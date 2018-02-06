Зоя Космодемьянская
Путь Зои Космодемьянской к бессмертию начался с фотографий, найденных на теле убитого немецкого офицера. Давайте рассмотрим одну из них. Она вызывает вопросы, на которые нет внятного ответа.
1. На лице, руках и груди Зои отсутствуют следы побоев, хотя мы знаем, что ее жестоко избивали и немцы, и обозленные потерей дома соотечественники. На пальцах рук Зои были вырваны ногти.
2. Зоя передвигается без посторонней помощи, хотя ее всю ночь допрашивали, избивали и водили по деревне раздетую и босую. От такого обращения сляжет даже крепкий мужчина. По свидетельствам очевидцев Зою к месту казни тащили под руки.
3. Руки Зои не связаны, чего не может быть в принципе-ведь она даже не военнопленная, а партизанка, что несоизмеримо опаснее в глазах немцев. К тому же приговоренным к повешению обычно связывают руки за спиной-ведь казнь это не цирк.
4. Немцы не выглядят голодными, завшивевшими и деморализованными (они даже выбриты), хотя уже через 5 дней начнется наше контрнаступление.
5. Немцы одеты не по форме, без ремней (кроме одного) и движутся толпой вперемешку с местными жителями, чего при проведении акции устрашения быть не могло в принципе: что-что, а дисциплина в немецкой армии вплоть до капитуляции была на высоте.
6. Немцы без оружия, что в прифронтовой полосе, при диверсионной и партизанской угрозе, да еще при публичной экзекуции немыслимо.
7. На всех фотографиях в кадре отсутствуют офицеры, а это, при проведении акции такого ранга, невероятно.
8. У многих немецких солдат на шинелях отсутствуют погоны. Они больше похожи на толпу военнопленных а не на военнослужащих регулярной армии.
9. Судя по одежде немцев, температура воздуха не ниже -10 (иначе придется признать их сибиряками). Москва и деревня Петрищева находятся в разных климатических зонах? Где морозы, которые парализовали немецкую армию?
10. Если убрать плакат с груди Зои, создается впечатление прогулки в кругу друзей, а не конвоирования к месту казни опасного диверсанта.
Боевое задание диверсионной группы, в которую входила Зоя Космодемьянская было таково: сжечь 10 населённых пунктов: Анашкино, Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачево, Пушкино, Михайловское, Бугайлово, Коровино. Срок выполнения – 5;7 дней.
Вы пробовали сжечь населенный пункт имея 3 бутылки бензина? А 10 населенных пунктов, расстояние между которыми 6-7 километров группой из нескольких человек? И это в переполненном войсками немецком тылу. Тот, кто отдавал такие приказы (и те, кто в это верит) был в здравом уме?
За что погибла Зоя Космодемьянская и иже с ней, и существовала ли она на самом деле (как и герои-панфиловцы)? Что могли сделать несколько сотен мальчишек и девчонок, вчерашних школьников, зимой в тылу врага? И как они вообще могли проникнуть в немецкие тылы? Десятки километров по глубокому снегу без лыж, палаток, элементарного походного снаряжения, без горячего питания (и где они брали воду?), с тяжелыми рюкзаками за спиной, ночевать на снегу, не имея даже возможности разжечь костер-ведь было запрещено, и согреваясь только водкой (это не я придумал)? А рейды длились по неделе и дольше. Такое по плечу 18-ти летнему (да хоть бы и старше) организму?
Выводы:
1. Люди всегда были одинаковыми: умирать за высокие идеи, даже за Родину-дураков нет. Нормальными людьми были те, кто бежал из осажденной столицы, прихватив заводские кассы, кто громил магазины и брал приступом переполненные беженцами поезда. Вот в таких людей я верю. Даже поверю в 3,5 миллиона пленных красноармейцев (немыслимая цифра!) в первые же полгода войны, которым собственная шкура показалась дороже Присяги и долга. Поверю в приказ Сталина № 227 без которого РККА попросту разбежалась бы. А в Зою Космодемьянскую, Александра Матросова, панфиловцев и других лубочных героев – не получается. НЕ ВЕРЮ! Патриотизм-это прекрасно, но он не должен отшибать мозги. Легко думать, сидя на диване, что кто-то другой вот так легко расстается с собственной жизнью с криком “За Родину!, “За Сталина!”, ради вашего светлого будущего. А сами вы готовы встать на их место?
