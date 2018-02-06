Зоя Космодемьянская

Путь Зои Космодемьянской к бессмертию начался с фотографий, найденных на теле убитого немецкого офицера. Давайте рассмотрим одну из них. Она вызывает вопросы, на которые нет внятного ответа.

1. На лице, руках и груди Зои отсутствуют следы побоев, хотя мы знаем, что ее жестоко избивали и немцы, и обозленные потерей дома соотечественники. На пальцах рук Зои были вырваны ногти.

2. Зоя передвигается без посторонней помощи, хотя ее всю ночь допрашивали, избивали и водили по деревне раздетую и босую. От такого обращения сляжет даже крепкий мужчина. По свидетельствам очевидцев Зою к месту казни тащили под руки.

3. Руки Зои не связаны, чего не может быть в принципе-ведь она даже не военнопленная, а партизанка, что несоизмеримо опаснее в глазах немцев. К тому же приговоренным к повешению обычно связывают руки за спиной-ведь казнь это не цирк.

4. Немцы не выглядят голодными, завшивевшими и деморализованными (они даже выбриты), хотя уже через 5 дней начнется наше контрнаступление.

5. Немцы одеты не по форме, без ремней (кроме одного) и движутся толпой вперемешку с местными жителями, чего при проведении акции устрашения быть не могло в принципе: что-что, а дисциплина в немецкой армии вплоть до капитуляции была на высоте.

6. Немцы без оружия, что в прифронтовой полосе, при диверсионной и партизанской угрозе, да еще при публичной экзекуции немыслимо.

7. На всех фотографиях в кадре отсутствуют офицеры, а это, при проведении акции такого ранга, невероятно.

8. У многих немецких солдат на шинелях отсутствуют погоны. Они больше похожи на толпу военнопленных а не на военнослужащих регулярной армии.

9. Судя по одежде немцев, температура воздуха не ниже -10 (иначе придется признать их сибиряками). Москва и деревня Петрищева находятся в разных климатических зонах? Где морозы, которые парализовали немецкую армию?

10. Если убрать плакат с груди Зои, создается впечатление прогулки в кругу друзей, а не конвоирования к месту казни опасного диверсанта.

Боевое задание диверсионной группы, в которую входила Зоя Космодемьянская было таково: сжечь 10 населённых пунктов: Анашкино, Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачево, Пушкино, Михайловское, Бугайлово, Коровино. Срок выполнения – 5;7 дней.

Вы пробовали сжечь населенный пункт имея 3 бутылки бензина? А 10 населенных пунктов, расстояние между которыми 6-7 километров группой из нескольких человек? И это в переполненном войсками немецком тылу. Тот, кто отдавал такие приказы (и те, кто в это верит) был в здравом уме?

За что погибла Зоя Космодемьянская и иже с ней, и существовала ли она на самом деле (как и герои-панфиловцы)? Что могли сделать несколько сотен мальчишек и девчонок, вчерашних школьников, зимой в тылу врага? И как они вообще могли проникнуть в немецкие тылы? Десятки километров по глубокому снегу без лыж, палаток, элементарного походного снаряжения, без горячего питания (и где они брали воду?), с тяжелыми рюкзаками за спиной, ночевать на снегу, не имея даже возможности разжечь костер-ведь было запрещено, и согреваясь только водкой (это не я придумал)? А рейды длились по неделе и дольше. Такое по плечу 18-ти летнему (да хоть бы и старше) организму?

Выводы:

1. Люди всегда были одинаковыми: умирать за высокие идеи, даже за Родину-дураков нет. Нормальными людьми были те, кто бежал из осажденной столицы, прихватив заводские кассы, кто громил магазины и брал приступом переполненные беженцами поезда. Вот в таких людей я верю. Даже поверю в 3,5 миллиона пленных красноармейцев (немыслимая цифра!) в первые же полгода войны, которым собственная шкура показалась дороже Присяги и долга. Поверю в приказ Сталина № 227 без которого РККА попросту разбежалась бы. А в Зою Космодемьянскую, Александра Матросова, панфиловцев и других лубочных героев – не получается. НЕ ВЕРЮ! Патриотизм-это прекрасно, но он не должен отшибать мозги. Легко думать, сидя на диване, что кто-то другой вот так легко расстается с собственной жизнью с криком “За Родину!, “За Сталина!”, ради вашего светлого будущего. А сами вы готовы встать на их место?

2. Фотографии казни Зои Космодемьянской – подделка.