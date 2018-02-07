Этнический ГУЛАГ по-американски

В ответ на это Рузвельт поведал собеседникам, что после японского налета на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года Белый дом решил принять превентивные меры: не допустить, чтобы японская диаспора, проживающая на Тихоокеанском побережье США, стала "пятой колонной" Страны восходящего солнца.

Вторя ему, Сталин добавил, что нацистская агентура пытается устанавливать контакты с мусульманскими общинами на Кавказе и в Крыму, дабы использовать их потенциал в антисоветских целях.

Беседуя с Рузвельтом и Сталиным в Тегеране, Черчилль часто сетовал на то, что гитлеровская Германия оказывает активную поддержку организациям и лицам, выступающим против британской колониальной администрации, за независимость Индии, Бирмы и других колоний.

Вашингтонским ревнителям демократии и прав человека, которые любят менторским тоном поучать других, уместно напомнить, что именно Рузвельт на Тегеранской конференции 1943 года подсказал Сталину идею "этнического ГУЛАГа", то есть массовых репрессий – интернирования и высылки тысяч людей исключительно на основе их национальной принадлежности.

В 1942 году Рузвельт подписал приказ о грандиозной "зачистке" в США



19 февраля 1942 года Рузвельт подписал пресловутый исполнительный ордер N 9066. Это был приказ о грандиозной "зачистке" Тихоокеанского побережья США. Как по масштабам, так и по методам ее можно поставить в один ряд с гитлеровским холокостом или массовыми репрессиями НКВД 30-х годов. За несколько часов агенты ФБР в сопровождении вооруженных полицейских патрулей интернировали 127 тыс. американских граждан японского происхождения.

Причем это были отнюдь не гастарбайтеры, а американские граждане, порой во втором и даже в третьем поколении. Они родились и выросли в Соединенных Штатах, не умели ни читать, ни писать по-японски и никогда не бывали в Стране восходящего солнца.

Им дали три часа на сборы. Запретили обращаться к адвокатам и даже звонить кому-либо по телефону. Целые семьи были посажены в фургоны с решетками и отправлены в двенадцать лагерей принудительного поселения.

Туда, где в свое время создавались резервации для американских индейцев, согнанных со своих земель при освоении колонистами Дальнего Запада США.

Итак, 127 тыс. японцев были вынуждены до конца войны прожить в наспех построенных бараках на огороженной территории. Американские власти всячески избегают называть эти принудительные поселения концлагерями, хотя от таковых они ничем не отличались.

За несколько лет, проведенных под стражей, никому из репрессированных так и не было предъявлено конкретных обвинений.

Традиционным занятием японской диаспоры в Калифорнии была профессия железнодорожника. Так что американские власти, видимо, были озабочены угрозой саботажа на транспорте со стороны инородцев.

Самым циничным здесь, пожалуй, было то, что незадолго до начатой Рузвельтом "зачистки" 30 тыс. молодых американцев японского происхождения были призваны в армию и героически сражались на Тихоокеанском театре военных действий.

Заговор молчания

Позорную страницу в истории США все последующие годы пытаются скрыть. О ней нет ни слова ни в официальных хрониках, ни в школьных учебниках.

Лишь в 1988 году президент Рейган направил письменное извинение за своей подписью и денежную компенсацию в 20 тыс. долларов каждому из 80 тыс. уцелевших к тому времени американцев японского происхождения, которые подверглись высылке в 1942 году.

Умение считать деньги – отличительная черта американцев. И жертвы американского "этнического ГУЛАГа" скрупулезно подсчитали понесенные ими потери. Стоимость утраченного имущества составляет в современных ценах 1,3 млрд долларов, а потерянные из-за ссылки доходы – 2,7 млрд долларов.

Запоздалое признание

В 1990 году президент Буш-старший заявил: "Мы должны признать, что допустили серьезную несправедливость к американцам японского происхождения в годы Второй мировой войны. Это было трагической ошибкой".

Позднее письменные извинения за подписью президента Клинтона получили более двух тысяч железнодорожников, которые подверглись репрессиям в 40-х годах.

Итак, в феврале 1942 года Рузвельт приказал интернировать и выслать 127 тыс. американцев японского происхождения. В ноябре 1943 года Сталин услышал президента США об американском опыте "зачистки" Тихоокеанского побережья. А в середине 1944-го началась поголовная высылка чеченцев в Казахстан. Затем последовали аналогичные репрессии против крымских татар и других народов, исповедующих ислам.

В хорошо оркестрованном хоре критиков действий России на Кавказе постоянно звучат ссылки на "родимые пятна сталинизма", на некую "инерцию ГУЛАГа". Мол, именно она порождает несоразмерность военных усилий в подходе к конфликтам на Кавказе. Ничего подобного, дескать, нельзя представить себе в западном мире, где главенство закона и неприкосновенность личности гарантированы чуть ли не со времен Великой хартии вольности.

Однако у американских ревнителей прав человека есть поистине "скелет в шкафу". О нем, то есть об "этническом ГУЛАГе" в США, опыт которого Сталин перенял у Рузвельта после встречи в Тегеране, я и постарался напомнить в данном комментарии. Разве не является "преступлением против человечности" интернирование и высылка на несколько лет 127 тыс. человек только из-за их этнической принадлежности? И вправе ли учить других гуманизму те, кто совершил подобные деяния?





Всеволод Овчинников

«Российская газета», 29.07.2015

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