2. Фотографии казни Зои Космодемьянской – подделка.
Источник: www.kramola.info
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автор укроп что или?или де булл?.Зоя сожгла хлев..в этом хлеву был радар который наводил немецкие самолёты на Моокву..задание Зоя выполнила,но ценой своей жизни.На счет оружия-автор насмотрелся мальчища кибальчиша,так буржуины против связанного кибльчиша с автоматами стояли и наставляли на него,как бы говоря-рукки вверху..Чего им бояться,с Зоей7..а то что н ефидно на фотке что ее пытали,так это фотография такая или тот в=кто оспаривает де-бил.Автор сейчас ещё затяжку сделает и начнёт говорить,что это двойник Зои.
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Конечно. Пытки и казнь немцами Зои Космодемьянской- исторический факт,
потому что были свидетели д. Петрищево, из которых двое живы до сих пор.
На казнь немцы согнали жителей деревни.
Предателя, выдавшего Зою, советский суд приговорил к расстрелу.
Против фактов не попрешь.
Нынешним поколениям русских коллаборанты и агенты Госдепа пытаются любыми
путями очернить героев нашего народа, вбить клин в наше сознание, чтобы мы превратились в люмпенов и забыли подвиги своих предков, убить русскую душу.
Но они не на тех нарвались, мы никогда не забудем какой ценой досталась
великая Победа советским людям, разгромивших Третий рейх.
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Фуфло эти фото, современный Фотошоп! Автор как сам ******, так и про людей думает. По себе людей не судят.
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“Немцы не выглядят голодными, завшивевшими и деморализованными (они даже выбриты)”
Нет слов. И они под шконкой не спали ещё скажи, парашу не мыли.
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Материал как минимум тянет на уголовную статью за оскорбление ветеранов. Особенно в части выводов. Уберите от греха подальше.
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Жаль мне тебя, автор заметки. Видимо жизнь проошла мимо тебя. Людей с большой буквы ты не встречал. Обитаешь в “тусовках” себе подобных. Мне повезло больше, я застал поколение героев, даже имел честь общаться с ними. Одна из таких Людей, Ирина Николаевна, была в 1941 году в составе спец.отряда НКВД. Не буду тебе рассказывать о героях СССР, полных кавалерах ордена солдатсткой славы и просто орденоносцах, с кем довелось общаться и слушать их рассказы. Всё равно не поверишь их воспоминаниям. Ну, не в состоянии ты поверить, поскольку сам не способен ни на что великое. Тема героизма тебе не доступна. Тебе бы поесть, да отдохнуть. Вот этим и занимайся.
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Слав буде, славянин!
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Александр Устюгов: Фильм «28 панфиловцев» – это памятник
4 Декабря 2016 в 19:30
Александр Устюгов: Фильм «28 панфиловцев» – это памятник
Александр Устюгов рассказал НСН о сложностях съемок истории о 28 панфиловцах
Премьера художественного фильма «28 панфиловцев» состоялась 24 ноября. Картина повествует о подвиге стрелковой дивизии под командованием генерала И. В. Панфилова при обороне Москвы осенью 1941 года.
Актер Александр Устюгов, исполнивший в ленте роль бойца Ивана Москаленко, рассказал НСН об особенностях съемок, сложностях сцен, своем личном отношении к подвигу героев-панфиловцев, а также взгляде молодежи на советскую историю.
- Фильм снимался очень долго и интересно, расскажите, как это было?
