Как Карл Эдон доказал миру, что реинкарнация реальна
Карл Эдон родился в 1972 году в английском городе Мидлсбро. В 3 года он начал рассказывать своим родителям, как служил пилотом самолета-истребителя в нацистской Германии. Отец и мать мальчика были поражены, поскольку не говорили в таком возрасте сыну о Второй мировой войне ни слова. Читать ребенок еще не умел, а телевизора в доме не было. Откуда же он узнал о крупнейшем в человеческой истории вооруженном конфликте, причем с такими подробностями?
Маленький Карл сообщил родным, как разбил любимый самолет, и закончил свои слова гитлеровским приветствием. Мальчик говорил, что его сбили в 1942 году во время полета над Англией. Кроме того, он постоянно рисовал свастики, руны СС и немецкие кресты. И это всего в возрасте трех лет! Вскоре отец нашего героя всерьез заинтересовался историями сына и начал расследовать их. Когда он спросил отпрыска, как того прежде звали, Карл ответил, что его величали Генрихом, а его отца – Фридрихом.
В 6 лет англичанин нарисовал детальный план конструкции одномоторного поршневого истребителя-низкоплана «Messerschmitt Bf.109», на котором он якобы летал в составе Люфтваффе. Тогда его родители уже озадачились не на шутку и начали всецело верить словам сына. Когда в доме появился телевизор, Карл однажды смотрел передачу о Холокосте и сказал, что вдруг вспомнил один факт: его база располагалась неподалеку от некоего концентрационного лагеря.
Затем он заявил, что потерял правую ногу во время крушения самолета. Удивительно, но на правой ноге возле паха у него было большое родимое пятно, окольцовывавшее лодыжку. Но на этом странности не кончались. Мальчик, на удивление, был совсем не похож внешне на своих родителей. Можно было бы подумать, что его подменили в роддоме, однако это было невозможно. Мать родила Карла дома и с первых дней заботилась о нем сама, не отдавая акушерам.
Печальное продолжение истории Карла Эдона и Генриха Рихтера
В 1997 году произошло нечто невероятное. Возле дороги Тилбери-Роуд в Мидлсбро было обнаружено место крушения нацистского самолета. Из останков истребителя был извлечен скелет пилота. Им оказался летчик Люфтваффе Генрих Рихтер. Во время падения он потерял правую ногу и погиб, вероятно, от кровопотери. Местный историк и сторонник сверхъестественных теорий вспомнил рассказ Карла Эдона, которому тогда могло уже быть 25 лет, и сравнил внешность мужчин. Внешнее сходство покойных англичанина и немца оказалось поразительным.
Печально, но за два года до обнаружения нацистского самолета Карл был жестоко убит. Работая на железной дороге, он подвергся нападению своего сослуживца Гэри Винтера, отсидевшего не один срок в тюрьме. Душегуб ударил Эдона 37 раз ножом. Сейчас преступник отбывает пожизненный срок за убийство своей супруги.
У 23-летнего Карла на тот момент были беременная жена и 22-месячная дочь Софи. Спустя два месяца после убийства его супруга родила вторую девочку. Перед своей гибелью наш герой отправился в Скиннингров, чтобы забрать оттуда запчасти для поезда. Ровно 40 лет до этого, в тот же день, Генрих Рихтер умер, возвращаясь в Третий рейх после сброса на Скиннингров бомбы. Простое совпадение или нечто большее?
Многие люди, убежденные в том, что Карл в самом деле был перерождением фашистского летчика, не верят в такое совпадение. Они считают, что Эдон умер не просто так – он поплатился за свои грехи из прошлой жизни. Английский железнодорожный рабочий и немецкий военный пилот умерли буквально в нескольких метрах друг от друга с разницей ровно в 4 десятилетия.
Если этот рассказ не способен убедить материалистов в реальности реинкарнации – переселения человеческих душ, то мы не знаем, что и подумать: видимо, материалистическое мышление – это надолго…
Источник: nashaplaneta.su
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Собаке -собячья смерть.
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Нашёл чем гордиться! Ну иди повешайся сам.
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“Ровно 40 лет до этого, в тот же день, Генрих Рихтер умер, возвращаясь в Третий рейх после сброса на Скиннингров бомбы.” – даты не сходятся! Поэтому матерьялизм, адекватность и ясность мышления, да – надолго. Пока оппоненты не станут “следить за базаром”…
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Была история, что армянский офицер Красной армии спас немецкого пленного от тыловой крысы русского. Так вот, сын этого немца спас сына того амянина, прикрыл его голову в момент катастрофы, руку ему потом вылечили, они встретились и обнялись.
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Много непризнанного в этом мире именно для тех,кто не являются участниками в противостоянии между Темными и Светлыми силами. Информация человеку приход из вне.Евреи считаются умными,потому что это проводники Тёмных сил,мысли являются материальными и это доказано.Со стороны Светлых сил будет грядущий царь с социальным мироустройством.Общество давно должно усвоить,что если большинство стремится к обогащению,то это общество получит протекцию Тёмных сил,что произошло в мире.Меняйте- не меняйте руководство страны,вы получите плачевный результат. Такова система бытия. СССР повезло в том,что общество отвергло религиозные догмы Тёмных сил,было развитие,сейчас такого не будет.
На каждого человека в мире есть “карта жизни”. За несколько тысячелетий до рождения грядущего царя, Заратустра оставил кой какие координаты в отношении грядущего царя. Високосный год рождения,цифры в дате рождения:1,9,0.,бывший сторонник красных знамен(за справндливость к простому населению),но самое главное бритвенный срез светлых волос на лице будет близко от глаз,что и произошло. На различных сайтах в отношении грядущего царя имеется более 40 совпадающих фактора(шрамы,крест на затылке и тд). Как бы этот ” Фома неверующий” себя повёл. В 10 цент.72катрена Нострадамус сообщил, что в 1999 году придет к власти посланник ” тьмы”,в это время будет формироваться царь из потомков моголов( из первой царской династии Чин. То есть,фамилия должна расшифровываться как потомок рода Чин. Именно на борьбу против посланника тьмы.( Сам себе подписал приговор- укаждого своя миссия на Земле).
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Человек безсмертен и живёт миллионы и миллиарды лет.Смертно только физическое тело- это является как бы одеждой для души, после смерти физического тела человек всё видит, всё слышит и всё чувствует. После 2024 года вновь родившиеся дети будут помнить все свои прошлые жизни и знания полученные в прошлой жизни. Сейчас люди не помнят своих прошлых жизней потому, что инопланетные оккупанты планеты Земля поменяли на планете энергетическое пространство и энергетические частоты и наступил большой разрыв между физическим телом и душой. До 2025 года будут восстановлены энергетические частоты и энергетическое пространство, оно уже сейчас восстановлено где-то на 60% и многие люди начинают просыпаться, повысятся умственные и многие физические способности людей, многие постепенно начнут обладать ясновидением, телепатией, левитацией и т.д.
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Некоторые помнят, но боятся вспоминать )))
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Ты всегда так красиво предсказываешь… Жаль, что твои предсказания не сбываются…
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“Они считают, что Эдон умер не просто так – он поплатился за свои грехи из прошлой жизни.” – да не просто так он умер. Но: не поплатился, а до конца отработал карму в новой инкарнации; не за грехи, а для уравновешивания содеянного. Закон Кармы не предполагает дел плохих, либо хороших, он просто уравновешивает одни события другими.