Логика БНР
21:42. 6 февраля 2018 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О попытках реабилитации белорусского коллаборационизма для нужд нациотворчества.
Логика БНР
Честно признаться, я не всегда понимаю механику нашей государственной машины. И биохимия принятия некоторых решений для меня часто остается загадкой. К примеру, решение праздновать на государственном уровне столетие провозглашения Белорусской Народной Республики, которую настойчиво продвигают самые неожиданные люди.
Сила аргумента
Дискуссия идет жаркая, хотя и заочная. Есть немало доводов против этой идеи (читайте IMHOclub). Хотя есть и доводы «за» (читайте «Нашу ніву» и «Беларусь Сегодня»).
Противники говорят, что БНР — фикция. Группа интеллигентов в отдельно взятой квартире отделилась от России и тут же попросилась под власть Германии. Нарисовали карту чуть не до Москвы, с Вильнюсом и Белостоком. Потом пытались продать себя то Польше, то Литве, забыв и про Вильнюс, и про Белосток, надеясь хоть на крошечную автономию. Ничего не получили. Единственной белорусской автономией была БССР.
Да, но провозглашение пусть и виртуальной независимости тогда подкрепляет легитимность нашего государства сейчас, — говорят сторонники. Кроме того, мы должны помнить родную историю, и это поможет объединить нацию.
Немало деятелей БНР служило нацистам — Ивановский, Островский, Езавитов и т. д. А уж «возрожденная» в 1948-м послевоенная Рада БНР — просто полицайское кубло. Там каждый второй помогал оккупантам. В 50-е помогали ЦРУ устраивать диверсии на территории БССР.
Теперь выходит, они ради святого дела этим занимались? Как вы собираетесь отделить БНР от подвигов её «министров»?
Но, — заводят сторонники, — все видят, что в очередь за независимостью мы встали сто лет назад, а значит, сейчас имеем право отовариться на кассе. И нацию консолидируем, и родную историю изучать надо.
Все эти «рады» эпохи гражданской давно признали легитимность постсоветских республик и их властей. А глава «рады БНР» Ивонка Сурвилла — нет. Вы, дорогие власти, недемократичные и пророссийские. При том что саму Ивонку ни один народ в эту «раду» не выбирал. Там дети тех полицаев времен Великой Отечественной, разбавленные «демократическими журналистами». Как вы этих проходимцев от БНР отклеивать будете? Зачем вообще это из нафталина доставать?
Да, но — традиции государственности, объединим нацию…
Можно было бы привести еще немало аргументов против, но, кажется, горох и дальше будет отскакивать от стенки. Поэтому сейчас интересней понять, что может скрываться за этой очень скупой, но невероятно настойчивой аргументацией за БНР.
К чему это вообще и почему именно сейчас?
Очень странные дела
Пожалуй, доводы про объединенную нацию и про необходимость знать родную историю я бы отбросил как несерьезные.
О единстве хорошо было бы подумать перед тем, как записать полмиллиона взрослых граждан в «тунеядцы» и вместо создания рабочих мест долго искать, как их прижать и наказать. Полмиллиона — это едва ли меньше, чем фанатов БНР, и их пытаются вывести за рамки полноправных граждан — по конституции граждане имеют право на бесплатную медицинскую помощь, а безработных вроде как хотят этого права лишить. Давайте дождемся конкретики по новому декрету и посмотрим, пахнет ли там единством нации.
Программа юбилейных мероприятий, которую любезно опубликовала «Наша нiва», вызывает большие вопросы по части «знать и понимать». Почему бы не дополнить программу кинопоказов фильмом «Люди с чёрными душами»? Приличия ради, чтобы разбавить апологетику из начала 90-х. Почему бы не обсудить причины роспуска рады БНР в 1925-м и дальнейшую идейную эволюцию деятелей, которые этот самороспуск не признали?
Пока что мы видим рекламу БНР и ничего больше.
Остается укрепление государственности через обращение к традиции БНР. Тут у меня есть несколько не очень приятных версий.
Версия 1
Может, госаппарат таки пропитался идеями БНР. Это возможно именно потому, что очень просто. Идеи БНР — это собственный огородик прежде всего и любой ценой.
Большевики в БССР борют безграмотность, сушат болота, строят заводы — реализуют свой социальный проект. Не будучи прикрытым общей Красной Армией, этот проект был бы невозможен, и проект был важнее суверенной белорусской государственности.
