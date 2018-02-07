Газовые камеры Третьего Рейха: как всё происходило на самом деле

В 1945 г. официальная историческая наука утверждала, что “газовые камеры” действовали как в бывшем Рейхе, так и в Австрии, как в Эльзасе, так и в Польше. В 1960 г., 15 лет спустя, она пересмотрела свое мнение: “газовые камеры” действовали, прежде всего (?) только в Польше. Однако и это ложь.

В то время как по крематориям Освенцима мы имеем тысячи документов, включая счета, составленные с точностью до пфеннига, по газовым камерам, которые якобы пристраивались к крематориям, нет ни строительных нарядов, ни технических заданий, ни приказов, ни планов, ни счетов, ни фотографий. На сотне процессов (в Иерусалиме, Франкфурте и т. д.) ничего не было предъявлено.

Подробности самой большой хуцпы в мире от Робера Фориссона: