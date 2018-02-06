Смогут ли США помешать Северной и Южной Корее договориться?

США создают очаги напряжённости по всему миру – это их путь к глобальному доминированию. А глобальное доминирование давно стало абсолютной ценностью Америки. Но не все страны готовы безропотно подчиняться давлению.

Намечающийся процесс нормализации разделённых политикой США двух частей одного корейского народа, не может не раздражать «мирового гегемона». Корейские лидеры прикладывают усилия к мирному сосуществованию Северной и Южной Корей. Но это будет сложный путь, т.к. у США свои планы на судьбу этих стран.

Проведена совместная тренировка лыжников Севера и Юга на Масикрёнском горнолыжном комплексе

Пхеньян, 3 февраля. /ЦТАК/– Накануне 23-их Зимних Олимпийских игр лыжники Севера и Юга 31-го января и 1-го февраля провели совместную тренировку на Масикрёнском горнолыжном комплексе.

Там они отточили разные лыжные технические приемы.

Делегация на высоком уровне КНДР посетит Южную Корею

Пхеньян, 5 февраля. /ЦТАК/– Делегация КНДР на высоком уровне во главе с председателем Президиума ВНС КНДР Ким Ен Намом скоро посетит Южную Корею для участия в церемонии открытия 23-их зимних Олимпийских игр.

Глава МИДа КНДР направил письмо генеральному секретарю ООН

Пхеньян, 1 февраля. /ЦТАК/– Министр иностранных дел КНДР 31-го января 2018 года направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с тем, что именно в то время, когда на Корейском полуострове наступает положительное изменение к оздоровлению межкорейских отношений и смягчению напряженности, наперекор этому происходит опасная военная тенденция.

В письме отмечено следующее:

На Корейском полуострове, где сложилась чреватая взрывом военная опасность, создан момент крутого перелома, стремящегося к миру и стабильности, примирению и содействию нации, и объединению.

В переговорах Севера и Юга достигнуты хорошие результаты, и они вселили радость во всех соотечественников и создали хорошую атмосферу для оздоровления отношений. И международное сообщество активно поддерживает и приветствует её и желает, чтобы смягчения ситуации на Корейском полуострове продолжалось и дальше.

Но американские правители направляют по ложному пути общественное мнение, якобы переговоры Севера и Юга представляют собой результат их беспрецедентных санкций и нажима. Когда Север и Юг лицом к лицу открывают страницу мира, США используют все средства, включая ударные соединения ядерных авианосцев вокруг Корейского полуострова, пытаясь умышленно обострить ситуацию.

США также публично заявляют, что будут форсировать агрессивные крупномасштабные совместные военные учения против нашей Республики после зимних Олимпийских игр.

Мы и впредь будем прилагать активные усилия к оздоровлению межкорейских отношений, но на агрессивное поведение США, обливающего их холодной водой, мы не будем смотреть сквозь пальцы.

Если из-за происков США, которые доставляют на Корейский полуостров и сосредотачивают вокруг него средства ядерной войны и обостряют ситуацию, сорвётся с трудом подготовленная атмосфера оздоровления межкорейских отношений и смягчения напряженности, то США ни в коем случае не смогут избавиться от ответственности за это.

ООН естественно не должна больше сидеть молча в отношении опасных игрищ США, обостряющих ситуацию на Корейском полуострове и вокруг него и способных ввергнуть весь мир в ядерную катастрофу.

Возлагаю надежды на то, чтобы Вы, в соответствии со своей миссией по Уставу ООН, обратили серьезное внимание на действия США по размещению средства ядерной войны и её провоцированию, приносящие вред улучшению межкорейских отношений и смягчению напряженности, и приложили усилия к прекращению опасных действий США.

Прежде всего, требую, чтобы Вы, на основе 6-го пункта 2-ой главы процедурных правил СБ ООН, вынесли в СБ ООН вопросы о том, что приветствуете процесс улучшения межкорейских отношений и соседним странам. И что никому нельзя совершать, препятствующие такому улучшению, действия.

Представитель МИД КНДР осудил Трампа за разглагольствование о «США – превыше всего» и «Превосходстве американского ядерного оружия»

Пхеньян, 4 февраля. /ЦТАК/– Представитель МИД КНДР в связи с тем, что Трамп опубликовал «новогоднее послание», 4-го числа ответил на вопрос корреспондента ЦТАК.

Он сказал о ниже следующем:

Трамп в «новогоднем послании» описал прошедший год «годом, полным потрясающего прогресса и выдающимися успехами», когда его вздор, бесчинство и агрессивные действия, фраппирующие людей мира, погрузили в беспорядок всё общество США и мира. Это буквально апогей наглости, своеволия и самомнения Трампа.

Сейчас всё мировое сообщество выражает беспокойство, считая высказывания Трампа дурным признаком, которые могут вызвать новое бедствие. Трамп, разглагольствуя «США – превыше всего» и «Превосходство американского ядерного оружия», принуждают другие страны подчиняться шовинистическим интересам США.

На этот раз Трамп злобно клеветал на самый лучший наш социалистический строй, где в центре внимания народные массы и разглагольствовал о «максимальном давлении» в отношении нас. Это всего лишь вопль тех, кто испугался мощи нашей Республики, которая свершила историческое великое дело усовершенствования ядерных вооруженных сил государства и превратилась в стратегическое государство, общепризнанное миром. И подлая натура вредить улучшению межкорейских отношений.

Хотя Трамп, болтая о решительности США, смеет обнаружить нечистые попытки в стремлении трогать нас силой, то наши вооружённые силы со стержнем – ядерными вооруженными силам, последовательно справятся с тем, чтобы Трамп и его прислужники не могли проявлять безрассудную горячность на Корейском полуострове.

Если Трамп не бросит анахронический и эгоистический образ мыслей, то тогда достанется США результат, более угрожающий безопасности и будущему США.