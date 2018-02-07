Инвестиционная стратегия частных инвесторов
20:35. 7 февраля 2018 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вспомнилось:
Алексей Давыденков (Вторник, 29 Май 2012 17:31)
Привет всем! Я участник с января 2012 года. Взял в кредит 200 тысяч и хотел погасить в июне, а теперь жду выплату 2 неделю. Мой десятник Иванов Павел из структуры МММ-свобода. КРО молчит, а мавроди не отвечет. Я не знаю что делать, мне каждый день звонят коллекторы и требуют деньги.
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Антон, Екатеринбург (Среда, 30 Май 2012 11:20)
ПОМОГИТЕ МНЕ ВЕРНУТЬ МОЙ ВКЛАД 3800000 РУБЛЕЙ. ГОТОВ ОТДАТЬ ЗА ВОЗВРАТ 30% КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ИЛИ УЖЕ ВСЕ КОНЧЕНО?
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Александр (Четверг, 31 Май 2012 06:28)
Ребята спасайте!!! Я залез в серьезные долги у серьезных людей и 15го мая загнал туда 3 мульта, сейчас 10ник, 100ник и тысячник просто не отвечают, морально готов забрать деньги с дисконтом процентов 5-10 кто может помочь?
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Анонимный 2 июня 2012 г., 23:54
Я сотник из Одинцово. Долг по сотне на сегодня 15 680 000 РУБЛЕЙ!!!!! ТЫСЯЧНИК И ТЕМНИК МОЛЧАТ!!! У НАС МНОГО ЛЮДЕЙ С КРЕДИТАМИ – БРАЛИ ВМЕСТЕ В ЮНИКРЕДИТ БАНК. ТОЛЬКО У МЕНЯ ТАМ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УЖЕ 680 ТЫС. СКОРО БУДУ ПРОДАВАТЬ МАШИНУ. КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ НАС В СВОЮ СТРУКТУРУ??? ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ВАРИАНТЫ С ОТСРОЧКОЙ ПО ВЫПЛАТАМ!! НО НЕ БОЛЬШЕ 2 МЕСЯЦЕВ. ПОМОГИТЕ!!!
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Анонимный 1 июня 2012 г., 17:44
Люди, участники Системы, пожалуйста дочитайте до конца это письмо, не закрывайте его. Это не письмо, а крик души! Меня зовут Кирилл, я в Системе с начала 2011 года. Своими вложениями наша семья помогла выплатам я думаю многим участникам. Сейчас нас могут выгнать с детьми на улицу. В январе месяце взяв небольшой кредит 60 000 руб я вложил в Систему. Тут же попросил вступить в Систему и мою жену, показал ей все видео Сергея Пантелеевича, она полностью разделила идеи изменения несправедливой мировой денежной системы. Она тоже взяла кредит в банке в 300 000 руб и положила в МММ-2011. Потом в феврале она накопила еще 10 000 и положила в Систему. Через некоторое время в Систему вступила моя мама. Мы хотели помочь ей с жильем. Взяли под свою квартиру еще один кредит в банке в размере 1000 000 рублей. За все время нашего существования в Системе мы сняли только реферальные бонусы, с которых платили проценты по кредитам и на которые жили сами. Наша семья ОЧЕНЬ помогла Системе, за счет нас покрылись многие "выигрыши".это очевидно. И вот для нас настало самое трудное время в нашей жизни. Нам нечем платить по счетам, нашу семью с детьми выгоняют на улицу и отбирают квартиру. ЛЮДИ ,ПОМОГИТЕ !!! Мы не просим никаких процентов, помогите вернуть свои вложения. Бог с ними , с процентами. Нам больше не на что расчитывать. У супруги уже какой день истерика, кричит, что уже готова пойти на самые крайние меры.
PS. Ну и немного классики.
– Сейчас самое главное – заставить бедняков раскошелиться и покупать наши акции, – говорил Мига.
– А как их заставишь? Они не поверят, что где-то там на Луне лежат семена. Нужны доказательства, – сказал Жулио.
– Я уже все продумал, – ответил Мига. – Мы начнём с того, что поднимем шум вокруг этого дела. В первую очередь надо напечатать в газетах, что к нам прибыл коротышка с другой планеты.
А когда все поверят, мы напечатаем, что этот космический коротышка привёз семена, и тут же объявим об учреждении акционерного общества.
* * *
– Нет денег, так пусть достанут! – презрительно фыркнул Мига. – Конечно, у бедняков денег нет, то есть у них нет больших денег, хочу я сказать. Если у них и есть, то какие-нибудь жалкие гроши. Но бедняков-то ведь много! Если каждый бедняк наскребет хоть небольшую сумму да принесет нам, то у нас соберется порядочный капиталец и мы сможем хорошо поднажиться… то есть… Тьфу! Мы сможем не поднажиться, а достать семена гигантских растений. Для такого дела нельзя скупиться! Ведь кому это выгодно? Это выгодно самим беднякам. Если каждый бедняк вырастит у себя на огороде огурец величиной вот хотя бы с Козлика или арбуз величиной с двухэтажный дом, кому от этого выгода? Мне? Тебе? Козлику?.. Это выгодно, в первую очередь, самому бедняку. Из одного такого арбуза он сможет извлечь столько сладкой сахарной жижи, что на целый сахарный завод хватит. Это же богатство! У нас каждый бедняк богачом станет! И начнется тогда благодать!
* * *
Владельцы гигантских акций были в отчаянии. Все видели, что затратили свои деньги впустую и теперь не смогут вернуть их. Однако трое богачей Жмурик, Тефтель и Ханаконда, – закупившие в целях наживы большие количества гигантских акций, быстро придумали, что надо делать. Они уплатили значительную сумму денег владельцу нескольких давилонских газет господину Гадкинзу, пообещавшему напечатать в своих газетах ряд статей, которые должны были быстро поправить дело.
Источник: colonelcassad.livejournal.com