- Я сейчас могу путаться в цифрах и датах, потому что я все-таки я не режиссер-постановщик, я актер. Фильм производился от начала идеи и до финала семь лет. Съемки длились долгих три зимы. Это была натура, это было очень холодно, короткие световые дни. Это было огромное количество сложностей, связанных с погодными условиями, с отсутствием снега, потому что все действие происходит в одном месте и одном времени. И всегда сложно, когда нужно снять один световой день этого боя.
- Как проходило начало съемок?
- Когда мне предложили сняться в этом фильме, не было еще ни одной сцены. Была проба, когда ребята рассказывали вдохновленно про эту идею. Честно говоря, в глубине души я сомневался, что эту махину можно вообще поднять. То есть я думал: почему нельзя взять тему проще, с меньшим бюджетом – не такую масштабную. Но они были убедительны, и я сказал: «Конечно, да. Нет денег – вперед в окопы! Давайте сниматься, давайте пробовать!». И первые три дня снимали одну маленькую-маленькую сцену, которая вошла в первый тизер. Это была не просто замануха – это была часть большой сцены, которая вошла целиком в фильм. Сцена снималась на одном квадратном метре, где сидело пять человек в землянке во время артобстрела. Сцену сняли, запустили тизер, начался какой-то сбор средств, наступила следующая зима, начали снимать еще и еще. Все доснималось, уже когда снег растаял.
- Расскажите про персонажа, которого Вы играете. Сложно ли Вам далась эта роль?
- Так как главных героев в фильме нет, у меня небольшая роль – я один из этой огромной дивизии, боец Иван Васильевич Москаленко. В какой-то момент в окопах я даже не понимал, какой мы точно эпизод сейчас снимаем. Артисты импульсивные люди и, когда тебе холодно, думаешь: «Черт, получится – не получится. Зачем? Как? Почему так долго? Почему мне холодно?». Естественно, когда я ехал на премьеру, у меня было жуткое волнение. Премьеру фильма я смотрел в Алма-Ате. Абсолютно успокоился только тогда, когда начался фильм, потому что не стыдно, это большая работа.
В конце шли огромнейшие титры. Только перечисление имен людей, которые пожертвовали деньги, шло девять минут. И вдруг ты понимаешь, что ты тоже часть этого фильма, ты тоже народ, ты тоже в нем учувствовал. Понимаешь, что находишься в данном случае на территории Казахстана, где формировалась эта дивизия, где знают этих бойцов по именам. Это было круто! Тогда у меня все замкнулось. Со слезами на глазах я обнимал постановщиков, говорил, какие они молодцы, что осмелились, решились, что нашли в себе силы и ресурсы. Это очень мощный прецедент, и этим ребятам можно гордиться за то, что они сделали.
Люди, которые приходят в кинотеатр, должны понимать: это огромнейший путь Андрея Шальопа, Кима Дружинина и всех постановщиков. Во время съемок картины родилось 33 ребенка!
- А получилось отключиться на премьере и посмотреть фильм как зритель? Или все-таки Вы смотрели как актер, как участник проекта?
- Конечно, я хотел бы сказать, что получилось, но я не уверен, что это так. Не уверен, что я могу смотреть фильмы, не думая о том, как это снимается. Бывают моменты, когда ты отключаешься, когда тебя захватывают эмоции, и ты смотришь именно кино. Но все равно как музыкант слышит ноты, так и актер видит склейки. А когда ты еще и себя видишь в кадре, то создается ощущение 3D. Потому что идет еще эмоциональный ряд, который ты чувствовал во время дубля. То есть включается холод, вдруг начинаешь чувствовать, вспоминать этот день.
Я понимаю, что музыка в кино – это музыка в кино, а спецэффекты – это спецэффекты. Актеры – это актеры, это ребята, которых я хорошо знаю, с которыми мы проводили много времени в этих окопах. И, конечно, я понимаю эту закулисную жизнь, поэтому смотрю кино по-другому. Но зрители так не смотрят, поэтому пусть они смотрят, как смотрят.
