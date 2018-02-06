Мировые богачи потеряли $114 млрд за день из-за обвала на рынках

Богатейшие люди планеты потеряли 114 млрд долларов всего за один день из-за падения фондовых рынков.

Падение началось в США еще в пятницу, но настоящий обвал случился в понедельник. При этом во вторник снижаются рынки в Азии и в Европе, а значит потери миллиардеров будут только расти.

Согласно данным агентства Bloomberg, 18 человек из 500 самых богатых бизнесменов потеряли свыше 1 млрд. Больше всего потерял глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Его состояние сократилось на $5,1 млрд, до $85 млрд. В основном сокращение его состояния связано с тем фактом, что Berkshire Hathaway является крупнейшим акционером банка Wells Fargo, чьи акции рухнули более чем на 9%.

Глава Facebook Марк Цукерберг потерял $3,6 млрд, его состояние упало до $74,7 млрд. На третьем месте среди лидеров по потерям оказался самый богатый человек мира Джефф Безос (владелец Amazon), чье состояние сократилось на $3,3 млрд, до $116 млрд.

Ларри Пэйдж и Сергей Брин, совладельцы холдинга Alphabet, куда входит Google, потеряли по $2,3 млрд каждый.

В понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones рухнул почти на 1,7 тыс. пунктов, что стало крупнейшим падением за всю историю.

Капитализация американских компаний из индекса S&P 500 сократилась на $2,5 трлн.

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