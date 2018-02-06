ВЕРСИЯ – ДЯТЛОВЦЫ ПОГИБЛИ ИЗ-ЗА ВЗРЫВА РАКЕТЫ

59 лет прошло с того момента, как туристическая группа под руководством Игоря Дятлова отправилась в свой последний поход. Несмотря на все старания общественников, трагическая гибель девяти уральских студентов на склоне горы Мертвецов до сих пор остается без ответа. В попытке докопаться до истины, было выдвинуто множество версий, но к единому мнению исследователи так и не пришли. Лично меня всегда привлекла «Ракетная версия», так как изначально она показалась мне наиболее структурированной и логически обоснованной. К тому же это единственное направление, по которому до сих пор ведется серьезная исследовательская работа.

Фото группы И.Дятлова.

На нашем Яндекс.Дзен - канале ранее была опубликована статья о многочисленных находках в окрестностях перевала Дятлова всевозможных «запчастей» от ракет разных марок и периодов использования . Что косвенно подтверждало реальность «ракетной версии», но ее противники считали подобные умозаключения не состоятельными, потому как в непосредственной близости от места гибели туристов никаких фрагментов ракеты найдено не было. Впрочем, материальные элементы обшивки или части двигателя не являются единственными уликами, по которым можно установить причастность военных к трагедии…

Фрагмент ракеты. Найден в районе реки Унья

Начать стоит с того, что данный район был хоть и крайне мало, но все же обитаем. В глухой уральской тайге базировались станции РЛС, следящие за пролетами американских высотных разведчиков, а также размещались позиции войск ПВО. Конечно же, речь не идет о том, что дятловцы блуждали между радаром и пусковой установкой, но нужно понимать, что дальность средств ПВО, а также их мобильность могли стать причиной того, что ребята сами того не подозревая забрели в зону учебных стрельб.

Жители многих поселков Ивдельского района Свердловской области рассказывали о том, что иногда, в темное время суток, наблюдали в небе некие «огненные шары» и слышали непонятный гул. Позже все они узнали, что стали случайными свидетелями запусков ракет, но в конце 50-ых, на момент, когда пришелся пик подобных сообщений, о существовании данных технологии не то что знать, а догадываться было опасно. Именно поэтому многие из очевидцев про увиденное в ночном небе огненное шоу лишний раз предпочитали не вспоминать.

Картина нарисована со слов очевидца из мансийской деревни: "Огненный шар над горой Мертвецов".

Об огненном «змее» и огромных «шарах» в темном небе рассказывали и представители манси, которых доставили на допрос после обнаружения тел погибших туристов. Периодичность подобных наблюдений - запусков, а всего их набралось несколько десятков штук, говорит о том, что это вряд ли могли быть запуски баллистических ракет, так как пуски МБР производят с более редкой эпизодичностью ввиду сложности процесса и дороговизны ракетоносителя. А вот ракеты ПВО как раз подходят на роль массового объекта испытаний и применения в процессе обучения. Тем более ЦК партии поставил перед министерством обороны четкую задачу: во что бы то ни стало сбить клятый U-2, периодически пролетавший вдоль Уральского хребта с разведывательными целями!

Ракета С-75 на боевой позиции

С середины 50-ых годов на территории Уральского военного округа была сформирована 4-ая армия ПВО. В 1958 году на боевое дежурство поступили комплексы ЗРК «С-75», при этом в частях ощущалась острая нехватка подготовленных кадров для работы с данной системой. Очевидно, что достичь высокого уровня профессионализма можно было лишь усиленными тренировками и частыми учебными тревогами. Противники данной версии возразят, что испытательный полигон не организуют там, где захотят военные. Подобный объект является комплексом различных служб, размещенных в границах особо охраняемой территорий, с возможностью использования специальных установок для старта воздушных целей. На Северном Урале не было подготовленных полигонов под обучение личного состава ЗРК «С-75», но ввиду оперативной необходимости все учебные программы были организованы в действующих частях, а в качестве учебных целей использовались аэростаты. Нужно заметить, что подобная муштра возымела положительные итоги и 1 мая 1960 года в небе над Екатеринбургом зенитная ракета смогла дотянуться до американского самолета!