- Какая сцена была самой сложной и в чем это заключалось?
- Это сцена, когда красноармеец Москаленко, которого я играю, находясь в траншее с гранатой, разворачивается на немецкий танк. Этот эпизод снимался очень долго и мучительно. На меня высыпалась и высыпалась земля, меня закапывали, раскапывали и опять закапывали. Это было физически очень сложно – холодно, это мокро! Это настоящая улица, «хороший минус», яма, тает снег, потому что вокруг все горит, фуфайка промокает… Я промерз до костей и это не метафора.
Я был закопан по колено, ноги отваливаются, потому что они не двигаются, ты не имеешь возможности в валенках шевелить пальцами. Валенки мокрые – валенки не меняли. Они тут же обледеневали, становились тяжелыми. Земля была везде. После того, как этот эпизод сняли, у меня не хватило сил даже снять грим, то есть я приехал домой весь в копоти. А через какое-то время ребята посмотрели материал и сказали, что надо переснять этот эпизод. Вот тут и случился шок. Я кричал! Я думал, что это шутка, что это невозможно. Потом еще один день переснимали эту сцену. Стало на шесть градусов теплее – не «минус» 28, а «минус» 22. На второй день был комфорт – уже было все равно, где у тебя песок.
- Сложно было играть человека другой эпохи?
- Мы не можем полностью погрузиться в то время. Я все время мыслил: «Мог бы я так же, находясь в нашем времени?». Мы не можем полностью отключить тот информативный поток, который у нас сейчас есть. Я вынужден вживаться в те образы. Должен отключаться, должен представить, что люди жили без телевизора, что были радиоточки, что информация передавалась абсолютно по-другому. Я должен понимать, что такое газетная вырезка, что такое статья, как люди разговаривали. Какой уровень информации был у 29-летнего бойца Москаленко? Что он мог знать? Кем он работал? Какой путь он преодолел? Где он был в своей жизни? И для меня это важно – я вынужден мыслить как этот персонаж.
- Как Вы относитесь к дискуссиям о подлинности этой истории?
- На одной конференции молодые люди довольно цинично говорили: «А ведь подвига не было». И я понимал, что из наших бойцов (актеров) в обмёрзших валенках без условий боя не каждый попал гранатой в танк. Поэтому любой восемнадцатилетний парень, который считает, что это не подвиг, пусть просто возьмет, свяжет связку гранат и попробует ее кинуть. Я думаю, наилучший результат его падения гранаты будет метров семь – десять. Это практически рядом и танк не ждал, пока ты бросишь в него гранату. За ним шла пехота, задача которой была не дать тебе встать из этого окопа. Поэтому просто встать в полный рост под градом пуль и попасть – это уже подвиг. Все это не как в игре «Танчики». Это холодно, тяжело, это песок, это больно. Даже в условиях съемки после взрыва весь затвор винтовки в земле и ты достаешь из земли грязные патроны, которые вставляешь, винтовки не хотят стрелять, все мерзнет. Очень непросто!
Ребята называют фильм «памятником». Я сначала не понимал этого названия, но перед премьерой в Алма-Ате я посетил памятник 28 панфиловцам. Я стоял, смотрел на этот монумент и понимал, что снятый нами фильм – это памятник.
- Великая отечественная война затронула как-то вашу семью?
- Да, мой прадед погиб на Гатчинском аэродроме. Он летчик, командир эскадрильи обороны Ленинграда. 10 сентября 1941 года он погиб на взлете, не вылетев с аэродрома. До этого у него были боевые вылеты огромное количество с 1937 года. Второй мой дед Анатолий Петрович Устюгов прошел всю войну и еще дослуживал, потому что в только в 1945 он стал совершеннолетним, его призвали в армию в конце войны. Хотя он прошел до Берлина как сын полка в составе разведывательной роты.
