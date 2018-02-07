Чума в Европе случилась из-за нашествия монголо-татар?!

Самой огромной империей в истории является монгольская, которая сформировалась в XIII веке. Практически 38 млн. квадратных метров суши захватил Чингисхан.

Приказ к отходу

Армия Монголии не имела себе равных по силе и разрушительной мощи. Ни одна страна не могла выстоять против них, и они захватывали все земли, которые оказывались на их пути. Историки считают, что монгольское войско осуществило самые впечатляющие военные походы за всю историю человечества.

Поработив Восточную Европу, часть Азии монголы были вынуждены вернуться, и соответственно это спасло Западную Европу от порабощения. Что же стало причиной отступления? В 1241 году скончался хан Угэдэй, который для монголов был великим и уважаемым человеком. Эта плохая весть дошла до Батыя, и он приказал войскам отходить.

Генуэзская фактория

В течение столетия монголы значительно обосновались и их позиции были непоколебимы. Параллельно происходили небольшие военные походы. Но Орде хотелось зайти в Крым, который в это время был в приоритете.

В 1346 году была осада Феодосии, крепости в Каффе. Осада была долгой, и за это время в армии Монголии начался голод, а еще страшнее чума. Данное проклятие разрослось в течение почти десятилетия по землям Орды и дошло до Феодосии.

Крепость защищали из последних сил и монголы почувствовали, что им не хватит сил захватить её. В отместку Орда начала закидывать обороняющихся с катапульты трупами людей, которых победила чума. Это было первое биологическое оружие, которое являлось очень эффективным.

В итоге осада была прекращена и чума перекочевала на кораблях в Средиземное море.

Чума в Европе

Западная часть Европы была поражена чумой, которая хлынула из Сицилии. С прибытием кораблей в 1347 году в Мессину, болезнь уничтожила практически мгновенно город, а за ним и город Катанию. В итоге Сицилия практически вся вымерла, и кругом были только одни трупы тех, кому не повезло.

Данное проклятие прозвали «черная смерть», которая не знала пощады и сострадания. По статистике каждый день недуг преодолевал около 4 км. В те времена земля разделилась на две половины, в одной чума уже была, а до другой еще не добралась. Во многом распространению чумы помогли корабли. Они намного преумножили скорость, с которой болезнь проносилась по Европе. Даже если чума и пропускала некоторые регионы, то это был вопрос времени, люди все равно никуда не денутся от этой страшной напасти.

По подсчетам историков чума забрала в иной мир около 25 млн. человеческих жизней, но некоторые утверждают, что цифра была на порядок больше. После этого историки могли задуматься, ведь возможно если б монголы захватили всю Европу, то жертв было бы гораздо меньше, чем от чумы.

Последствия «черной смерти»

Демографическая ситуация ухудшилась очень серьезно. Многие города и села были пустыми. Демографический рост начал наблюдаться только через 400-500 лет к первой половине 19 века. Можно было встретить не людей, а неплохо себя чувствующих в данной ситуации волков.

Многие отрасли сельского хозяйства были в упадке. Поля и фермы были заброшены, ведь заниматься данным занятием было просто не кому. Земледелие ушло на второй план, ведь оно требовало много человеческих ресурсов, которых не хватало. Люди перешли на выращивание овец и скота.

Медицина после эпидемии болезни получила новые уровни развития и начала значительно опережать своих конкурентов вне Европы. Хотя против чумы лекари были бессильными, врачи попросту не знали, что это за болезнь и называли её проклятием человечества. Чтоб хоть как-то себя оправдать.

Не видя другого спасения кроме церкви, люди обращались за помощью к священникам, но те были бесполезны. Соответственно после эпидемии чумы вера и доверие к священнослужителям были подорваны.

Если посмотреть на многие исторические события, то многие беды порождали значительное развитие государств. Чума также очень повлияла, но то, чтоб мрачные Средние века закончились. За ними пришла Эпоха Возрождения, новый виток в развитие человечества.

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https://zen.yandex.ru/media/history_world/chuma-v-evrope-izza-mongolskoi-imperii-5a781d80f031736d6e3abe3b