Нам это чуждо. Наш проект — это мы во главе хоть какой-нибудь территории. Признанные в этом качестве всеми внутри и снаружи — легитимные. Остальное — мелочи, детали.
К примеру, Слуцкое восстание 1920 года. Красная армия разбила Колчака, Деникина, Врангеля и кучу противников помельче. На Дону и в Замостье тлеют белые кости — как в песне. И тут оставленный поляками Слуцкий район восстал (против белорусского государства ССРБ, кстати, СССР появился в 1922-м).
Шансы на успех? Ноль! Зачем? Сугубо в логике скрепить нацию кровью, создать на крови легенду и добавить деятелям БНР авторитета. Мы теперь не комнатные, за нас кто-то умирать пошел — имеем право на власть. А другое разве важно?
Очень легко соскользнуть в мироощущение, когда всё, кроме оснований твоей власти, кажется какой-то ерундой. Эмигранты, калябаранты… Господи, вы о чем? Это же укрепляет нас и добавляет нам!
Версия 2
Хруст французской булки. Этот интернет-мем появился вместе с песней группы «Белый орёл» и выражает страсть некоторых граждан ассоциировать себя с чем-нибудь «несовковым», дворянистым и породистым из досоветской эпохи. Даже если их реальные предки в те годы крутили хвосты коровам и они сами занимались бы тем же, не случись революции. Балы, красавицы, лакеи, юнкера…
Конечно, это сопровождается попытками поднять повыше социально близких героев. Поэтому в России из всех щелей лезут Маннергейм, царь-страстотерпец и прочий «АдмиралЪ», в Украине петлюро-бандера — а мы что, хуже?
Как писал Сергей Дубовец, «мы гатовыя былі адправіцца на край сьвету, каб пабачыць жывога беларускага арыстакрата альбо даваеннага прафэсара-нацдэма». Возможно, полку искателей прибыло. Это звучит немножко комично, но не стоит сбрасывать со счетов классовые чувства.
Ещё из разряда смешного, но чем чёрт не шутит. А если государственный день вышиванки был засчитан как успех? Хипстеры с козявками на белье не исчезли, но теперь в них можно видеть не оппозиционеров, а членов БРСМ, проводящих государственную политику. Двигаем дальше — когда посткомсомольцы повалят памятник Ленину и напишут на нем «далоў Луку», наступит окончательный идейный разгром оппозиции и консолидация этноса.
Версия 3
А ещё это напоминает рубеж 80-90-х годов прошлого века. Когда, не обращая внимания ни на что, под барабанную дробь из пары «убойных» аргументов внедряли рынок.
Сперва были «совместные предприятия» — предполагалось, что из-за границы придут технологии, сделают из нашего сырья конфетку и протолкнут её на западные рынки. Вышло наоборот — продукция из импортного сырья продавалась в СССР, а за рубеж уезжали деньги.
Потом предполагалось, что кооперативы ликвидируют товарный дефицит — они его обострили до крайности. Затем идея раздать акции предприятий трудовым коллективам — акции быстро осели у директоров.
Причем каждый раз все проблемы были очевидны и предсказуемы. Их предсказывали, о них предупреждали, но в ответ — только что-то странное про рынок, эффективность и нет альтернативы. Было похоже на волшебника-недоучку, который сделать хотел грозу, а получил козу. Раз за разом только какая-то коза и получалась. О чем думают власти, недоумевали многие, откуда у них вообще руки растут?..
А бывает так, что люди не думают, а сильно чего-то хотят и прут к желаемому. И бывают хотелки, которые сложно озвучить публично. Не могла номенклатура сказать — мы хотим, чтобы вы стали компостом, на котором расцветет новая бизнес-элита, дорогие граждане.
Какая желания могут скрываться за скудной, но настойчивой аргументацией за БНР? Легитимности в прошлом ищут те, у кого проблемы с легитимностью в настоящем.
О замене какой из нынешних подпорок идеей столетней государственности может идти речь?
Поток инициатив про самозанятость, 100%-ную оплату ЖКХ, идеи лишить часть населения то бесплатной медицины, то еще чего-нибудь, намекают на отказ от образа последнего «социального государства» на постсоветском пространстве.
Я бы сказал, что социалку невозможно заменить никакими историческими мифами. Но если мы имеем дело с хотелкой перестроечной мощи и накала, то аргументы бессильны. Хотелось бы ошибиться, но выглядит это так. Время подтвердит или опровергнет.
https://imhoclub.by/ru/material/sdelat_hotel_grozu/c/1237946?c=1237959 – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com