Человек-банкрот

Концептуал СМИ Самые громкие проекты Анатолия Чубайса

Господин Чубайс обещал россиянам за каждый ваучер по две “Волги”, но сам предусмотрительно ездил на бронированном БМВ. Новые проекты Анатолия Чубайса отличаются еще большей изощренностью, хотя и приводят к прежнему результату. В фокусе — государственная компания АО “Роснано”. Крупнейший технологический инвестор в России (годовой объем инвестиций 100 млрд. руб.) с его бессменным руководителем в лице господина Чубайса.



Еще в 2011 году по результатам проверки госкорпорации аудиторы Счетной палаты вынесли ясный и убедительный вердикт скорбным начинаниям Анатолия Чубайса:

— допускает сделки с заинтересованными компаниями;



— финансирует в рамках нанотехнологий российские и иностранные компании, находящиеся в предбанкротном состоянии;



— реализует проекты, не относящиеся к нанотехнологиям или имеющие отрицательные экспертные заключения.



Разумеется, господину Чубайсу все это сошло с рук. За последующие пять лет он и его легендарная “РосБанано” освоили еще полтриллиона рублей, не получив на выходе ничего, кроме пустых обещаний. Подробное знакомство с самыми феерическими и дорогостоящими “инновациями” от “Роснано” отчетливо убеждает, что государственной компанией управляют либо полностью некомпетентные люди, либо те, кто использует госкомпанию как ширму для деятельности, никак не связанной с наукой и технологиями.



Проект “90 нанометров”



Осенью 2009 г. телеэкраны страны облетел репортаж, в котором господин Чубайс демонстрировал новые отечественные микросхемы, выполненные по техпроцессу 90 нанометров (производитель — ПАО “Микрон”, Зеленоград). Сообщалось, что новая технология призвана заменить прежний продукт “Роснано” — микросхемы с шагом 180 нанометров.



Создатели репортажа тактично умолчали о том, что еще до релиза 90-нанометровых микросхем руководителем “Роснано” ведущие зарубежные производители микроэлектроники представили процессоры с шагом 45 нм (например, Samsung ARM Cortex-A8).



Как выяснится позднее, “новейшая” 90-нм технология была приобретена у европейской корпорации STMicroelectronics, которая к тому времени уже освоила выпуск чипов с топологией 65 нм. Проще говоря, господин Чубайс и его подручные приобрели у STM заведомо устаревший продукт на сумму свыше 500 млн. долл.



О старте продаж зеленоградских микросхем с шагом 90 нм было торжественно объявлено только в… 2012 году, когда на мировом рынке уже предлагались устройства, имевшие процессоры с шагом в 32 нм. В сложившейся ситуации можно лишь посочувствовать специалистам “Микрона”, которые делали все возможное на купленном устаревшем оборудовании. Зато сами “покупатели” чувствовали себя прекрасно и о покупке нисколько не жалели.



Нанопланшет, или Куда делись электронные учебники для школьников?



В 2011 году господин Чубайс на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным представил перспективный планшет Plastic Logic 100 для российских школ, который должен был заменить все учебные пособия книжного образца. К чести инноваторов, с названием планшета мудрить не стали — оставили прежнее, от британской компании Plastic Logic.

