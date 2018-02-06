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Принадлежащая бизнесмену Пайкину «Фонтанка» посрамила память погибшего в Сирии летчика

17:21. 6 февраля 2018 Просмотров - 411 8 коммент. Опубликовал:

Скандальное Петербургское издание «Фонтанка» вновь отличилось бестактностью и цинизмом, опубликовав личные данные погибшего в Сирии пилота Су-25 майора Романа Филипова. Статья вышла из-под пера Дениса Короткова, того самого журналиста, что дважды удостаивался премии «Редколлегия», по сути, гранта от внесенного в реестр иностранных агентов фонда «Среда» (Sreda Foundation).

В погоне за грязным хайпом Коротков не отметился и словом о по-настоящему героических действиях пилота, оказавшегося в окружении исламистов. Журналиста интересовало исключительно благосостояние Романа Филипова, о котором он узнал, проникнув в личный кабинет майора с помощью идентификационного номера и номера СНИЛС. Как итог, добившись успеха, «Фонтанка» тут же опубликовала финансовые отчеты Героя России.

Скандал продолжает набирать обороты, а на ситуацию уже отреагировали в оборонном ведомстве России, потребовав компетентные органы изучить деятельность санкт-петербургского издания «Фонтанка» на предмет нарушения российского законодательства.

«Используя ставшие известными только в результате геройской гибели в окружении террористов личные данные летчика майора Романа Филипова, некто Д.Коротков, не стоящий и тени нашего офицера, получил доступ к его персональным финансовым отчетам. До чего же надо было опуститься, чтобы после этого еще и принять решение о публикации персональных данных российского офицера на сайте средства массовой информации», - говорится в заявлении МО.

Безусловно, без отмашки руководства материал столь циничного содержания опубликовать невозможно, и отмашка, вероятно, была дана непосредственно депутатом ГД от ЛДПР Борисом Пайкиным, который завладел 61% акций газеты через оффшорные схемы.

Таким образом, Борис Пайкин стал ближе к западным грантам, которые «Фонтанка» отрабатывала с тех времен, когда контрольным пакетом акций владела тесно связанная с НКО шведская компания «Bonnier Business Press». Под руководством депутата, судя по явно антироссийской риторике газеты, в данном случае, очевидной дискредитации МО и операции РФ в Сирии, не изменилось ровным счетом ничего. «Фонтанка» продолжает трудиться в роли иностранного агента, до сих пор избегая внесения в соответствующий реестр, причем финансирование теперь поступает не только от зарубежных НКО, на мероприятиях которых регулярно крутится совладелец «АЖУР Медиа» Андрей Константинов, но и из оффшоров питерского бизнесмена.

Иными словами, Борис Пайкин не просто неэффективный депутат, продавивший себе место в политике лишь для лоббирования собственных бизнес интересов, судя по характеру работы приобретенного им актива, бизнесмена, без преувеличения, можно назвать врагом государства, которому явно плевать где, как и на чем зарабатывать. Подытожив, очень бы хотелось, что бы работу «Фонтанки» и курирующего деятельность издания депутата рассмотрели компетентные органы на предмет нарушения законодательства и приняли соответствующие меры.

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8 коммент.»

  • 490 273
    Георгий 6 февраля 2018 в 17:32 Ссылка Пометить
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    Отвратная личность сей Д.Коротков, впрочем, если взгляните на его фото -многое станет понятным! Он, как М.Горбачёв -таким был, будет и, собственно, и должен быть таким!

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  • 1280 666
    Союз Таможенный 6 февраля 2018 в 17:49 Ссылка Пометить
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    Вот ведь пиляд 20 раз. Сливают данные военных. Ставят под удар семьи. Кто – известно. Вывести на площадь, зачитать приговор и расстрелять. Нах такую немощную либерастную власть!

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  • 5402 4460
    Ирбис 6 февраля 2018 в 18:47 Ссылка Пометить
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    Вот один из избранных по глумился над смертью нашего пилота , да только по украинскому гражданству он Леонид Краснопольский а по израильскому Леонид Арье Лейб. и совершенно случайно на следующий день за это получил с полна!

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  • 3018 2223
    любопытный 6 февраля 2018 в 19:50 Ссылка Пометить
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    Чего сливать то, снилс, это номер не пенсионного фонда, а комерческой организации, которая работает с государственным фондом, сбербанк не государственная организация, т.ч сливать нечего
    А вот, то, что в этом белье возился, то дрянь ни наша, он ни знает разницы между значениями Родине служить и за деньги убивать, для них нет разницы

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    • 315 -43
      VaSya любопытный 6 февраля 2018 в 19:54 Ссылка Пометить
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      Да и Российская Федерация оказывается ООО. Владелец непризнанный сын Николая второго.
      После убийства царской семьи ещё сто лет не прошло, вот они и активизируются, чтобы вступить в наследство.

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