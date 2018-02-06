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«Яблоко» взбесилось, соратники в недоумении: Навальный, ты на своих попер?

20:28. 6 февраля 2018 Просмотров - 325 Нет комментариев Опубликовал:

ан нава

Это не новость, а просто песня. Оппозиционный блогер Алексей Навальный, имеющий за плечами непогашенную судимость, обвинил кандидатов в президенты РФ в подделке подписей. Сборщики подписей, соответственно, его доверия также не удостоились: мол, смошенничали. Оскорбительное обвинение Навального всколыхнуло всю оппозицию. Обиделись…

 

нава1

Кому же так не повезло? Григорию Явлинскому, Ксении Собчак, Борису Титову и Сергею Бабурину. Видите ли, в ЦИК РФ сочли «допустимым» тот процент недействительных подписей, относительно общего числа подписей, поданных кандидатами в Центризбирком. Навальному это не понравилось.

Впрочем, реакция либеральной общественности не заставила себя ждать. Авторы твиттер-аккаунта «Новосибирское Яблоко» обвинили блогера в дискредитации работы тысяч сборщиков по всей стране, потребовав предъявить доказательства в подтверждение своих слов. Ответу Навального могли бы позавидовать лаконичные спартанцы: «Нет никаких тысяч сборщиков и вы отлично это знаете».

Прав ли он? Конечно, нет. Недоюрист снова солгал. Оппозиционные кандидаты подписи собирали, и сборщики имелись, зарегистрированные в установленном законом порядке, как и положено. Пользователи в Твиттере уже поставили завравшегося блогера на место:

нава твит0

нава твит 2

Внес свою лепту в разборки и петербургский «яблочник» Борис Вишневский на Facebook:

нава вишня

Получается, что против Навального ополчился даже такой сомнительный персонаж как депутат-«яблочник» петербургского ЗакСа Вишневский? Тот самый, что всю жизнь борется с «режимом», пропагандирует ЛГБТ-ценности и однополые браки, требует возвращения Крыма Украине, а в прошлом бегал за инструкциями к американскому послу в России Теффту? Этот старичок ранее прислуживал помощником коррупционеру Кравцову, обвиненному позже по статье за должностной подлог и хищение госимущества.

Тот еще радетель о благе Отечества, честно говоря, но даже его прорвало: «Мы с ним не боремся. Мы просто называем лжеца — лжецом». Бороться с Навальным? Оппозиционный нарыв прорвался, вся гниль рванула наружу. Бывшие соратники блогера его осудили. Так, некая Мари Говори, занявшая третье место в конкурсе YouTube-каналов в недоумении вопросила кумира:

нава мари говори

Впрочем, все это лирика. Навальный получил законный отказ в ЦИК и обозлился, призвав сторонников организовать всероссийские митинги с говорящим названием «Забастовка избирателей». Итог печален для него  смешон для нас: они провалились. Штабы в регионах начали закрываться.

Чего добился Навальный? Дискредитации оппозиции. Не зря стали все чаще поговаривать о том, что блогер - проект Кремля. Предпосылки для подобных утверждений имеются, ведь он всеми силами пытается посеять сомнения в законности собранных подписей и привносит накануне президентских выборов разлад и подозрения в ряды противников действующей власти.

Никто не удивится, если услышит, как рапортует борец с коррупцией, стоя навытяжку и прикладывая руку к кепочке: «Jawohl, хозяин! Все исполнено наилучшим образом». 

 

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