика, Экономика

Когда политика вмешивается в экономику

16:46. 7 февраля 2018 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал:

Во время поездки в Набережные Челны дал интервью телеканалу «Эфир»

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Щупальце SWIFT слабеет
... как бизнес весьма не любит, когда политики вмешиваются в его дела столь бесцеремонным образом... речь идёт о большой политике и об экономике огромной страны. Такие скорости...
Русская политика в эфире РСН – выпуск №6
... и внутренней политике, за рыночную экономику. Такая европейская партия. Н. СТАРИКОВ: Когда вы... нормально. Н. СТАРИКОВ: То есть вмешиваться во внутренние дела страны нормально... было гражданское общество в Сирии, в Ливии, в Ираке. Н. СТАРИКОВ: В Чечне тоже...
Либерально-рыночная экономическая модель в её существе
..., и государство не должно вмешиваться в этот процесс. Предлагаемый вкладчикам ... интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это» [...содержит в себе механизма самонастройки экономики государства на достижение поставленных политиками целей...
Если вы хотите китайских темпов экономического роста, политический порядок должен быть как в Китае
... об угрызениях совести у американских политиков наивно и смешно» — Николай ... экономика? Или все ждут, когда Китай улучшит инвестиционный климат? Может, инвесторы придут в... нет? А регулярные попытки США вмешиваться в наши внутренние дела и финансировать...
Вхождение Латвии в состав СССР произошло на основе выборов
...видел. Как только литовский политик заявил, что стреляли свои...звучат обвинения, что она вмешивается в конфликт. С Вашей точки...месте сказал бы любой политик. Это приведёт к .... Насколько это правильно в условиях, когда, в общем, экономика падает? Н. СТАРИКОВ...
Цветные революции как последнее средство политики Запада
...идея «экспорта демократии», созданная когда-то «хозяевами» системы, толкала... ранее оставался в тени — проявляться и вмешиваться в процесс течения ...политики, в первую очередь, определившись с концепцией управления во внутренней политике. Задачи экономики...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>