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Газовые камеры Третьего Рейха: как всё происходило на самом деле

16:48. 7 февраля 2018 Просмотров - 587 Один комментарий Опубликовал:

В 1945 г. официальная историческая наука утверждала, что “газовые камеры” действовали как в бывшем Рейхе, так и в Австрии, как в Эльзасе, так и в Польше. В 1960 г., 15 лет спустя, она пересмотрела свое мнение: “газовые камеры” действовали, прежде всего (?) только в Польше. Однако и это ложь.

В то время как по крематориям Освенцима мы имеем тысячи документов, включая счета, составленные с точностью до пфеннига, по газовым камерам, которые якобы пристраивались к крематориям, нет ни строительных нарядов, ни технических заданий, ни приказов, ни планов, ни счетов, ни фотографий. На сотне процессов (в Иерусалиме, Франкфурте и т. д.) ничего не было предъявлено.

Подробности самой большой хуцпы в мире от Робера Фориссона:

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 1071 837
    Валерий 7 февраля 2018 в 19:00 Ссылка Пометить
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    Вау! Вот это тема! Юрген Графф про это писал и его запретили, признали экстремистом, пытались осудить и так далее и так далее! Ему бежать пришлось из родной Германии !!!
    Автор, Вы рискуете быть преданным анафеме ))))

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