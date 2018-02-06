Как Карл Эдон доказал миру, что реинкарнация реальна

Карл Эдон родился в 1972 году в английском городе Мидлсбро. В 3 года он начал рассказывать своим родителям, как служил пилотом самолета-истребителя в нацистской Германии. Отец и мать мальчика были поражены, поскольку не говорили в таком возрасте сыну о Второй мировой войне ни слова. Читать ребенок еще не умел, а телевизора в доме не было. Откуда же он узнал о крупнейшем в человеческой истории вооруженном конфликте, причем с такими подробностями?

Маленький Карл сообщил родным, как разбил любимый самолет, и закончил свои слова гитлеровским приветствием. Мальчик говорил, что его сбили в 1942 году во время полета над Англией. Кроме того, он постоянно рисовал свастики, руны СС и немецкие кресты. И это всего в возрасте трех лет! Вскоре отец нашего героя всерьез заинтересовался историями сына и начал расследовать их. Когда он спросил отпрыска, как того прежде звали, Карл ответил, что его величали Генрихом, а его отца – Фридрихом.

В 6 лет англичанин нарисовал детальный план конструкции одномоторного поршневого истребителя-низкоплана «Messerschmitt Bf.109», на котором он якобы летал в составе Люфтваффе. Тогда его родители уже озадачились не на шутку и начали всецело верить словам сына. Когда в доме появился телевизор, Карл однажды смотрел передачу о Холокосте и сказал, что вдруг вспомнил один факт: его база располагалась неподалеку от некоего концентрационного лагеря.

Затем он заявил, что потерял правую ногу во время крушения самолета. Удивительно, но на правой ноге возле паха у него было большое родимое пятно, окольцовывавшее лодыжку. Но на этом странности не кончались. Мальчик, на удивление, был совсем не похож внешне на своих родителей. Можно было бы подумать, что его подменили в роддоме, однако это было невозможно. Мать родила Карла дома и с первых дней заботилась о нем сама, не отдавая акушерам.

Печальное продолжение истории Карла Эдона и Генриха Рихтера

В 1997 году произошло нечто невероятное. Возле дороги Тилбери-Роуд в Мидлсбро было обнаружено место крушения нацистского самолета. Из останков истребителя был извлечен скелет пилота. Им оказался летчик Люфтваффе Генрих Рихтер. Во время падения он потерял правую ногу и погиб, вероятно, от кровопотери. Местный историк и сторонник сверхъестественных теорий вспомнил рассказ Карла Эдона, которому тогда могло уже быть 25 лет, и сравнил внешность мужчин. Внешнее сходство покойных англичанина и немца оказалось поразительным.

Печально, но за два года до обнаружения нацистского самолета Карл был жестоко убит. Работая на железной дороге, он подвергся нападению своего сослуживца Гэри Винтера, отсидевшего не один срок в тюрьме. Душегуб ударил Эдона 37 раз ножом. Сейчас преступник отбывает пожизненный срок за убийство своей супруги.

У 23-летнего Карла на тот момент были беременная жена и 22-месячная дочь Софи. Спустя два месяца после убийства его супруга родила вторую девочку. Перед своей гибелью наш герой отправился в Скиннингров, чтобы забрать оттуда запчасти для поезда. Ровно 40 лет до этого, в тот же день, Генрих Рихтер умер, возвращаясь в Третий рейх после сброса на Скиннингров бомбы. Простое совпадение или нечто большее?

Многие люди, убежденные в том, что Карл в самом деле был перерождением фашистского летчика, не верят в такое совпадение. Они считают, что Эдон умер не просто так – он поплатился за свои грехи из прошлой жизни. Английский железнодорожный рабочий и немецкий военный пилот умерли буквально в нескольких метрах друг от друга с разницей ровно в 4 десятилетия.

Если этот рассказ не способен убедить материалистов в реальности реинкарнации – переселения человеческих душ, то мы не знаем, что и подумать: видимо, материалистическое мышление – это надолго…

Источник: nashaplaneta.su