Сводки от ополчения Новороссии 06 февраля 2018
10:02. 6 февраля 2018 Просмотров - 431 Нет комментариев Опубликовал: admin
- Вчера 21:21 Ночью к линии соприкосновения стягивается тяжелая техника – военнослужащий ВС ДНР.
- Вчера 21:01 Сотрудники СБУ похитили и избили мирного жителя за отказ от сотрудничества – МГБ ЛНР.
- Вчера 20:18 Украинская сторона активно готовится к наступлению по всей линии соприкосновения – Басурин.
Ночью к линии соприкосновения стягивается тяжелая техника – военнослужащий ВС ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сотрудники СБУ похитили и избили мирного жителя за отказ от сотрудничества – МГБ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинская сторона активно готовится к наступлению по всей линии соприкосновения – Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com