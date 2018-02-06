Реальное падение
13:50. 6 февраля 2018 Просмотров - 345 Один комментарий Опубликовал: brahman
Промышленный индекс Dow Jones за последнюю торговую сессию упал на 4,6 процента, или 1175 пунктов, что стало рекордом с 2011 года. NASDAQ Composite потерял 3,78 процента, или 273,42 пункта. Следом произошёл обвал японских биржевых индикаторов, а утром вторника падение достигло российских бирж, пишет ТАСС.
Для индекса Dow Jones, в который входит 30 крупнейших промышленных предприятий Америки (Microsoft, Boeing, Apple, Cisco, Coca-Cola, Exxon Mobil и так далее), торговая сессия 5 февраля стала абсолютным антирекордом: в ходе торгов индекс опускался на 6,3 процента — самое большое падение в течение суток. Однако к концу торгов удалось отыграть 1,7 процента и остановиться на отметке в 24 345 пунктов.
Индекс NASDAQ Composite рассчитывается исходя из стоимости обыкновенных акций и подобных финансовых инструментов всех компаний, торгующихся на бирже NASDAQ. Через неё свои акции продают крупнейшие IT-компании, такие как Apple, Intel, Microsoft, Cisco, NVidia, Oracle, Alphabet (Google), а также некоторые российские компании, например, «Яндекс» и «МТС».
Японский индекс Nikkei упал на 6 процентов, торги закрылись на отметке в 21 313 пунктов — такой результат биржа демонстрировала 4 месяца назад. Индекс Токийской фондовой биржи упал на 5,43 процента, Гонконгской фондовой биржи — на 4,59 процента.
Индексы российских Мосбиржи и РТС упали во вторник на 1,45 и 2,12 процента. Торги в Европе также начались с обвала: индекс Stoxx Europe 600 упал до значений июня 2016 года, при этом промышленный сектор потерял около 2 процентов. Ведущий британский индекс FTSE упал во вторник на 1,66 процента.
Как отмечают аналитики, опрошенные Bloomberg и CNN Money, падение американских индексов можно назвать «панической распродажей» — массового закрытия позиций на фоне общего падения рынка. Последний раз подобное наблюдалось 6 мая 2010 года.
Падение финансового рынка уже привело к сокращению состояния самых богатых людей мира более чем на 114 миллиардов долларов. Так, богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос потерял 3,6 миллиарда долларов, Уоррен Баффетт, занимающий третье место среди богатейших людей мира, потерял 5,1 миллиарда, основатель Facebook Марк Цукерберг — 3,6 миллиарда.
https://www.pnp.ru/economics/krupneyshie-mirovye-birzhi-pokazali-rekordnoe-padenie.html – цинк
А совсем недавно монетаристы рассказывали, что мировая капиталистическая система преодолела структурный кризис и начала показывать устойчивый рост.
Вместе с биржами продолжила рассыпаться и пирамида биткойна.
Есть существенная вероятность, что мы наблюдаем очередное схлопывание финансовых пузырей.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Что бы в мире не делалось в России это всегда приводит к подорожанию. Дорогие друзья олигархи должны же где добирать свою упущенную выгоду.