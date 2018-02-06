Принадлежащая бизнесмену Пайкину «Фонтанка» посрамила память погибшего в Сирии летчика

Скандальное Петербургское издание «Фонтанка» вновь отличилось бестактностью и цинизмом, опубликовав личные данные погибшего в Сирии пилота Су-25 майора Романа Филипова. Статья вышла из-под пера Дениса Короткова, того самого журналиста, что дважды удостаивался премии «Редколлегия», по сути, гранта от внесенного в реестр иностранных агентов фонда «Среда» (Sreda Foundation).

В погоне за грязным хайпом Коротков не отметился и словом о по-настоящему героических действиях пилота, оказавшегося в окружении исламистов. Журналиста интересовало исключительно благосостояние Романа Филипова, о котором он узнал, проникнув в личный кабинет майора с помощью идентификационного номера и номера СНИЛС. Как итог, добившись успеха, «Фонтанка» тут же опубликовала финансовые отчеты Героя России.

Скандал продолжает набирать обороты, а на ситуацию уже отреагировали в оборонном ведомстве России, потребовав компетентные органы изучить деятельность санкт-петербургского издания «Фонтанка» на предмет нарушения российского законодательства.

«Используя ставшие известными только в результате геройской гибели в окружении террористов личные данные летчика майора Романа Филипова, некто Д.Коротков, не стоящий и тени нашего офицера, получил доступ к его персональным финансовым отчетам. До чего же надо было опуститься, чтобы после этого еще и принять решение о публикации персональных данных российского офицера на сайте средства массовой информации», - говорится в заявлении МО.

Безусловно, без отмашки руководства материал столь циничного содержания опубликовать невозможно, и отмашка, вероятно, была дана непосредственно депутатом ГД от ЛДПР Борисом Пайкиным, который завладел 61% акций газеты через оффшорные схемы.

Таким образом, Борис Пайкин стал ближе к западным грантам, которые «Фонтанка» отрабатывала с тех времен, когда контрольным пакетом акций владела тесно связанная с НКО шведская компания «Bonnier Business Press». Под руководством депутата, судя по явно антироссийской риторике газеты, в данном случае, очевидной дискредитации МО и операции РФ в Сирии, не изменилось ровным счетом ничего. «Фонтанка» продолжает трудиться в роли иностранного агента, до сих пор избегая внесения в соответствующий реестр, причем финансирование теперь поступает не только от зарубежных НКО, на мероприятиях которых регулярно крутится совладелец «АЖУР Медиа» Андрей Константинов, но и из оффшоров питерского бизнесмена.

Иными словами, Борис Пайкин не просто неэффективный депутат, продавивший себе место в политике лишь для лоббирования собственных бизнес интересов, судя по характеру работы приобретенного им актива, бизнесмена, без преувеличения, можно назвать врагом государства, которому явно плевать где, как и на чем зарабатывать. Подытожив, очень бы хотелось, что бы работу «Фонтанки» и курирующего деятельность издания депутата рассмотрели компетентные органы на предмет нарушения законодательства и приняли соответствующие меры.