У нас в Северном Казахстане особое внимание уделяли подвигу 28 панфиловцев. Именно обороне Москвы, потому что дивизия Панфилова формировалась Алма-Аты, Узбекистане, Киргизстане. В детстве я думал, что в разных советских школах преподают разные подвиги. Нам преподают про 28 панфиловцев – под Ростовом про героев-пионеров. И очень удивился, когда приехал в Москву и увидел улицу «28 панфиловцев».
И, конечно же, когда ребята произнесли название фильма, я вздрогнул. Мне казалось, что уже на этот момент я уже знаю о них больше, чем любой человек. Потому что мы их изучали, мы в них играли, у нас были их портреты.
- То есть история про 28 панфиловцев в детстве проходила не фоном, а именно задевала за живое?
- Это не фоновая история, мы подробно изучали эту битву. Мы рисовали схемы, у нас были дополнительные занятия, где мы разбирали бой.
- Как вы думаете, современные дети так же относятся к этому пласту истории?
- Конечно, нет, потому что у нас была другая ментальность. Из наших радиоприемников раздавались советские песни, мы видели советские передачи, у нас не было такого количества выбора. И та информация, которая была, она все-таки была в едином ментальном поле нашего советского общего сознания. Сейчас у людей, которые родились после 90-х годов, несколько другой фон. Они уже с трудом могут отличить Джигурду от Высоцкого. Когда им называешь имя Олега Кошевого, они не всегда могут понять о ком речь. Другая эпоха. Другая страна. Другие люди.
http://nsn.fm/
Просто хотелось бы отметить уровень понимания событий войны, не все ещё идиоты, ещё раз процитирую Устюгова:
“На одной конференции молодые люди довольно цинично говорили: «А ведь подвига не было». И я понимал, что из наших бойцов (актеров) в обмёрзших валенках без условий боя не каждый попал гранатой в танк. Поэтому любой восемнадцатилетний парень, который считает, что это не подвиг, пусть просто возьмет, свяжет связку гранат и попробует ее кинуть. Я думаю, наилучший результат его падения гранаты будет метров семь – десять. Это практически рядом и танк не ждал, пока ты бросишь в него гранату. За ним шла пехота, задача которой была не дать тебе встать из этого окопа. Поэтому просто встать в полный рост под градом пуль и попасть – это уже подвиг. Все это не как в игре «Танчики». Это холодно, тяжело, это песок, это больно. Даже в условиях съемки после взрыва весь затвор винтовки в земле и ты достаешь из земли грязные патроны, которые вставляешь, винтовки не хотят стрелять, все мерзнет. Очень непросто!”
Привела всё интервью ради этого абзаца.
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Автор статьи ничего не доказал, он просто отработал положенное. Мне, как внуку младшего сержанта, простреленного навылет и вытаскивавшего своего друга мл.лейтенанта , такого же изрешеченного из противотанкового рва под г. Запорожье,в 43-м он ничего не докажет. Никто, и ни какое г…о, мне ничего не откроет. Потому, что мой дед и миллионы других моих дедов уже все доказали! Были Зоя, Панфиловцы, Карбышев, Молодая Гвардия, Матросов, Гастело! Они были и потому есть сейчас, это недоразумение под названием – автор.
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На то и расчитано. Деды вымрут, можно всё придумать как надо.
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Брахман!
К чему такие публикации? Больше некого публиковать, кроме этого недобитка?
Выражаю своё осуждение админу. Не удивлюсь, если статьёй заинтересуется лейтенант из Архангельска.
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“Зоя передвигается без посторонней помощи”
“Немцы не выглядят голодными, завшивевшими и деморализованными”
“Если убрать плакат с груди Зои, создается впечатление прогулки в кругу друзей”
Осталось сказать про “на донышке”
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Этот «брахман-Абдурахманова», обыкновенный провокатор!!!Но, мне интересно, кто заказал этому козлу такую статейку???! «Кто,какие Силы» и, как они называются, а если подумать, то «Уши» известные!!! А вот насчёт уголовной ответственности – это идея!!!
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Брахман Соколова?