Учебный планшет был анонсирован ещё в 2008 году, однако, спустя два года Plastic Logic отказалась выводить свою разработку на рынок. Очевидно, компания верно оценила коммерческий успех своей новинки и возможные риски и неудобства при внедрении такого планшета в школах.Однако Анатолия Чубайса это отнюдь не смутило.Ключевой вопрос всей истории с нанопланшетом: для каких целей на Западе была приобретена технология, которая уже была признана неудачной?Что стало с ней потом (полгода спустя господин Чубайс объявил о переносе проекта “учебный планшет” на неопределенный срок) и куда делись инвестированные в Plastic Logic 150 млн. рублей? Наверное, искать ответы бессмысленно.В 2007-2011 гг. производственно-коммерческая компания НИТОЛ при поддержке “Роснано” (объём инвестиций 4,5 млрд.) занималась реализацией программы по созданию отечественных солнечных батарей. Изначальные планы выглядели грандиозно:— на базе химических предприятий в г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) создание интегрированного комплекса по выпуску поликристаллического кремния, основного элемента солнечных батарей. Проектная мощность — 5000 тонн в год;— создание промышленного комплекса (ГК “Хевел”, г. Новочебоксарск, Чувашия) по производству солнечных модулей на основе поставок поликремния из Иркутской обл.;— окончательная сборка солнечных батарей на мощностях ООО “Солнечный ветер” (г. Краснодар).Первые образцы поликремния “электронного” качества были успешно получены в 2010 году. На этом позитивные новости закончились.Несмотря на усилия инноваторов, производство поликремния, как и само существование НИТОЛа, было признано убыточным. В 2012 году было объявлено о закрытии производства в Усолье-Сибирском. По словам Анатолия Чубайса, у него как у руководителя “Роснано” нет четких параметров выхода из проекта НИТОЛ. А куда были потрачены вложенные средства, осталось загадкой. На этой ноте “Роснано” и завершило свои изыскания в области гелиоэнергетики.Любопытно, что еще до момента запуска производства специалисты выражали сомнения в качестве тонкопленочной технологии, приобретенной “Роснано” у компании “Эрликон”. Как выяснится позднее, технология действительно неконкурентоспособна, несмотря на все громкие заявления менеджеров “Роснано”.Необходимо заметить, что скорое банкротство НИТОЛа происходило во времена взрывного роста спроса на солнечные батареи по всему миру. Именно в тот благоприятный момент, когда данная отрасль становилась новым трендом, любая компания, занимающаяся вопросами гелиоэнергетики, могла рассчитывать на крупные прибыли.Просто удивительно, что в предъявленном судебном иске акционеров к Чубайсу и “Роснано” (апрель 2015 г.) говорится о “намеренном разорении химзавода в Усолье-Сибирском”.В 2011 году в Новосибирской области на территории складского и промышленного парка «Толмачево» был дан старт массовому производству литий-ионных аккумуляторов. Объем совместных инвестиций “Роснано” и китайской Thunder Sky Grroup составил 14,8 млрд. рублей. Заявленная мощность производства — свыше 1 ГВт*ч, или один миллион аккумуляторов в год, что могло бы сделать компанию “Лиотех” игроком мирового уровня на динамично развивающемся рынке литий-ионных аккумуляторов.

На сегодня самыми популярными запросами в Интернете, выдаваемыми по тэгу “Лиотех”, являются “зарплата” и “банкрот”. Дело в том, что в январе 2016 года арбитражный суд Новосибирской области начал процесс банкротства чубайсовского чудо-завода.Видимо, осознав истинную цель данного предприятия, китайские партнеры сбежали с “Лиотеха” еще в 2013 году. С тех пор, по словам самих работников, производство там практически остановилось.В то же время немногочисленные потенциальные клиенты выражают неудовольствие по поводу ценовой политики производителя наноаккумуляторов (дешевле заказать в Китае), а также неадекватной работе отдела по работе с клиентами (отсутствие возможности взглянуть на товар “в живую”, ссылаясь на некий “режим” и “секретность”). Увидеть аккумулятор разрешается только после оформления и оплаты заказа.Мораль истории с “Лиотехом” — это отнюдь не очередная закономерная кончина предприятия, к которому приложили свою руку “Роснано” и А. Чубайс. Главный вопрос — цель создания громадного промышленного комплекса и вливание инвестиций на сумму 7,5 млрд. рублей. При отсутствии четко обозначенных рынков сбыта и какой-либо оценки спроса на продукцию чудо-завода.Похожая история произошла и с “Оптоганом” — еще одним подопечным “Роснано”. В Санкт-Петербурге был выстроен крупнейший в Восточной Европе завод по производству сверхярких светодиодов, рассчитанный на выпуск 360 млн. светодиодов в год. Объём инвестиций — 3,35 млрд. рублей.2015 год. “Оптоган” — полный банкрот. По решению “Роснано” “Оптоган” покидают его создатели — ученые-физики Максим Одноблюдов, Алексей Ковш и Владислав Бугров.Любое предприятие создается, исходя из оценки его рентабельности. А новое высокотехнологичное производство, еще не обеспеченное рынками сбыта, начинается со скромного цеха, который при ведении грамотной маркетинговой политики, развитии спроса и появлении инвестиций постепенно разрастается до целой группы компаний, с появлением новых производственных линий на разных концах страны.Вместо всего этого в новые производства были вложены максимально крупные суммы средств, а затем сделано всё, чтобы эти предприятия заглохли. Цель подобных манипуляций слишком очевидна: пока есть возможность, вывести средства из бюджета и урвать на постройке максимально крупный “джекпот”. Как станет функционировать предприятие, как и вся отрасль высокотехнологичных производств в целом, эффективных менеджеров не волнует.Планшет, НИТОЛ, Лиотех, Оптоган, обвинения в рейдерском захвате Hi-tec производств (скандал с компанией “САН”, 2013 г.), запросы от депутатов и результаты проверок Счетной палаты, свидетельствующие о деятельности, связанной с грубым нарушением законодательства РФ. Список деяний Анатолия Чубайса на посту главы АО “Роснано” тянет на многочисленные тома уголовного дела. Удивительно, как после всех неудач господину Чубайсу удается сохранять политический вес и оставаться на посту одной из самых важных и капиталоёмких госкорпораций России!

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