“Секретный” доклад Кудрина: Тотальная прихватизация госсобственности

Возглавляемый Алексеем Кудриным Центр стратегических разработок предложил программу по резкому ограничению роли государства во всех отраслях и секторах отечественной экономики.

Согласно опубликованному на сайте докладу, общая доля государственного сектора в ВВП выросла с 39,6% в 2006 г. до 46% в 2016 г. Вследствие этого экономика "пробуксовывает": темпы роста снижаются, а технологическое отставание от других стран усиливается.

Госпредприятия превращаются в многоступенчатые бюрократические пирамиды административного контроля и формальной отчётности. Пространство для частной инициативы резко сужается, а цивилизованные имущественные отношения подвергаются эрозии. Исходя из этого, Кудрин и Ко вносят предложения по серьёзному сокращению госсектора. Напомню, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, создавшая "тепличные условия" для "пятибанкирщины", также упомянула, что её беспокоит повышенное госучастие в экономике.

Интересный получается оборот: Кудрин, Набиуллина и их "ученики" — Силуанов, Улюкаев, Орешкин — сделали всё для того, чтобы государство в России из регулятора превратилось в субъект хозяйственной деятельности. Достаточно посмотреть на банковский рынок, где "оздоровление по Набиуллиной" привело к формированию самой настоящей олигополии. Почти 80% финансового рынка контролируют грефы, костины и т. д. К кому вопрос, господа, если вы сами, своими руками сделали всё, чтобы "ошибка" стала реальностью?

Деятели, которые сейчас направляют все дополнительные доходы на покупку валюты, а не на развитие реального сектора промышленности, обеспокоены собственными решениями и их последствиями, но при этом "слепнут", когда речь заходит о финансовых спекулянтах.

Происходит подмена понятий. Не государственные корпорации, которые очень бы хотелось приватизировать "либералам", а спекуляции на валютном рынке — главная проблема в современной российской экономике. Кудрин и Набиуллина сделали всё, чтобы финансовые барыги чувствовали себя комфортно, а промышленники были лишними на этом "празднике жизни".

Все инициативы Кудрина и Ко направлены на одну цель — "прихватизацию" государственных активов своими пацанами. Иначе как можно объяснить тот факт, что "на всякий случай" (высказывание главы Минэкономразвития М. Орешкина) уже подготовлен необходимый пакет документов на приватизацию второго по величине госбанка России — ВТБ — и уникальной отечественной алмазодобывающей компании — АЛРОСА? Обе структуры приносят ежегодно многомиллиардные доходы. Государство как мажоритарный акционер получает большие дивиденды, но, по всей видимости, именно этот факт и не даёт уснуть тем, кто уже завёл отечественную экономику в полномасштабную рецессию.

Государственные предприятия в стратегических областях экономики не представляют опасности для дальнейшего развития страны. Куда более серьёзный вызов — подготовка и реализация очередного приватизационного плана. Страна ещё не забыла 90-е, когда по бросовым ценам на так называемых залоговых аукционах была фактически расхищена по частным карманам государственная собственность. Старания Кудрина вернуть Россию вновь в ту "лихую эпоху" — это попытка шулера, который боится упустить свою денежную выгоду.

Весь "доклад Кудрина" — это тотальная приватизация, повышение пенсионного возраста, рост фискальной нагрузки как на граждан, так и бизнес. По-моему, пора сказать "стоп!" обанкротившейся кудриномике. В этой системе мы пожили, она завела нас в кризис, пришло время новой парадигмы, которая была бы основана на защите экономического суверенитета страны, поддержке реальной, а не словесной (весь годовой бюджет Фонда развития промышленности — жалкие 20 млрд руб.) отечественного производителя, стимулировании роста благосостояния российских семей. Что толку, когда в ФНБ более $400 млрд, а реальные располагаемые доходы граждан продолжают падать четвёртый год подряд?

"Кудриномика" — отживший рудимент 90-х! Пора бы с ним расстаться. На смену финансовым спекулянтам должно прийти осознание важности развития собственного производства. "Мировая бензоколонка" — концепция, которую нам навязали доморощенные монетаристы и наши "западные партнёры". Пора научиться шить, производить, выпускать собственную продукцию под маркой "Сделано в России".