Последний кадр с фотопленки одного из участников группы Дятлова. Непонятно, что именно пытался запечатлеть фотограф, но некоторые считают, что как раз один из запусков, который туристы наблюдали накануне.

Но вернемся к «ракетной версии» и трагедии на перевале. Возможно, что в ночь с 1 на 2 февраля, в небе над горой Мертвецов пролетела ракета ПВО, запущенная по учебной цели, но, видимо, цели не достигшая или же сбившаяся с курса. Так как данный вид ракет летал относительно низко, то при взрыве ударная волна, а также крайне ядовитые элементы жидкого ракетного топлива могли накрыть туристов, расположивших свой лагерь на склоне горы, чем спровоцировать дальнейшую трагедию.

Можно предположить, что взрыв ракеты произошел над палаткой, именно поэтому ударная волна обрушилась на ребят сверху, буквально вдавив их тела в твердые предметы, что могло стать причиной травм и переломов. Следом за ударной волной опустились пары токсичного топлива, содержащие в себе элементы азотной кислоты, что оказало удушающее воздействие на всех находящихся внутри походного жилища туристов. В состоянии удушья и контузии, кто-то из ребят поспешил выбраться наружу и рассек ножом скат палатки, дабы вдохнуть воздуха и как можно скорее покинуть зону повышенной опасности. При этом на всех оказывалось сильнейшее отправляющее воздействие: кашель, забитый нос, слезы и тяжесть в груди не давали возможности четко сориентироваться на местности, но инстинкт самосохранения уводил подальше от опасного участка.

Схема обнаружение тел погибших.

Гибель туристов, а также расположение их тел на достаточном удалении друг от друга, также может быть объяснена сутью "Ракетного происшествия". Каждый из нас по-разному переносит отправления, так и в данном случае смерть не настигла всех туристов одновременно. Кто-то мог двигаться и чуть дольше сохранять силы, а кто-то прошел несколько десятков метров и замертво упал. При всех ужасах подобного отправления, данное вещество не оставляет следов химического ожога, но может окрасить кожу и одежду в оранжевый цвет. Те кто знаком с историей расследования гибели туристов вспомнят, что в рассказах спасателей присутствовали уточнения об измененном цвете лица у погибших, а также окрашенной одежде. К тому же данная версия отчетливо может объяснить отсутствие языка у Люды Дубининой. По версии конспирологов, девушке его вырезали или даже вырвали, но на деле, скорее всего, ее сердце остановилось в момент, когда она попыталась сделать глубокий вдох, в этот момент рот остался открытым. Позже мягкие ткани, в том числе и язык, могли быть повреждены грызунами. Как бы ни ужасно это звучало, но в судебно-медицинской практике подобные случаи встречаются достаточно часто.

Участники группы И.Дятлова

Что же касается самой ракеты, то вовсе не обязательно, что ее обломки рухнули бы с небес в шаговой доступности от палатки. Взорвавшаяся в полете ракета продолжает какое-то время лететь по своей траектории, правда уже в виде облака обломков, так что следы потенциального убийцы нужно искать где-то в окрестностях горы, возможно, что в радиусе нескольких сотен километров.

Интересный факт: весной 1959 года в Уральский военный округ с внезапной инспекторской проверкой прибывает командующий войсками противовоздушной обороны страны маршал Бирюзов С.М. по итогам проверки боевой готовности, уральские войска ПВО получили высшую оценку и благодарность от командующего.

ЛЮБУШКИН Андрей || «Таинственный Урал»

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https://zen.yandex.ru/media/tainyurala/diatlovcy-pogibli-izza-vzryva-rakety--5a749349f4a0dd3c67b4175c